Chính quyền địa phương và yêu cầu minh bạch hóa đầu tư công tại Đồng Nai [Kỳ 3]

Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai thực hiện sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính từ 01/07/2025, việc kiểm soát năng lực nhà thầu và tính minh bạch trong đầu tư công cấp xã càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tỉnh Đồng Nai đã triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. Đáng chú ý, các địa bàn nơi Công ty Nghĩa Hiệp Thành trúng thầu đều nằm trong diện biến động lớn. Cụ thể, xã Tân An và xã Vĩnh Tân sáp nhập thành xã Tân An mới; phường Tân Phong và các xã Tân Bình, Bình Lợi, Thạnh Phú sáp nhập thành phường Tân Triều.

Sự sáp nhập này không chỉ thay đổi tên gọi địa giới mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý vốn đầu tư công. Việc Công ty Nghĩa Hiệp Thành cùng lúc trúng nhiều gói thầu xây lắp trụ sở công an tại các địa bàn mới như phường Tân Triều (tháng 3/2026) hay xã Tân An (tháng 4/2026) đòi hỏi các chủ đầu tư mới phải có cơ chế hậu kiểm năng lực nhà thầu một cách thực chất.

Hiện, Công ty Nghĩa Hiệp Thành lại đảm đương khối lượng công việc xây lắp khá lớn trên địa bàn rộng. Câu hỏi đặt ra là việc thi công đồng thời nhiều dự án có đảm bảo về máy móc, thiết bị và nhân sự chủ chốt như đã cam kết trong hồ sơ dự thầu? Tại gói thầu tại xã Phú Lý, báo cáo đánh giá ghi nhận nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự và thiết bị, nhưng với các gói thầu chỉ định thầu hoặc trúng sát giá liên tiếp, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư là rất quan trọng.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn nhà thầu, đặc biệt khi có dấu hiệu trúng thầu lặp đi lặp lại sát giá dự toán. Trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền cấp xã cần minh bạch hóa mọi thông tin thầu để người dân và cơ quan chức năng có thể giám sát hiệu quả đồng vốn ngân sách".

Hoạt động đấu thầu lành mạnh không chỉ nằm ở những con số tiết kiệm, mà còn ở việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mới cùng tham gia cạnh tranh, từ đó nâng cao chất lượng công trình và giảm áp lực cho ngân sách. Những trường hợp "một mình một ngựa" về đích hay trúng thầu sát giá cần được xem là những bài học để hoàn thiện cơ chế quản lý thầu tại Đồng Nai trong tương lai.

