Chile dập tắt ý định mua lại 30 thiết giáp Marder cho Ukraine

Chile tuyên bố luật pháp nước này cấm gửi vũ khí tới các quốc gia đang có xung đột, trong bối cảnh có thông tin về khả năng chuyển giao Marder 1A3 cho Đức.

Bộ Ngoại giao Chile đã lên tiếng chính thức dập tắt ý định của Đức trong một nổ lực mua lại các xe thiết giáp Marder 1A3 nhằm nâng cấp và chuyển đến Ukraine.

Trước đó, một bài báo điều tra của tờ El Mostrador tiết lộ rằng Quân đội Chile có thể đang chuẩn bị chuyển 30 xe Marder 1A3 sang Đức, sau đó Đức sẽ nâng cấp và chuyển chúng sang Ukraine.

Xe chiến đấu bộ bánh xích Marder 1A3 của Chile mua từ Đức năm 2008.

Bài báo khẳng định giao dịch này được tiến hành trong bí mật nghiêm ngặt và có thể là một sự thay đổi trong lập trường trung lập lâu nay của Chile.

Bộ Quốc phòng Chile từ chối bình luận, nhưng đáng chú ý là không phủ nhận việc chiến dịch này đang được tiến hành.

Tuy nhiên, Bộ trưởng ngoại giao Chile vừa có tuyên bố luật quốc gia cấm gửi vũ khí tới các quốc gia đang có xung đột.

Khi được hỏi trực tiếp liệu Chile có thể cho phép chuyển giao gián tiếp bằng cách trước tiên chuyển giao các phương tiện cho Đức hay không, Van Klaveren cho biết, "Điều rõ ràng là không thể có vũ khí của Chile tại chiến trường xung đột ở Ukraine, hay bất kỳ nơi nào khác."

Ông nói thêm rằng "không thể tưởng tượng được việc bán vũ khí cho Ukraine, mặc dù về mặt chính trị, chúng tôi hoàn toàn lên án hành động xâm lược Ukraine".

Vấn đề này đã làm dấy lên mối lo ngại trong cơ quan quốc phòng Chile, đặc biệt là khi các phương tiện nói trên là một phần của chương trình hiện đại hóa tích cực nhằm duy trì chúng ở tuyến đầu.

Trong năm 2023, Đức đã chuyển đến Ukraine 40 xe Marder 1A3 được nâng cấp và hứa tiếp tục chuyển thêm 25 xe khác. Hiện chưa rõ 25 xe đó đã được chuyển giao hay chưa. Riêng, gói 30 chiếc Marder 1A3 của Chile không nằm trong số đó.

Đức hứa viện trợ cho Ukraine khoảng 65 xe Marder 1A3 trang bị pháo tự động 20mm.

Chile lần đầu tiên mua xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 từ Đức vào năm 2008. Đợt chuyển giao ban đầu bao gồm khoảng 270 xe. Trong khuôn khổ dự án Centurión, 180 xe trong số đó đã được tân trang và triển khai cho các tiểu đoàn bộ binh thiết giáp của Chile, trong khi các xe khác được giữ lại để làm phụ tùng và dự bị.

Marder 1A3 vẫn là xe chiến đấu bộ binh chính của Lữ đoàn Thiết giáp số 1 “Coraceros”, Lữ đoàn Thiết giáp số 2 “Cazadores” và Lữ đoàn Thiết giáp số 3 “La Concepción”.

Theo Infodefensa.com, những xe này hiện đang được nâng cấp theo chương trình Proaco bởi Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), một đơn vị sản xuất quân sự do nhà nước Chile điều hành.

Hiện chưa rõ sau tuyên bố của Chile, Đức có tiếp tục nổ lực mua lại các khí tài này hay không.