Liên hiệp Hội Việt Nam tuyển dụng 7 vị trí, hạn nộp hồ sơ 30/11/2026

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tuyển 7 nhân sự vào biên chế ở 7 vị trí; nhận hồ sơ đến 17h ngày 30/11/2026, thi tuyển dự kiến trong quý IV tới.

Thực hiện Kế hoạch số 1009/KH-LHHVN ngày 30/10/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) thông báo tổ chức tuyển dụng nhân sự vào biên chế Cơ quan như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 người

2. Vị trí tuyển dụng: Tuyển dụng nhân sự theo vị trí việc làm tại Văn phòng và các Ban của Cơ quan, gồm:

1) Chuyên viên chế độ chính sách, lao động tiền lương.

2) Chuyên viên công tác tổ chức - cán bộ.

3) Kế toán viên.

4) Chuyên viên Công nghệ thông tin.

5) Chuyên viên quản lý, triển khai nhiệm vụ tư vấn phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước.

6) Chuyên viên về quản lý nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ khoa học.

7) Chuyên viên quản lý hoạt động báo chí, xuất bản.

Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở 19 Duy Tân, Hà Nội. Ảnh: Mai Loan.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: THI TUYỂN

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký thi tuyển:

a) Có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch;

b) Đang cư trú tại Việt Nam;

c) Đủ 18 tuổi trở lên;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng;

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

e) Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Điều kiện cụ thể khác:

a) Đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm nêu trên phải có bằng tốt nghiệp từ bậc Đại học (cử nhân) trở lên tại thời điểm đăng ký dự tuyển và trong các chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (chuyên ngành thuộc các khối ngành Luật, kinh tế tài chính, truyền thông, ngoại giao, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật…).

b) Một số vị trí dự tuyển cần đáp ứng điều kiện cụ thể:

Chuyên viên chế độ chính sách, lao động tiền lương, tổ chức cán bộ cần đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, có kinh nghiệm công tác cán bộ, chế độ chính sách chung; chuyên viên tư vấn phản biện cần có khả năng triển khai các nhiệm vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học; chuyên viên quản lý nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ khoa học có khả năng nghiên cứu, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học, quản lý tổ chức KH&CN, thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc);

Chuyên viên quản lý báo chí, xuất bản cần nắm vững quy định ngành báo chí, biên tập xuất bản, truyền thông hoặc quản lý nhà nước/quản lý cơ quan báo chí - xuất bản;

Chuyên viên công nghệ thông tin cần có năng lực nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, quản lý, vận hành và phát triển hệ thống, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT. Nắm vững các chủ trương, chính sách, quy định, tiêu chuẩn về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo cấp độ hệ thống. Có khả năng tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án, quy chế về CNTT và chuyển đổi số; chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, số hóa và tối ưu hóa quy trình quản lý, điều hành, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

c) Có kinh nghiệm làm công tác hội hoặc tổ chức thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam ít nhất 03 năm phù hợp với vị trí cần tuyển (nhân sự chứng minh quá trình công tác bằng hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, ...).

4. Ưu tiên trong tuyển dụng:

Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 và Điều 1 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29/7/2026 của Chính phủ:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc còn trong độ tuổi lao động; đội viên thanh niên xung phong, trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành;

d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân theo quy định của cấp có thẩm quyền: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển

Những thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển nêu trên phải nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo lịch nhận hồ sơ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí.

Hồ sơ (đựng trong túi hồ sơ) gồm các tài liệu cụ thể như sau:

(i) Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu kèm Thông báo tuyển dụng.

(ii) 02 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6cm (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

(iii) Bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm từ bậc Đại học trở lên. Lưu ý những thí sinh tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài tại Việt Nam nếu được tuyển dụng sẽ cần bổ sung Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm thông báo kết quả tuyển dụng theo quy định;

(iv) Bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) các bằng khen, giải thưởng, giấy chứng nhận thành tích (nếu có);

(v) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

(vi) 04 ảnh cỡ 4x6cm (chụp trong thời gian 6 tháng, sau ảnh ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh);

(vii) 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (thí sinh dự thi) theo đường bưu điện.

* Trường hợp người dự tuyển đang làm việc tại Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, đã có hồ sơ lưu tại Văn phòng thì chỉ cần nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mục i).

b) Lệ phí thi tuyển

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển sau khi đã nộp).

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Sau khi có thông báo kết quả, người trúng tuyển sẽ có thời hạn 30 ngày để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ và hướng dẫn cụ thể của Liên hiệp Hội Việt Nam. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng các văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu khác không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Liên hiệp Hội Việt Nam có thẩm quyền hủy kết quả trúng tuyển và đề nghị xử phạt cá nhân liên quan theo quy định.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

1.1. Vòng 1: thi kiến thức, năng lực chung

a) Nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính:

Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức, bộ máy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; quản lý hành chính nhà nước, quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ và kiến thức về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam. Thời gian thi 60 phút.

b) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho phần thi quy định tại Điểm a Khoản này, nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được thi tiếp Vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành (tổng điểm 100 điểm)

Hình thức thi: Kết hợp viết và phỏng vấn, cụ thể:

- Thi viết: 01 bài viết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian: 180 phút/bài; tổng điểm: 70 điểm.

- Phỏng vấn: thí sinh dự thi 01 bài phỏng vấn về các vấn đề liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian: tối đa 30 phút. Tổng điểm: 30 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào vị trí việc làm tại Liên hiệp Hội Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thí sinh phải dự thi đủ cả 02 bài thi (viết và phỏng vấn) và có kết quả đạt từ 50% trở lên điểm tối đa của mỗi bài thi.

- Thí sinh đủ điều kiện xem xét tuyển dụng có kết quả điểm thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 170/2025/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Người có kết quả điểm thi nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn; (ii) Người có số điểm của bài thi viết ở vòng 2 cao hơn. Trường hợp vẫn chưa xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định thì Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quyết định người trúng tuyển.

Lưu ý:

- Thí sinh không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

- Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ thí sinh không trúng tuyển.