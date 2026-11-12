Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học - Vusta News

An Giang tập huấn sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải

Liên hiệp Hội và Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang tập huấn kỹ thuật, công nghệ thông tin trong sản xuất lúa bền vững cho nông dân tại Vĩnh Điều.

Theo Nguyễn Văn Nhanh/ VUSTA

Ngày 10/11, tại xã Vĩnh Điều, Liên hiệp Hội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất lúa chất lượng cao gắn với giảm phát thải khí nhà kính”.

Tham dự lớp tập huấn có ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp Hội; Đại diện Lãnh đạo UBND các xã Vĩnh Điều, Hòa Điền, Vĩnh Gia và Giang Thành; cùng đại diện các đơn vị phối hợp, cán bộ chuyên môn và đông đảo bà con nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Điều và các địa phương lân cận.

Hoạt động thu hút hơn 90 đại biểu là cán bộ chuyên môn, nông dân, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất lúa và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan tham dự.
Hoạt động thu hút hơn 90 đại biểu là cán bộ chuyên môn, nông dân, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất lúa và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan tham dự.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính là một trong những yêu cầu ngày càng quan trọng. Việc chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn hướng đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chi phí và nâng cao giá trị hạt gạo.

Thông qua lớp tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn tạo điều kiện để cán bộ chuyên môn và người nông dân tiếp cận những kiến thức, giải pháp khoa học - kỹ thuật mới, đồng thời tăng cường kết nối giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với thực tiễn sản xuất tại địa phương.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe hai chuyên đề do các báo cáo viên có chuyên môn và kinh nghiệm trực tiếp trình bày.

Ở chuyên đề thứ nhất, Tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang, trình bày nội dung “Sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải tại An Giang”. Chuyên đề tập trung vào định hướng sản xuất lúa chất lượng cao gắn với yêu cầu giảm phát thải, góp phần giúp người sản xuất tiếp cận các giải pháp kỹ thuật phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

Tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang, trình bày chuyên đề về sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải tại An Giang
Tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang, trình bày chuyên đề về sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải tại An Giang

Tiếp nối chương trình, ông Trần Đức Hải Du, Giám đốc Công ty TNHH LuaGPT, trình bày chuyên đề “Ứng dụng các công nghệ trong canh tác lúa giảm phát thải”. Nội dung chuyên đề hướng đến việc giới thiệu vai trò của công nghệ trong quá trình sản xuất, góp phần hỗ trợ người nông dân tiếp cận phương thức canh tác hiện đại, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức sản xuất.

Thạc sĩ Trần Đức Hải Du, Giám đốc Công ty TNHH LuaGPT, chia sẻ nội dung ứng dụng công nghệ trong canh tác lúa giảm phát thải
Thạc sĩ Trần Đức Hải Du, Giám đốc Công ty TNHH LuaGPT, chia sẻ nội dung ứng dụng công nghệ trong canh tác lúa giảm phát thải

Tại lớp tập huấn, ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp Hội, nhấn mạnh việc đưa kiến thức khoa học - kỹ thuật đến với người dân, nhất là nông dân ở cơ sở, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội. Ông mong muốn thông qua các hoạt động tập huấn, chuyển giao kiến thức, đội ngũ trí thức, chuyên gia và các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh An Giang Trương Minh Thuần phát biểu.
Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh An Giang Trương Minh Thuần phát biểu.

Chủ tịch Liên hiệp Hội cũng đề nghị chính quyền địa phương và bà con nông dân quan tâm vận dụng những kiến thức đã được trao đổi tại lớp tập huấn vào thực tiễn sản xuất; đồng thời tăng cường kết nối với các đơn vị chuyên môn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp, hướng đến phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững.

vusta.vn
Link bài gốc Copy link
https://vusta.vn/an-giang-tap-huan-san-xuat-lua-chat-luong-cao-gan-voi-giam-phat-thai-p95419.html
#liên hiệp hội tỉnh an giang #lúa chất lượng cao #giảm phát thải #tập huấn An Giang #xã Vĩnh Điều #Trương Minh Thuần

Bài liên quan

Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA xây dựng đề án vị trí việc làm giai đoạn 2027–2031

VUSTA rà soát vị trí việc làm, đánh giá nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Là hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đang tập trung triển khai việc rà soát vị trí việc làm (VTVL), xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031, nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN).

Việc rà soát VTVL và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 trong hệ thống chính trị được triển khai trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan, trong đó có Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định 2034/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

VUSTA đã trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ cho 2 cán bộ, chuyên viên, đồng thời trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngày 30/10/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã trang trọng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ. Lãnh đạo VUSTA đã trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ cho 02 cán bộ, chuyên viên, đồng thời trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tham dự hội nghị có GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VUSTA; PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA; Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến, cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc như Báo Tri thức và Cuộc sống, Nhà xuất bản Tri thức.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA - AVSE Global hợp tác kết nối trí thức khoa học và công nghệ

Ngày 25/10/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) đã có buổi làm việc nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong thời gian tới.

AVSE Global là tổ chức hoạt động với mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam trên toàn cầu, hướng tới kết nối tri thức và năng lực chuyên môn của người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Trong khi đó, VUSTA có mạng lưới trí thức rộng khắp cả nước, tập hợp đông đảo các hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức khoa học và công nghệ, cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực.

Việc nghiên cứu thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai bên nhằm phát huy thế mạnh và mạng lưới của mỗi tổ chức, tạo điều kiện kết nối đội ngũ trí thức trong nước với cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, qua đó huy động nguồn lực tri thức phục vụ phát triển đất nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sơn La: Hội thảo định hướng chiến lược phát triển sâm

Sơn La: Hội thảo định hướng chiến lược phát triển sâm

Chiều ngày 4/11, Liên hiệp Hội tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo tư vấn, đóng góp ý kiến vào dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương phát triển Sâm Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045.