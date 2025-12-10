[INFOGRAPHIC] 5 ngôi làng độc đáo hút khách tại Tuyên Quang

Ngô Thanh Vân cho biết, trong chuyến bay đầu tiên của bé Gạo, cô cảm thấy yên tâm vì mọi việc đã có Huy Trần.
Với khí hậu mát lành và địa hình trập trùng, Khe Sanh mang đến những buổi sớm phủ đầy mây trắng, trở thành điểm hẹn mới của du khách mê săn mây.
SEA Games khiến Bangkok sôi động hơn bao giờ hết, từ Yaowarat rực đèn đêm, quán cà phê xếp hàng dài đến những quán bar hàng đầu châu Á hút khách.
Chuột đồng quay lu đặc sản Đồng Tháp với lớp da giòn rụm, thịt béo thơm, trở thành món nhậu độc đáo khiến nhiều du khách tò mò thử một lần.
Mù Cang Chải rực rỡ sắc hồng mùa hoa tớ dày, từ sườn núi đến bản làng, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa vùng cao.
Du lịch nước ngoài tưởng đơn giản nhưng nhiều hành vi nhỏ như bơi đêm, hút vape hay mang cát về nhà có thể khiến du khách bị phạt nặng, trục xuất.
Du khách nữ tố bị người dẫn đoàn quấy rối, ôm và đòi hôn khi trekking Phu Sa Phìn. Vụ việc cảnh báo du khách cần chọn tour an toàn.
Cuối năm, du khách tìm lên các đỉnh núi miền Bắc săn mây, chinh phục thử thách, nhưng thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Mùa Giáng sinh, nhiều điểm đến trên thế giới khoác áo mới với ánh đèn lung linh, tuyết trắng và lễ hội, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách dịp cuối năm.
Rươi đặc sản ven sông Hải Phòng chỉ xuất hiện vài ngày trong năm, gây e ngại bởi hình dáng nhưng lại chinh phục thực khách nhờ vị béo ngọt đặc trưng.
Từ hái mận Mộc Châu, gặt lúa Tây Bắc đến hái dâu Đà Lạt, 5 trải nghiệm nông sản theo mùa giúp du khách gần gũi thiên nhiên và thưởng thức vị tươi ngon.
Tuyên Quang tự hào có điểm đến UNESCO và WTA, thúc đẩy du lịch phát triển, giới thiệu giá trị địa chất, văn hóa và đời sống cộng đồng.
Cây hồng cổ trăm tuổi ở Sa Pa sai trĩu quả vàng ươm, nổi bật giữa mùa đông se lạnh, trở thành điểm check-in và tham quan hút du khách.
Không chỉ có hoa nở, Đà Lạt mùa này còn cuốn hút bởi rừng cây và đường phố đồng loạt chuyển sang sắc vàng, đỏ, tạo nên bức tranh lãng mạn hiếm thấy.
Sa Pa vào cuối năm trở nên lãng mạn khi rừng mai anh đào đồng loạt khoe sắc hồng giữa mây mù và giá lạnh, hút du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.
Hải đăng Kê Gà hơn trăm năm tuổi, công trình đá hoa cương cao 42,8 m mang phong cách Pháp cuối thế kỷ XIX, vừa được xếp hạng di tích để tăng cường bảo tồn.
Khe Sanh vào mùa lá phong hương đẹp nhất trong năm, trở thành điểm dã ngoại lý tưởng để du khách cắm trại, chèo SUP giữa thiên nhiên nguyên sơ.
Đà Lạt dẫn đầu danh sách điểm đến du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2025, mở ra xu hướng khám phá nội địa đầy sôi động.
Mộc Châu cuối năm bừng sắc trắng của những vườn mận trái mùa, cùng hồng, cam chín, hứa hẹn hành trình thưởng ngoạn thiên nhiên thơ mộng và đặc sản địa phương.
Hơn 40 đại sứ, nhiều tổ chức quốc tế dự lễ khai mạc World T.E.A Fest 2025, sự kiện trà lớn nhất từng tổ chức tại Việt Nam.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn rực sáng với hàng triệu đèn LED dù còn ba tuần nữa mới đến Giáng sinh, thu hút đông đảo du khách và người dân đến check-in mỗi tối.