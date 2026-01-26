Chợ phiên Đồng Văn, điểm hẹn văn hóa thu hút du khách

Chợ phiên Đồng Văn không chỉ là chợ buôn bán mà còn là nơi lưu giữ, thể hiện nét đẹp văn hóa, đời sống cộng đồng các dân tộc vùng cao cao nguyên đá.

Giữa cao nguyên đá Đồng Văn, nơi những dãy núi tai mèo xám bạc nối tiếp nhau đến tận chân trời, đời sống thường nhật của người dân bản địa vốn lặng lẽ và bền bỉ như chính miền đất họ sinh sống. Nhưng cứ đến ngày họp chợ, cả không gian ấy như bừng tỉnh. Chợ phiên Đồng Văn xuất hiện, mang theo nhịp sống sôi động, sắc màu rực rỡ và hơi thở văn hóa đậm đà của các dân tộc vùng cao.

Ảnh HaGiangTour

Nếu những ngày thường, nơi đây mang dáng vẻ trầm mặc, cổ kính thì sáng Chủ nhật, nơi đây bỗng trở thành điểm hội tụ đông vui hiếm thấy. Từ tờ mờ sáng, từng tốp người đã rảo bước xuống chợ. Họ đến từ các bản làng xa gần, vượt núi, băng đèo, mang theo những gùi hàng đầy ắp nông sản, gia súc, thổ cẩm và sản vật do chính bàn tay mình làm ra. Dòng người đổ về ngày một đông, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp như một ngày hội lớn giữa lòng cao nguyên đá.

Chợ phiên Đồng Văn nằm dưới chân núi Đồn Cao, giữa thung lũng đá đặc trưng của cao nguyên. Khu chợ được xây dựng trong giai đoạn 1925–1928, mang kiến trúc Việt – Hoa giao thoa, nổi bật với kết cấu hình chữ U và những dãy cột đá lớn, vững chãi. Trải qua gần một thế kỷ, chợ vẫn giữ được nét cổ kính, trở thành điểm nhấn kiến trúc quan trọng của phố cổ Đồng Văn và là chứng nhân cho bao thăng trầm lịch sử của vùng đất này.

Ảnh Vietnamtourism

Không gian chợ là nơi gặp gỡ, giao thương của nhiều cộng đồng dân tộc như H’Mông, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Hán… Mỗi dân tộc mang đến chợ một sắc thái riêng, thể hiện rõ qua trang phục, ngôn ngữ và cách sinh hoạt. Những bộ váy áo thổ cẩm sặc sỡ của phụ nữ H’Mông, những chiếc khăn đội đầu tinh tế, những nụ cười mộc mạc của người bán hàng khiến chợ phiên trở thành một bức tranh sống động, giàu bản sắc.

Ảnh Báo Văn hoá

Hàng hóa ở chợ phiên Đồng Văn không cầu kỳ, xa hoa mà gắn liền với đời sống thường ngày của người dân vùng cao. Từ rau củ, ngô, đậu, mật ong rừng, rượu ngô men lá đến gà, lợn, trâu, bò hay các sản phẩm thổ cẩm, đồ thủ công truyền thống… tất cả đều mang đậm dấu ấn địa phương. Việc mua bán diễn ra giản dị, chân tình, nhiều khi không đặt nặng chuyện lời lãi mà như một cách trao đổi, chia sẻ giữa những người quen biết.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của chợ phiên Đồng Văn không chỉ nằm ở hoạt động buôn bán, mà còn ở giá trị văn hóa tinh thần. Phiên chợ là dịp để người dân gặp gỡ, hỏi thăm, kể cho nhau nghe chuyện mùa màng, gia đình sau những ngày lao động vất vả. Có người đi chợ để bán hàng, có người đi chợ chỉ để gặp bạn, gặp người thân, hay đơn giản là để cảm nhận không khí đông vui hiếm hoi nơi miền núi cao.

Ảnh Báo Quân đội

Vào ngày họp chợ, khu phố cổ nhỏ bé bỗng trở nên rộn ràng khác thường. Tiếng nói cười, tiếng mời chào, tiếng bước chân hòa quyện cùng âm thanh núi rừng tạo nên một bản hòa ca đặc trưng của vùng cao. Du khách hòa mình vào dòng người, thong thả dạo bước giữa các gian hàng, không chỉ để mua sắm mà còn để cảm nhận nhịp sống chậm rãi, mộc mạc và đầy tính nhân văn của người dân nơi đây.

So với nhiều chợ phiên khác ở Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ hay Hoàng Su Phì, chợ phiên Đồng Văn mang nét riêng bởi sự kết hợp hài hòa giữa không gian phố cổ, kiến trúc cổ kính và đời sống văn hóa bản địa. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên một điểm đến vừa gần gũi, vừa độc đáo, khiến du khách khó lòng quên được sau một lần ghé thăm.

Ảnh Báo Văn hoá

Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, chợ phiên Đồng Văn còn là không gian lưu giữ và lan tỏa hồn cốt văn hóa vùng cao. Những giá trị truyền thống được gìn giữ qua từng nếp chợ, từng bộ trang phục, từng câu chuyện gặp gỡ giản dị. Với du khách, đến chợ phiên Đồng Văn không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà là hành trình khám phá chiều sâu văn hóa, con người và nhịp sống của cao nguyên đá Đồng Văn – miền đất khắc nghiệt nhưng giàu bản sắc và tình người.