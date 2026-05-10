CSGT Phú Thọ phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy trên Quốc lộ 70B

Tổ công tác thuộc Cụm 4, Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một đối tượng tàng trữ ma túy trên Quốc lộ 70B.

Mạnh Hưng

Ngày 10/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 19h40 ngày 8/5/2026, Tổ công tác thuộc Cụm 4, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát tại Km60+400 Quốc lộ 70B, thuộc khu Thung Bằng, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện xe mô tô do N.T.V., sinh năm 1988, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, người điều khiển xe vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái, không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

doi-tuong-n-t-v-tai-co-quan-cong-an.jpg
Đối tượng N. T. V. tại cơ quan Công an.

Quá trình làm việc, N.T.V. tự giác giao nộp một mảnh giấy màu trắng, bên trong chứa chất bột cục màu trắng nghi là chất ma túy. Tang vật có khối lượng 0,34 gam. Đấu tranh ban đầu, N.T.V. khai nhận chất bột màu trắng trên là heroin, được mua của một người không rõ tên tuổi tại địa bàn Hà Nội để sử dụng cho bản thân.

Tổ công tác đã tiến hành test nhanh ma túy đối với N.T.V., kết quả dương tính với nhóm ma túy MOP. Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc ban đầu, niêm phong tang vật theo quy định và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện cùng đối tượng cho Công an xã Yên Lập tiếp tục điều tra, xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; đồng thời nâng cao ý thức phòng, chống ma túy, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Tràn lan "chợ đen" thú rừng trên mạng

Núp bóng hội nhóm yêu động vật, "chợ ảo" bán thú rừng, thú ngoại lai bùng nổ, không chỉ tiếp tay tận diệt thiên nhiên mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh

Miền Bắc lại sắp đón mưa lớn

Trong ngày và đêm nay (9/5), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa dông, từ chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa to, đồng bằng mưa cục bộ vài nơi.