Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính quyền địa phương và yêu cầu minh bạch hóa đầu tư công tại Đồng Nai [Kỳ 3]

Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai thực hiện sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính từ 01/07/2025, việc kiểm soát năng lực nhà thầu và tính minh bạch trong đầu tư công cấp xã càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, tỉnh Đồng Nai đã triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1662/NQ-UBTVQH15, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. Đáng chú ý, các địa bàn nơi Công ty Nghĩa Hiệp Thành trúng thầu đều nằm trong diện biến động lớn. Cụ thể, xã Tân An và xã Vĩnh Tân sáp nhập thành xã Tân An mới; phường Tân Phong và các xã Tân Bình, Bình Lợi, Thạnh Phú sáp nhập thành phường Tân Triều.

Ảnh minh họa

Sự sáp nhập này không chỉ thay đổi tên gọi địa giới mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý vốn đầu tư công. Việc Công ty Nghĩa Hiệp Thành cùng lúc trúng nhiều gói thầu xây lắp trụ sở công an tại các địa bàn mới như phường Tân Triều (tháng 3/2026) hay xã Tân An (tháng 4/2026) đòi hỏi các chủ đầu tư mới phải có cơ chế hậu kiểm năng lực nhà thầu một cách thực chất.

Hiện, Công ty Nghĩa Hiệp Thành lại đảm đương khối lượng công việc xây lắp khá lớn trên địa bàn rộng. Câu hỏi đặt ra là việc thi công đồng thời nhiều dự án có đảm bảo về máy móc, thiết bị và nhân sự chủ chốt như đã cam kết trong hồ sơ dự thầu? Tại gói thầu tại xã Phú Lý, báo cáo đánh giá ghi nhận nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự và thiết bị, nhưng với các gói thầu chỉ định thầu hoặc trúng sát giá liên tiếp, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các đơn vị chủ đầu tư là rất quan trọng.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15, các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình về việc lựa chọn nhà thầu, đặc biệt khi có dấu hiệu trúng thầu lặp đi lặp lại sát giá dự toán. Trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền cấp xã cần minh bạch hóa mọi thông tin thầu để người dân và cơ quan chức năng có thể giám sát hiệu quả đồng vốn ngân sách".

Hoạt động đấu thầu lành mạnh không chỉ nằm ở những con số tiết kiệm, mà còn ở việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mới cùng tham gia cạnh tranh, từ đó nâng cao chất lượng công trình và giảm áp lực cho ngân sách. Những trường hợp "một mình một ngựa" về đích hay trúng thầu sát giá cần được xem là những bài học để hoàn thiện cơ chế quản lý thầu tại Đồng Nai trong tương lai.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Trách nhiệm giải trình và công bố thông tin sau sắp xếp

  • Theo Điều 77 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15), chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình về các nội dung liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan thanh tra, báo chí.
  • Khoản 2 Điều 19 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rõ việc xác định giá gói thầu và đánh giá tính hiệu quả kinh tế. Trong các trường hợp trúng thầu sát giá, chủ đầu tư phải đảm bảo khối lượng và chất lượng thi công đúng theo dự toán đã duyệt, không được tùy tiện phát sinh làm tăng chi phí sau khi đã ký hợp đồng trọn gói.
  • Thông tư 79/2025/TT-BTC nhấn mạnh việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu phải đính kèm các văn bản phê duyệt liên quan để công chúng có thể tra cứu, đảm bảo môi trường đấu thầu sau sáp nhập các đơn vị hành chính tại Đồng Nai luôn được vận hành minh bạch, đúng pháp luật.
#đầu tư công #Đồng Nai #sáp nhập xã #minh bạch #đấu thầu #trách nhiệm

Bài liên quan

Công ty Nghĩa Hiệp Thành và những gói thầu "một mình một ngựa" tại Đồng Nai [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Nai đang thu hút sự chú ý khi doanh nghiệp này liên tục trúng thầu sát giá, đặc biệt là các gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị dự thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (sau đây gọi tắt là Công ty Nghĩa Hiệp Thành), có mã số thuế 3600804551, địa chỉ trụ sở tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2014 và do ông Đoàn Ngọc Cảnh làm đại diện pháp luật với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng thầu 45 gói và chỉ trượt 6 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 88,2%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 176,2 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu độc lập chiếm hơn 94,7 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Những mối quan hệ "ruột" và tỷ lệ tiết kiệm thấp của Công ty Nghĩa Hiệp Thành [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành cho thấy sự xuất hiện dày đặc của các bên mời thầu quen thuộc, đi kèm với đó là những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức "tượng trưng".

Tiếp nối các phân tích về tính cạnh tranh đã phản ánh ở kỳ trước, theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, "sức khỏe" đấu thầu của Công ty Nghĩa Hiệp Thành còn được củng cố bởi mối quan hệ với các đơn vị tư vấn và bên mời thầu trung gian trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Số liệu thống kê cho thấy, doanh nghiệp này có quan hệ với khoảng 20 bên mời thầu. Trong đó, đáng chú ý nhất là mối quan hệ với "Công ty TNHH Đông Đô Thành". Tại đơn vị này, Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt khoảng 20.567.581.191 đồng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình lại rất thấp, chỉ khoảng 0,35% (tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán là khoảng 99,65%).

Xem chi tiết

Hiện tượng Nghĩa Hiệp Thành tại Đồng Nai và góc nhìn pháp lý từ chuyên gia [Kỳ 5]

Luật sư và chuyên gia đấu thầu khẳng định, việc gói thầu CHCT chỉ có 1 nhà thầu tham gia, hay chỉ định thầu tiết kiệm 198 đồng, đều là dấu hiệu vi phạm nguyên tắc hiệu quả và cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, loạt bài phản ánh về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (Công ty Nghĩa Hiệp Thành) tại tỉnh Đồng Nai đã làm lộ diện nhiều dấu hiệu đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Luật Đấu thầu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Các dấu hiệu bất thường bao gồm: Tỷ lệ trúng thầu rất cao; các gói thầu Chào hàng cạnh tranh (CHCT) qua mạng thường xuyên chỉ có 1 nhà thầu tham gia (100% trong năm 2025); tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "rất thấp" (điển hình là gói thầu tiết kiệm 198 đồng); và mối quan hệ chặt chẽ với một số Bên mời thầu cụ thể, đặc biệt là Công ty Hòa Phát TLC.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới