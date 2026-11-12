An Giang tập huấn sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải

Liên hiệp Hội và Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang tập huấn kỹ thuật, công nghệ thông tin trong sản xuất lúa bền vững cho nông dân tại Vĩnh Điều.

Ngày 10/11, tại xã Vĩnh Điều, Liên hiệp Hội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất lúa chất lượng cao gắn với giảm phát thải khí nhà kính”.

Tham dự lớp tập huấn có ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp Hội; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã Vĩnh Điều, Hòa Điền, Vĩnh Gia và Giang Thành; cùng đại diện các đơn vị phối hợp, cán bộ chuyên môn và đông đảo bà con nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Điều và các địa phương lân cận.

Hoạt động thu hút hơn 90 đại biểu là cán bộ chuyên môn, nông dân, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất lúa và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan tham dự.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính là một trong những yêu cầu ngày càng quan trọng. Việc chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chi phí và nâng cao giá trị hạt gạo.

Thông qua lớp tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn tạo điều kiện để cán bộ chuyên môn và người nông dân tiếp cận những kiến thức, giải pháp khoa học - kỹ thuật mới, đồng thời tăng cường kết nối giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với thực tiễn sản xuất tại địa phương.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe hai chuyên đề do các báo cáo viên có chuyên môn và kinh nghiệm trực tiếp trình bày.

Ở chuyên đề thứ nhất, Tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang, trình bày nội dung “Sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải tại An Giang”. Chuyên đề tập trung vào định hướng sản xuất lúa chất lượng cao gắn với yêu cầu giảm phát thải, góp phần giúp người sản xuất tiếp cận các giải pháp kỹ thuật phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

Tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang, trình bày chuyên đề về sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải tại An Giang

Tiếp nối chương trình, ông Trần Đức Hải Du, Giám đốc Công ty TNHH LuaGPT, trình bày chuyên đề “Ứng dụng các công nghệ trong canh tác lúa giảm phát thải”. Nội dung chuyên đề hướng đến việc giới thiệu vai trò của công nghệ trong quá trình sản xuất, góp phần hỗ trợ người nông dân tiếp cận phương thức canh tác hiện đại, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức sản xuất.

Thạc sĩ Trần Đức Hải Du, Giám đốc Công ty TNHH LuaGPT, chia sẻ nội dung ứng dụng công nghệ trong canh tác lúa giảm phát thải

Tại lớp tập huấn, ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp Hội, nhấn mạnh việc đưa kiến thức khoa học - kỹ thuật đến với người dân, nhất là nông dân ở cơ sở, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội. Ông mong muốn thông qua các hoạt động tập huấn, chuyển giao kiến thức, đội ngũ trí thức, chuyên gia và các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh An Giang Trương Minh Thuần phát biểu.

Chủ tịch Liên hiệp Hội cũng đề nghị chính quyền địa phương và bà con nông dân quan tâm vận dụng những kiến thức đã được trao đổi tại lớp tập huấn vào thực tiễn sản xuất; đồng thời tăng cường kết nối với các đơn vị chuyên môn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp, hướng đến phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững.