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Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam kiện toàn nhân sự, triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, triển khai quy trình giới thiệu cán bộ và chuẩn hóa dữ liệu hơn 700 hồ sơ đảng viên.

Theo M.T/ VUSTA

Ngày 10/11, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội nghị nhằm triển khai các nội dung về công bố Quyết định công tác cán bộ; triển khai quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn Ban Chấp hành, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai công tác xây dựng Đảng, số hóa hồ sơ và làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên.

Hội nghị do đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì.

Tham dự hội nghị có đại diện Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam; Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; các cán bộ chủ chốt cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam;…

Đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị
Đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã công bố Quyết định số 75 ngày 16/10/2026 của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định bổ sung 03 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí được chỉ định gồm: đồng chí Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; đồng chí Đỗ Nguyên Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

Đồng chí Trần Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam công bố Quyết định chỉ định 03 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030
Đồng chí Trần Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam công bố Quyết định chỉ định 03 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Việc bổ sung 03 đồng chí vào Ban Chấp hành góp phần kiện toàn tổ chức, tăng cường sự tham gia của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đại diện các hội thành viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy LHHVN và đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy LHHVN trao Quyết định cho các đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030
Đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy LHHVN và đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy LHHVN trao Quyết định cho các đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Cùng với đó, hội nghị đã triển khai Bước 3 trong quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn các chức danh thuộc Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt đã trình bày Tờ trình số 706 ngày 10/11/2026 của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đối với các chức danh cần kiện toàn, gồm: 01 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 01 Phó Bí thư Đảng ủy và 02 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt trình bày Tờ trình của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đối với các chức danh cần kiện toàn
Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt trình bày Tờ trình của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam về việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đối với các chức danh cần kiện toàn

Quy trình giới thiệu nhân sự được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, tuân thủ các quy định của Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy trình, thủ tục. Qua đó, không chỉ góp phần kiện toàn tổ chức, củng cố đội ngũ cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, mà còn tạo nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ LHHVN, Phó Bí thư Đảng ủy LHHVN và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy LHHVN

Bên cạnh công tác kiện toàn nhân sự, hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào thực trạng sinh hoạt đảng viên, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2026, cũng như nhiệm vụ chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ đảng viên.

Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai việc ban hành công văn và các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện. Đây là căn cứ để các chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá bảo đảm đúng quy định, thực chất, khách quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại từng đơn vị.

Đối với kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu Sổ tay đảng viên điện tử theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam có nhiệm vụ số hóa hơn 700 hồ sơ đảng viên. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn hóa thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi đảng viên, từng bước hiện đại hóa phương thức quản lý và điều hành công tác Đảng. Đặc biệt, đối với Đảng bộ có số lượng đảng viên đông, nhiều chi bộ trực thuộc và đặc thù về độ tuổi như Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam, nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Đảng ủy và các chi bộ, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Thông qua các nội dung làm việc, hội nghị góp phần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác cán bộ và xây dựng Đảng, tạo cơ sở để Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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#đảng ủy liên hiệp hội việt nam #chuyển đổi số #kiện toàn nhân sự #Liên hiệp Hội Việt Nam #Ban Chấp hành #nhiệm kỳ 2025-2030

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