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Nhà Khoa học - Vusta News

Thanh Hoá: Phát huy nguồn lực trí tuệ của đội ngũ trí thức

Các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận cách thu hút nhân tài, đổi mới chính sách và gắn nghiên cứu với thực tiễn để thúc đẩy phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Theo Mai Lê/ VUSTA

Ngày 6/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học trình độ cao thuộc các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn mới, trong đó khẳng định trí thức là lực lượng đóng vai trò quan trọng và quyết định.

Diễn đàn khoa học được tổ chức nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp vào việc triển khai các nội dung của Chương trình, Kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, mở ra cơ hội mới đối với hoạt động KHCN, đối mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tham luận được các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trình bày tại diễn đàn tập trung vào các vấn đề như: Nguồn lực trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN là động lực quan trọng cho phát triển trong kỷ nguyên mới; thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy nguồn lực trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh; định hướng và giải pháp phát huy nguồn lực trí tuệ, tạo động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những kiến nghị, đề xuất nhằm tạo đột phá trong phát huy nguồn lực trí tuệ.

Từ các vấn đề trên, các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu đã thảo luận, trao đổi và làm rõ các nội dung về thực trạng và tiềm năng của đội ngũ trí thức KH&CN trong tỉnh; các động lực phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp, kinh tế biển, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, du lịch và bảo vệ môi trường…; đổi mới cơ chế, chính sách để khắc phục tình trạng nghiên cứu chưa gắn chặt với nhu cầu thực tế; thu hút và trọng dụng trí thức trẻ và trí thức Thanh Hóa đang công tác ngoài tỉnh, ở nước ngoài; phát huy vai trò của Liên hiệp hội để nâng cao hiệu quả tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức và thúc đẩy sáng tạo kỹ thuật; kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chủ trì những chương trình, nhiệm vụ hoặc mô hình thí điểm cần ưu tiên triển khai trong thời gian tới bảo đảm tính khả thi./.

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#trí thức Thanh Hóa #thu hút nhân tài #nhà khoa học #đổi mới sáng tạo #chuyển đổi số #kinh tế xã hội

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Việc nghiên cứu thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai bên nhằm phát huy thế mạnh và mạng lưới của mỗi tổ chức, tạo điều kiện kết nối đội ngũ trí thức trong nước với cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, qua đó huy động nguồn lực tri thức phục vụ phát triển đất nước.

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