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Cận cảnh Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid tại Việt Nam, giá 1,599 tỷ đồng

Số hóa - Xe

Cận cảnh Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid tại Việt Nam, giá 1,599 tỷ đồng

Subaru Forester 2026 phiên bản Hybrid đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, xe có giá 1,599 tỷ đồng và có thể tiết kiệm nhiên liệu đến 45% so với bản thuần xăng.

Nguyễn Anh
Subaru Việt Nam vừa chính thức trình làng phiên bản Forester 2.5 e-Boxer Hybrid. Mẫu SUV điện hóa này sở hữu công nghệ Strong Hybrid thế hệ mới kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD) trứ danh, mang lại khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình nhưng vẫn tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu.
Subaru Việt Nam vừa chính thức trình làng phiên bản Forester 2.5 e-Boxer Hybrid. Mẫu SUV điện hóa này sở hữu công nghệ Strong Hybrid thế hệ mới kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD) trứ danh, mang lại khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều dạng địa hình nhưng vẫn tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu.
Về ngoại thất, mẫu xe SUV Subaru Forester 2.5 2026 thế hệ mới mang phong cách thiết kế khỏe khoắn với phần đầu xe được làm mới, lưới tản nhiệt kích thước lớn và cụm đèn LED tạo hình chữ C. Các vòm bánh xe được thiết kế nổi bật, nhấn mạnh phong cách SUV.
Về ngoại thất, mẫu xe SUV Subaru Forester 2.5 2026 thế hệ mới mang phong cách thiết kế khỏe khoắn với phần đầu xe được làm mới, lưới tản nhiệt kích thước lớn và cụm đèn LED tạo hình chữ C. Các vòm bánh xe được thiết kế nổi bật, nhấn mạnh phong cách SUV.
Phiên bản 2.5 e-Boxer Hybrid sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch, trong khi phiên bản Forester 2.5 Boxer trang bị mâm 18 inch. Phía sau xe được thiết kế hiện đại hơn với dòng chữ FORESTER dập chìm trên cửa hậu, kết hợp thanh giá nóc thấp nhằm cân bằng giữa tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng.
Phiên bản 2.5 e-Boxer Hybrid sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch, trong khi phiên bản Forester 2.5 Boxer trang bị mâm 18 inch. Phía sau xe được thiết kế hiện đại hơn với dòng chữ FORESTER dập chìm trên cửa hậu, kết hợp thanh giá nóc thấp nhằm cân bằng giữa tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng.
Khoang nội thất duy trì thiết kế hướng tới tính thực dụng, với không gian dành cho cả hàng ghế trước và phía sau. Ở trung tâm bảng táp-lô là màn hình thông tin giải trí Full HD kích thước 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đáng chú ý, phiên bản hybrid được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp với 10 loa và một loa siêu trầm, kết hợp bộ khuếch đại 8 kênh.
Khoang nội thất duy trì thiết kế hướng tới tính thực dụng, với không gian dành cho cả hàng ghế trước và phía sau. Ở trung tâm bảng táp-lô là màn hình thông tin giải trí Full HD kích thước 11,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đáng chú ý, phiên bản hybrid được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp với 10 loa và một loa siêu trầm, kết hợp bộ khuếch đại 8 kênh.
Các trang bị tiện nghi khác trên Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid tại Việt Nam gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng có hỗ trợ thắt lưng, sạc điện thoại không dây 15W, cổng USB Type-A và Type-C, cửa sổ trời chỉnh điện cùng cửa hậu đóng mở điện tích hợp cảm biến đá chân.
Các trang bị tiện nghi khác trên Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid tại Việt Nam gồm ghế lái chỉnh điện 10 hướng có hỗ trợ thắt lưng, sạc điện thoại không dây 15W, cổng USB Type-A và Type-C, cửa sổ trời chỉnh điện cùng cửa hậu đóng mở điện tích hợp cảm biến đá chân.
Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 nhằm mở rộng khoang hành lý khi cần vận chuyển những vật dụng cồng kềnh. Subaru cũng chú trọng thiết kế công thái học của ghế ngồi, với kết cấu ray trượt gắn trực tiếp vào khung gầm nhằm tăng độ vững chắc và hạn chế rung động truyền tới hành khách.
Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 nhằm mở rộng khoang hành lý khi cần vận chuyển những vật dụng cồng kềnh. Subaru cũng chú trọng thiết kế công thái học của ghế ngồi, với kết cấu ray trượt gắn trực tiếp vào khung gầm nhằm tăng độ vững chắc và hạn chế rung động truyền tới hành khách.
