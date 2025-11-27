Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Chile dập tắt ý định mua lại 30 thiết giáp Marder cho Ukraine

Chile tuyên bố luật pháp nước này cấm gửi vũ khí tới các quốc gia đang có xung đột, trong bối cảnh có thông tin về khả năng chuyển giao Marder 1A3 cho Đức.

Tuệ Minh

Bộ Ngoại giao Chile đã lên tiếng chính thức dập tắt ý định của Đức trong một nổ lực mua lại các xe thiết giáp Marder 1A3 nhằm nâng cấp và chuyển đến Ukraine.

Trước đó, một bài báo điều tra của tờ El Mostrador tiết lộ rằng Quân đội Chile có thể đang chuẩn bị chuyển 30 xe Marder 1A3 sang Đức, sau đó Đức sẽ nâng cấp và chuyển chúng sang Ukraine.

Xe chiến đấu bộ bánh xích Marder 1A3 của Chile mua từ Đức năm 2008.

Bài báo khẳng định giao dịch này được tiến hành trong bí mật nghiêm ngặt và có thể là một sự thay đổi trong lập trường trung lập lâu nay của Chile.

Bộ Quốc phòng Chile từ chối bình luận, nhưng đáng chú ý là không phủ nhận việc chiến dịch này đang được tiến hành.

Tuy nhiên, Bộ trưởng ngoại giao Chile vừa có tuyên bố luật quốc gia cấm gửi vũ khí tới các quốc gia đang có xung đột.

Khi được hỏi trực tiếp liệu Chile có thể cho phép chuyển giao gián tiếp bằng cách trước tiên chuyển giao các phương tiện cho Đức hay không, Van Klaveren cho biết, "Điều rõ ràng là không thể có vũ khí của Chile tại chiến trường xung đột ở Ukraine, hay bất kỳ nơi nào khác."

Ông nói thêm rằng "không thể tưởng tượng được việc bán vũ khí cho Ukraine, mặc dù về mặt chính trị, chúng tôi hoàn toàn lên án hành động xâm lược Ukraine".

Vấn đề này đã làm dấy lên mối lo ngại trong cơ quan quốc phòng Chile, đặc biệt là khi các phương tiện nói trên là một phần của chương trình hiện đại hóa tích cực nhằm duy trì chúng ở tuyến đầu.

Trong năm 2023, Đức đã chuyển đến Ukraine 40 xe Marder 1A3 được nâng cấp và hứa tiếp tục chuyển thêm 25 xe khác. Hiện chưa rõ 25 xe đó đã được chuyển giao hay chưa. Riêng, gói 30 chiếc Marder 1A3 của Chile không nằm trong số đó.

Đức hứa viện trợ cho Ukraine khoảng 65 xe Marder 1A3 trang bị pháo tự động 20mm.

Chile lần đầu tiên mua xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 từ Đức vào năm 2008. Đợt chuyển giao ban đầu bao gồm khoảng 270 xe. Trong khuôn khổ dự án Centurión, 180 xe trong số đó đã được tân trang và triển khai cho các tiểu đoàn bộ binh thiết giáp của Chile, trong khi các xe khác được giữ lại để làm phụ tùng và dự bị.

Marder 1A3 vẫn là xe chiến đấu bộ binh chính của Lữ đoàn Thiết giáp số 1 “Coraceros”, Lữ đoàn Thiết giáp số 2 “Cazadores” và Lữ đoàn Thiết giáp số 3 “La Concepción”.

Theo Infodefensa.com, những xe này hiện đang được nâng cấp theo chương trình Proaco bởi Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), một đơn vị sản xuất quân sự do nhà nước Chile điều hành.

Hiện chưa rõ sau tuyên bố của Chile, Đức có tiếp tục nổ lực mua lại các khí tài này hay không.

Thiết giáp Marder 1A3 bị UAV truye diệt trên chiến trường Ukraine.
#Chính sách cấm gửi vũ khí của Chile #Giao dịch xe thiết giáp Marder 1A3 #Chuyển giao vũ khí cho Ukraine #Chính sách ngoại giao và trung lập của Chile #Nâng cấp và hiện đại hóa quân sự Chile #Vai trò của Đức trong chuyển giao vũ khí

Bài liên quan

Quân sự

Châu Âu phát hoảng khi Nga chiếm xe chiến đấu bộ binh CV90

Châu Âu “phát hoảng” khi Quân đội Nga chiếm được xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển nhưng Moscow có thể khai thác được bí mật gì ở CV90?

1-7794.jpg
Xe chiến đấu bộ binh (IFV) CV90 của Thụy Điển viện trợ cho Ukraine, đã trở thành chiến lợi phẩm của Nga vào mùa hè năm 2023, bỗng trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu; khi các nước NATO lo ngại rằng, ngành công nghiệp quốc phòng Nga, đã sử dụng một số công nghệ tiên tiến mà chiếc xe này được trang bị. Vậy Nga đã khai thác được những bí mật gì trên chiếc IVF này?
2-5293.jpg
Truyền thông phương Tây đưa tin, một chiếc CV90 của Thụy Điển, được quân đội Ukraine sử dụng, bị quân đội Nga thu giữ trên chiến trường Donbass, và bàn giao cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này nghiên cứu. Tờ Interia của Ba Lan cho rằng, các chuyên gia Nga, sau khi nghiên cứu chiếc CV90, đã nhận được "rất nhiều thông tin có giá trị của chiếc IFV này".
Xem chi tiết

Quân sự

Thiếu phương tiện Quân đội Ukraine vẫn chê xe chiến đấu bộ binh BMP-55

Dù xe chiến đấu bộ binh hạng nặng BMP-55 vẫn được vài đơn vị Ukraine sử dụng, nhưng phương tiện bọc thép này được xem là một sản phẩm thất bại.

1-9756.jpg
Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng BMP-55U của Ukraine xuất hiện ở chiến trường miền Đông Ukraine. Ảnh Telegram/Military Informant và Twitter/T-90K

Mẫu xe chiến đấu bộ binh “độc lạ” trên chiến trường

Xem chi tiết

Quân sự

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1LB kỳ lạ của Ukraine tham chiến

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1LB xuất hiện lần đầu vào tháng 6/2024, khi đó nguồn gốc, đặc điểm và thậm chí tên gọi của chúng vẫn chưa được biết đến.

Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien
 Xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-1LB được phát triển trong điều kiện chiến tranh, nhiệm vụ chính của nó là cơ giới hóa nhiều lữ đoàn mới thành lập và bù đắp tổn thất về xe bọc thép trong các đơn vị hiện có.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-2
 Chiếc IFV đặc biệt này được Ukraine chế tạo lại từ thân xe bọc thép chở quân bánh xích MT-LB của Liên Xô, phương tiện này hiện có số lượng lớn trong các kho chứa thiết giáp.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-3
Xe phải trải qua quá trình sửa chữa lớn bằng cách tháo rời hoàn toàn và sửa lỗi, sau đó được sơn và lắp ráp lại. Tuy vậy động cơ bị nhận xét là không đủ tin cậy, nhiều chi tiết xuống cấp do đã lưu kho quá lâu, khiến công việc phục hồi rất vất vả. 
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-4
 Sau khi hoàn tất việc sửa chữa, nhiều thay đổi đã được thực hiện đối với thiết kế của xe, đặc biệt là cách bố trí khoang lái, tăng cường hỏa lực và khả năng bảo vệ.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-5
Lớp giáp của MT-LB nguyên bản ở hai bên và phía sau chỉ đạt 7 mm, và ở phía trước khoảng 14 mm, chỉ đủ để bảo vệ chống lại các mảnh vỡ nhỏ và hỏa lực súng trường nhẹ, nhưng súng máy lắp đạn lõi thép vẫn có thể xuyên qua thân xe. 
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-6
 Để bù đắp cho nhược điểm này, các tấm thép bổ sung được hàn trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1LB theo toàn bộ chu vi, tạo thành lớp giáp cách đều mang lại mức độ bảo vệ cao hơn nhiều.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-7
Một trạm vũ khí điều khiển từ xa với súng máy hạng nặng KPVT 14,5 mm cũng được lắp đặt, đi kèm một trạm quan sát quang học với kênh ảnh nhiệt ngày và đêm. Ngoài ra, ụ súng còn có thêm lá chắn bảo vệ chống lại đạn và mảnh vỡ nhỏ. 
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-8
Nhưng module vũ khí này bị nhận xét không đáng tin cậy và có một số vấn đề. Ngoài thực tế là bản thân khẩu KPVT nổi tiếng là nhạy cảm với môi trường, thiết kế lắp đặt mở khiến nó thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn. 
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-9
 Hệ thống cung cấp đạn dược cũng không được thiết kế tốt, có nguy cơ để bụi bẩn xâm nhập vào trong hộp tiếp đạn. Việc thiếu vũ khí phụ trợ khiến xe mất khả năng chiến đấu nếu khẩu súng máy hạng nặng này gặp sự cố.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-10
 Kíp lái của xe chiến đấu bộ binh BMP-1LB gồm 3 người: lái xe, xạ thủ điều khiển vũ khí và chỉ huy xe. Khoang lái có thể chứa 7 - 8 lính, binh sĩ ra vào qua cửa đuôi lớn ở đuôi đã được làm lại dạng dốc nghiêng.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-11
 Cần lưu ý rằng chiếc BMP-1LB được thiết kế trong thời gian ngắn với ngân sách thấp nhất để sản xuất hàng loạt nhanh chóng, cũng như sử dụng các nguồn lực sẵn có.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-12
 Mặc dù hiện tại không có thông số chính xác, nhưng rõ ràng là chiếc MT-LB nguyên bản của Liên Xô đã tăng đáng kể trọng lượng sau khi hiện đại hóa. Điều này có thể ảnh hưởng đến khung gầm vì thiết kế ban đầu không đủ cho tải trọng như vậy.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-13
 Trong 100 km đầu tiên, xe bắt đầu hỏng vì động cơ hoặc hộp số. Mặc dù chạy ít, nhiều xe đã buộc phải thay dây curoa trong hệ thống làm mát. Vấn đề rung mạnh khi di chuyển cũng là một trong những nhược điểm chính.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-14
 Khối lượng dư thừa cũng ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của xe bọc thép. Trên đường nhựa, xe có thể đạt tốc độ lên tới 50 km/h, nhưng tốc độ giảm mạnh khi có cơ động trên đường địa hình.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-15
 Trong quá trình di chuyển trong rừng, tốc độ của BMP-1LB đôi khi bằng tốc độ của binh lính. Có lẽ bất lợi này đã gây ra tổn thất trong các khu rừng ở khu vực Kreminna, khi đối đầu hỏa lực mạnh từ phía Nga.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-16
BMP-1LB vẫn đang trong giai đoạn phát triển, bằng chứng là thiết kế của nó liên tục được sửa đổi. Sự khác biệt thậm chí có thể được tìm thấy giữa các xe trong cùng một lô. 
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-17
 Chi phí của một chiếc xe chiến đấu bộ binh như vậy được biết đến là khoảng 14 triệu UAH, hoặc 380 nghìn đô la. Trong số này, một nửa chi phí rơi vào trạm vũ khí, theo một số tài liệu thì bộ phận trên được sản xuất và giao từ nước ngoài.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-18
 Nhìn chung, việc sản xuất các xe chiến đấu bộ binh này là một quyết định bắt buộc do sự thiếu hụt xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh tiêu chuẩn trong Lực lượng vũ trang Ukraine.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-19
 Tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine và nhà nước đang cố gắng bằng mọi cách có thể để bù đắp cho thiếu hụt phương tiện cơ giới trên chiến trường bằng các nguồn lực sẵn có của họ.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-20
 Mặc dù vậy, phương tiện chiến đấu bộ binh đặc biệt của Ukraine cũng đã phát huy vai trò khá tốt trong một số cuộc giao tranh, chúng thậm chí còn nhận đánh giá tích cực hơn một số thiết giáp phương Tây như M113.
Xe chien dau bo binh BMP-1LB ky la cua Ukraine tham chien-Hinh-21
Cách làm sáng tạo của Ukraine cũng có thể trở thành gợi ý để nhiều quốc gia có tiềm lực khoa học công nghệ cũng như nguồn lực hạn chế học tập và triển khai. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới