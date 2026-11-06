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Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA xây dựng đề án vị trí việc làm giai đoạn 2027–2031

VUSTA rà soát vị trí việc làm, đánh giá nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Theo Hồng Thanh/ VUSTA

Là hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đang tập trung triển khai việc rà soát vị trí việc làm (VTVL), xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031, nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN).

Việc rà soát VTVL và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 trong hệ thống chính trị được triển khai trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan, trong đó có Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định 2034/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xác định nhu cầu nhân lực bám sát đặc thù hội quần chúngđược Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ

Bám sát tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương và Chính phủ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, trong đó có VUSTA đang khẩn trương tiến hành rà soát và xác định nhu cầu nhân lực theo từng VTVL sát với thực tiễn. Việc đánh giá dựa trên vụ được giao, sản phẩm đầu ra, khối lượng công việc, tần suất vận hành, mức độ phức tạp, yêu cầu chất lượng, thời gian thực hiện, đặc thù công tác hội, điều kiện triển khai thực tế và năng lực cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn Chủ tịch VUSTA đã thành lập Tổ công tác nhằm rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của Cơ quan VUSTA. Qua việc rà soát, VUSTA sẽ tổng hợp, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung hoặc sắp xếp lại nhiệm vụ; đồng thời xác định nhu cầu nhân lực theo từng vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, khối lượng và tính chất công việc, sản phẩm đầu ra, thời gian thực hiện, yêu cầu về chất lượng và năng lực chuyên môn; đánh giá thực trạng đội ngũ hiện có, khả năng bố trí, sắp xếp, điều chuyển và sử dụng nhân lực. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tổ công tác rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam họp bàn triển khai nhiệm vụ
Tổ công tác rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam họp bàn triển khai nhiệm vụ

Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc của Trung ương

Trong quá trình triển khai, VUSTA chú trọng thực hiện các yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nghiêm túc thực hiện 05 nguyên tắc được Bộ Chính trị đề ra trong việc xác định vị trí việc làm.

Trong đợt rà soát này, xác định thực trạng phân công, bố trí và sử dụng lực lượng lao động hiện tại không nên được coi là khuôn mẫu cố định, mà chỉ đóng vai trò là dữ liệu để đối chiếu, tham khảo.

Trên nền tảng dữ liệu đối sánh đó, VUSTA tiến hành rà soát, đo lường và đánh giá khoảng cách giữa trình độ, năng lực thực tế cũng như hiệu suất công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có với yêu cầu năng lực của từng VTVL đã được định hình theo khung tiêu chuẩn mới. Việc nhận diện khoảng cách về năng lực không chỉ giúp phát hiện những nút thắt, bất cập hay sự dôi dư, thiếu hụt nhân sự cục bộ trong bộ máy hoạt động của VUSTA, mà còn tạo cơ sở để VUSTA chủ động xây dựng, đề xuất và hoàn thiện phương án biên chế giai đoạn 2027–2031.

Việc hoàn thiện hệ thống VTVL không chỉ giúp VUSTA kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, mà còn là cơ sở quan trọng nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống Liên hiệp Hội. Qua đó, VUSTA tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức KH&CN cả nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Lộ trình và tiến độ chung toàn quốc

Trước ngày 10/11/2026: Hoàn thành rà soát, kê khai, kiểm tra, xác nhận và gửi dữ liệu ban đầu.

Từ ngày 10/11 đến trước ngày 15/11/2026: Kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa số liệu; xử lý những nội dung còn thiếu, chưa thống nhất.

Trước ngày 20/11/2026: Hoàn thành xác định nhu cầu nhân lực, đối chiếu và xây dựng phương án biên chế trong phạm vi quản lý.

Trước ngày 25/11/2026: Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tổng hợp, phân tích và dự kiến phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031.

Trước ngày 30/11/2026: Hoàn thiện Tờ trình, phương án và các phụ lục số liệu để trình Bộ Chính trị trong tháng 12/2026.

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#VUSTA #vị trí việc làm #biên chế 2027–2031 #nhu cầu nhân lực #Liên hiệp Hội Việt Nam #trí thức KH&CN

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