Điểm đáng chú ý của mẫu xe SUV SubaruForester 2.5 e-Boxer Hybrid nằm ở hệ truyền động hybrid kiểu nối tiếp – song song, kết hợp động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5L với hai mô-tơ điện tích hợp trong cụm hộp số Lineartronic cải tiến. Trong đó, một mô-tơ đảm nhiệm chức năng máy phát điện kiêm khởi động động cơ, còn mô-tơ công suất cao trực tiếp tham gia dẫn động xe.
Điểm đáng chú ý của mẫu xe SUV SubaruForester 2.5 e-Boxer Hybrid nằm ở hệ truyền động hybrid kiểu nối tiếp – song song, kết hợp động cơ xăng Boxer 4 xi-lanh dung tích 2.5L với hai mô-tơ điện tích hợp trong cụm hộp số Lineartronic cải tiến. Trong đó, một mô-tơ đảm nhiệm chức năng máy phát điện kiêm khởi động động cơ, còn mô-tơ công suất cao trực tiếp tham gia dẫn động xe.
Tùy điều kiện vận hành, hệ thống có thể sử dụng riêng mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai để tối ưu hiệu suất. Ở dải tốc độ thấp và trung bình, Forester Hybrid có thể vận hành hoàn toàn bằng điện, giúp giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp từ ống xả trong chế độ EV.
Tùy điều kiện vận hành, hệ thống có thể sử dụng riêng mô-tơ điện, động cơ xăng hoặc kết hợp cả hai để tối ưu hiệu suất. Ở dải tốc độ thấp và trung bình, Forester Hybrid có thể vận hành hoàn toàn bằng điện, giúp giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp từ ống xả trong chế độ EV.
Theo công bố của Subaru, với bình nhiên liệu dung tích 63 lít, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid có thể di chuyển hơn 1.200 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Tuy nhiên, đây là kết quả dựa trên dữ liệu thử nghiệm nội bộ tại các thị trường của Tập đoàn Motor Image; quãng đường thực tế sẽ phụ thuộc điều kiện vận hành.
Theo công bố của Subaru, với bình nhiên liệu dung tích 63 lít, Forester 2.5 e-Boxer Hybrid có thể di chuyển hơn 1.200 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Tuy nhiên, đây là kết quả dựa trên dữ liệu thử nghiệm nội bộ tại các thị trường của Tập đoàn Motor Image; quãng đường thực tế sẽ phụ thuộc điều kiện vận hành.
An toàn tiếp tục là một trong những điểm nhấn quan trọng trên Forester 2.5 e-Boxer Hybrid. Mẫu SUV được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight 4.0 cải tiến, sử dụng cụm camera kép kết hợp camera đơn có góc quét rộng nhằm tăng khả năng nhận diện người đi bộ, xe đạp và các tình huống giao thông.
An toàn tiếp tục là một trong những điểm nhấn quan trọng trên Forester 2.5 e-Boxer Hybrid. Mẫu SUV được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight 4.0 cải tiến, sử dụng cụm camera kép kết hợp camera đơn có góc quét rộng nhằm tăng khả năng nhận diện người đi bộ, xe đạp và các tình huống giao thông.
EyeSight 4.0 cung cấp 9 chức năng hỗ trợ an toàn, trong đó có phanh tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường, cảnh báo chệch làn và đánh lái tự động khẩn cấp. Bên cạnh đó, Forester Hybrid còn được trang bị hệ thống hỗ trợ dừng xe khẩn cấp EDSS, có khả năng đưa xe dừng lại khi phát hiện người lái không phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định.
EyeSight 4.0 cung cấp 9 chức năng hỗ trợ an toàn, trong đó có phanh tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, định tâm làn đường, cảnh báo chệch làn và đánh lái tự động khẩn cấp. Bên cạnh đó, Forester Hybrid còn được trang bị hệ thống hỗ trợ dừng xe khẩn cấp EDSS, có khả năng đưa xe dừng lại khi phát hiện người lái không phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định.
Những trang bị khác gồm camera 360 độ, phanh tự động khi lùi, đèn pha tự điều chỉnh theo góc lái và hệ thống hỗ trợ đèn chiếu xa. Về an toàn thụ động, xe có 8 túi khí, bao gồm túi khí đệm ghế hành khách phía trước... Mức giá xe Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid tại Việt Nam được công bố chính hãng là 1,599 tỷ đồng, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Những trang bị khác gồm camera 360 độ, phanh tự động khi lùi, đèn pha tự điều chỉnh theo góc lái và hệ thống hỗ trợ đèn chiếu xa. Về an toàn thụ động, xe có 8 túi khí, bao gồm túi khí đệm ghế hành khách phía trước... Mức giá xe Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid tại Việt Nam được công bố chính hãng là 1,599 tỷ đồng, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Video: Công bố giá bán Subaru Forester 2.5 e-Boxer Hybrid tại Việt Nam.
Nguyễn Anh
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