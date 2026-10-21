Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh tham dự Lễ khai mạc Hội nghị CAFEO lần thứ 44

Ngày 20/10/2026, Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 44 (CAFEO 44) khai mạc tại Bandung, Indonesia, với chủ đề “Tương lai ASEAN: Thịnh vượng chung và phát triển vì con người thông qua công nghiệp hóa bao trùm và bền vững”.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Phó Tổng Thư ký ASEAN, đại diện Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư Thế giới (WFEO), 11 tổ chức thành viên Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) và gần 1.000 kỹ sư khu vực ASEAN, Hàn Quốc. Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch làm Trưởng đoàn, cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội địa phương, tổ chức trực thuộc, lãnh đạo và các kỹ sư của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh thực hiện Nghi lễ Rước cờ ASEAN tại Hội nghị

Lãnh đạo các tổ chức thành viên AFEO thực hiện nghi lễ bắt tay ASEAN.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Hội nghị CAFEO 44, Trưởng đoàn các tổ chức thành viên của Liên đoàn AFEO đã tham dự Lễ rước cờ ASEAN, tham dự Lễ vinh danh của Liên đoàn với các cá nhân kỹ sư, nhà lãnh đạo có thành tích xuất sắc theo đề xuất của các tổ chức thành viên.

Đồng thời, các nước cũng thực hiện Báo cáo quốc gia, chia sẻ về những thành tựu của đất nước và tổ chức trong năm 2026, đề xuất khuyến nghị hợp tác với Liên đoàn AFEO nhằm nâng cao vai trò và sự kết nối của các kỹ sư cùng giải quyết các vấn đề chung, tạo sự phát triển ổn định trong khu vực và toàn cầu. Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, được sự ủy quyền của Chủ tịch Châu Văn Minh, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã trình bày Báo cáo quốc gia tại Lễ khai mạc CAFEO 44.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày Báo cáo quốc gia của VUSTA

Tại Lễ khai mạc, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã gửi Thông điệp tới Hội nghị, khẳng định vai trò của hợp tác kỹ thuật khu vực trong hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đặc biệt trong phát triển hạ tầng bền vững, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng sạch và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Đoàn VUSTA tham dự CAFEO 44.

Lễ trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN được tổ chức trong buổi chiều cùng ngày, ghi nhận năng lực chuyên môn và trình độ nghề nghiệp của các kỹ sư đáp ứng tiêu chuẩn chung của khu vực. Tại buổi Lễ, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã cùng với Ông Simon Young, Chủ nhiệm Ủy ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN và ông IIham Akbar Habibie, Chủ tịch AFEO và Chủ tịch Hội Kỹ sư Indonesia (PII) đã cùng trao chứng chỉ cho 17 kỹ sư Việt Nam tham dự Hội nghị CAFEO 44. Năm 2026, Việt Nam có 61 kỹ sư được đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. Sau khi nhận chứng chỉ, các kỹ sư đã tham dự các phiên họp kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp và cùng thảo luận những giải pháp chung trong ngành nghề chuyên môn.

Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh, Chủ tịch PII và Chủ nhiệm Ủy ban ĐBKS ASEAN trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Các kỹ sư Việt Nam nhận chứng chỉ Kỹ sư ASEAN.

Với ý nghĩa quan trọng của cơ chế Liên đoàn AFEO, ngài Muhammad Farhan, S.E, Thị trưởng thành phố Bandung đã mời các Trưởng đoàn và một số đại diện các tổ chức thành viên của Liên đoàn tham dự Tiệc tối chào mừng tại Khu hành chính công - nơi làm việc của Thị trưởng.

Ngài Thị trưởng thành phố Bandung chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện các thành viên của Liên đoàn AFEO.

CAFEO 44 diễn ra từ ngày 20–22/10/2026, là diễn đàn thường niên để các tổ chức kỹ sư ASEAN như Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác, hướng tới phát triển công nghiệp bao trùm và bền vững trong khu vực.