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Nhà Khoa học - Vusta News

Đề xuất giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số Việt Nam

Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất những giải pháp thiết thực giúp phụ nữ nâng cao năng lực số, ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận bình đẳng các cơ hội phát triển trong môi trường số.

Theo PV/ VUSTA

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay".

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh: Hội thảo diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển đất nước, trong đó chú trọng phát triển con người, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Đặc biệt, việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực, bảo đảm cơ hội tham gia bình đẳng của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi số. Thúc đẩy bình đẳng giới trong quá trình này, vừa góp phần bảo đảm quyền, lợi ích của phụ nữ, vừa tạo điều kiện phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển đất nước.

Hội thảo khoa học Quốc gia "Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam" do Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đinh Thị Mai chủ trì.

Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới. Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam đạt 97,1% mức độ bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực tham gia và cơ hội kinh tế đạt 75,2% - thuộc nhóm 50 nền kinh tế có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, xét trên chỉ số khoảng cách giới tổng thể, Việt Nam xếp thứ 84/145 nền kinh tế, giảm 10 bậc so với năm 2025. Khoảng cách giữa phụ nữ - nam giới vẫn tồn tại trong cơ hội việc làm, thu nhập, tiếp cận nguồn lực, tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Định kiến giới cùng gánh nặng công việc gia đình, trách nhiệm chăm sóc tiếp tục hạn chế điều kiện học tập, làm việc, phát triển toàn diện của phụ nữ. Điều đó đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, xác định các lĩnh vực cần ưu tiên để thu hẹp khoảng cách giới; giải quyết những rào cản ảnh hưởng đến cơ hội của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo nhiều đại biểu, thực tế cho thấy chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ học tập, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường; tiếp cận các dịch vụ tài chính, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, tham gia đời sống xã hội, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giới. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận, tận dụng những cơ hội này còn khác nhau giữa các nhóm phụ nữ, phụ thuộc vào điều kiện tiếp cận thiết bị, kết nối Internet, kỹ năng số và các nguồn lực hỗ trợ. Bên cạnh những khó khăn trong tiếp cận, sử dụng công nghệ, quá trình chuyển đổi số còn đặt ra những vấn đề cần quan tâm về bình đẳng giới.

Những vấn đề đó cho thấy, để chuyển đổi số góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, cần quan tâm đến cả điều kiện tiếp cận, năng lực sử dụng, sự an toàn và vai trò của phụ nữ trong quá trình này. Vì vậy, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, sử dụng công nghệ cần gắn với nâng cao năng lực thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động, mở rộng cơ hội việc làm, tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ; tạo điều kiện để phụ nữ làm chủ công nghệ, tham gia sáng tạo, ra quyết định, thụ hưởng bình đẳng những lợi ích của chuyển đổi số. Đây vừa là yêu cầu bảo đảm quyền, cơ hội phát triển của phụ nữ, vừa góp phần phát huy năng lực, sức sáng tạo, đóng góp của phụ nữ vào sự phát triển đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng bình đẳng giới trong chuyển đổi số; làm rõ những rào cản đối với phụ nữ trong tiếp cận, sử dụng, tham gia phát triển công nghệ, tác động của công nghệ số, AI đối với việc làm, thu nhập, cơ hội phát triển và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em gái trên không gian mạng... Các đại biểu đề xuất giải pháp để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới trong tiến trình chuyển đổi số; nắm bắt, phản ánh nhu cầu của phụ nữ làm cơ sở tham gia xây dựng, phản biện, giám sát chính sách; đề xuất những mô hình, cách làm phù hợp với từng nhóm phụ nữ, địa bàn, điều kiện triển khai của các cấp Hội.

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#chuyển đổi số #bình đẳng giới #phụ nữ Việt Nam #năng lực số #Hội Liên hiệp Phụ nữ #Nguyễn Thị Thu Hiền

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