Tướng Ukraine tuyên bố Nga không đạt mục tiêu trong chiến dịch xuân hè

Quân sự

Tướng Ukraine tuyên bố Nga không đạt mục tiêu trong chiến dịch xuân hè

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố, chiến dịch xuân hè của Nga đã thất bại tuy nhiên lại không bình luận về việc Moscow ngày càng mở rộng vùng kiểm soát.

Tiến Minh
Theo Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, cuộc tấn công của Nga vào năm 2025 đã thất bại. Theo vị lãnh đạo Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), Lực lượng vũ trang Nga (RFAF) đã không hoàn thành được bất kỳ nhiệm vụ nào được giao.
“Có thể nói rằng chiến dịch xuân hè của Nga đã bị phá vỡ một cách hiệu quả”, tướng Syrskyi lưu ý. Ông cho biết thêm rằng, tuyến đầu hiện tại kéo dài 1.250 km, với khoảng 712.000 quân nhân Nga tham gia chiến đấu.
“Kế hoạch của Nga nhằm tạo ra một vùng đệm an ninh (như tuyên bố của Moskva) ở các vùng biên giới Sumy và Kharkov ở phía bắc và đông bắc, và giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk và toàn bộ vùng Donetsk đã thất bại", hãng tin Anh Reuters dẫn lời tướng Syrskyi cho biết.
Đánh giá về những thành công của AFU, tướng Syrskyi nhắc lại rằng chỉ trong hai tháng qua, AFU đã tấn công 85 mục tiêu quân sự hoặc công nghiệp quốc phòng trên lãnh thổ Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà kho và nhà máy sản xuất vũ khí.
Theo tướng Syrskyi, Bộ Tổng tham mưu RFAF đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới ở khu vực Dnipropetrovsk, với ý định đột phá sâu vào lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, AFU đã tích cực ngăn chặn mọi kế hoạch của quân Nga và hiện tại RFAF đang thiếu quân số và nguồn lực để tiến vào khu vực này.
Phát biểu trước báo giới, tướng Syrskyi cho biết, “Chúng tôi đã chủ động ngăn chặn một cuộc tấn công của địch theo hướng Novopavlovskoye. Địch đang tìm cách tiến sâu hơn vào lãnh thổ bằng chiến thuật "ngàn nhát cắt" và RFAF chỉ có một mục tiêu: tuyên bố sự hiện diện và cắm cờ vào một tòa nhà nào đó ở khu vực đông dân cư”.
Theo lời tướng Syrskyi, sau khi AFU “đánh tan” các đơn vị tiền phương của RFAF, quân Nga thiếu quân số và nguồn lực cho một "cuộc tấn công quyết định". Ngay cả Moskva có điều lực lượng dự bị từ khu vực Sumy hay Kharkov, cũng không giúp ích được gì.
Nhưng Reuters cũng điểm lại những kết quả của RFAF. Cụ thể là khi tướng Syrskyi đang trả lời phỏng vấn, thì Bộ Quốc phòng Nga thông báo về một cuộc tấn công quy mô lớn của RFAF tại khu vực Dnipropetrovsk, xác nhận việc kiểm soát hoàn toàn Yunakivka, một trung tâm hậu cần quan trọng của AFU ở khu vực Sumy.
Trong khi đó, quân Ukraine ở Novopavlivske và các khu vực khác báo cáo những bước tiến hàng ngày của các đơn vị Nga, mà không có bất kỳ "cuộc chống trả" nào của AFU, được cho là “đã lên kế hoạch”. Điều này đúng trên toàn bộ tiền tuyến ở khu vực Dnipropetrovsk. Rõ ràng, quân Ukraine ở tiền tuyến và thông tin của tướng Syrskyi có sự “vênh nhau” nhất định.
Đối với Pokrovsk, nơi được tướng Syrskyi đề cập, RFAF cũng đã đạt được những thành công đáng kể trong khu vực này, thực sự cắt đứt nguồn hậu cần của đối phương. Cần nói thêm rằng, ngay cả Kiev hiện cũng thừa nhận rằng AFU đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân số trầm trọng, hậu quả của thương vong cao và tình trạng đào ngũ hàng loạt của binh lính và sĩ quan.
Kênh Rybar ngày 26/9 đưa tin, các đơn vị lính dù thuộc Cụm quân phía Bắc RFAF đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Yunakivka ở tỉnh Sumy, miền bắc Ukraine. Lý do là AFU đã rút quân ở đây đến tăng viện cho mặt trận Pokrovsk, khiến quân Ukraine khó có thể chống đỡ.
Ngôi làng biên giới Yunakivka từng là trung tâm hậu cần chính của AFU trong cuộc xâm nhập vào vùng Kursk của Nga vào mùa hè năm 2024. Việc kiểm soát ngôi làng làng này là một bước tiến lớn và quan trọng trong việc thiết lập một khu vực an ninh gần biên giới Nga.
Giao tranh giành thị trấn này đã diễn ra trong nhiều tháng qua với mức độ khốc liệt, khi ngôi làng liên tục đổi chủ. Ngay cả sau khi mất quyền kiểm soát một phần đáng kể Yunakivka, quân Ukraine chắc chắn vẫn tiếp tục nỗ lực để giành lại các vị trí đã mất. Tuy nhiên, việc thiếu quân số và năng lực chiến đấu cao của lính dù Nga, đã ngăn cản kế hoạch của AFU thành hiện thực.
Điều đáng chú ý là trong những tuần gần đây, truyền thông của Ukraine, nhất là của AFU, thường xuyên đưa tin về "sự ổn định tình hình" ở khu vực Sumy, khi cho rằng quân Ukraine đã đánh bật được quân Nga khỏi một số vị trí chủ chốt, mà quân Nga đã chiếm được từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay.
Tuy nhiên việc tái triển khai lực lượng dự bị của AFU đến mặt trận Pokrovsk ở Donetsk, cũng không làm thay đổi đáng kể tình hình xung quanh thành trì then chốt này của Ukraine tại Donbass. Theo các chuyên gia quân sự Ukraine, AFU đã mất ít nhất 10.000 quân trong việc ngăn chặn RFAF đột phá ở phía bắc Pokrovsk.
Theo trang Military Review của Nga, quân Ukraine đang phòng thủ ở vùng Sumy đã không có lương thực trong hơn một tuần nay. Họ lưu ý rằng các cuộc không kích của Nga đã phá hủy các kho lương thực của Trung đoàn xung kích 425 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Magura AFU. Hiện phía Ukraine chưa thể tổ chức việc cung cấp lương thực cho các đơn vị này. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Máy bay chiến đấu Nga không kích bằng bom hạng nặng vào vị trí trú quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 141 AFU tại tỉnh Dnipropetrovsk. (Nguồn Military Review).
Tiến Minh
Topwar
#Tướng Syrsky #Syrsky #tổng tư lệnh quân đội #Ukraine #quân đội Nga tấn công #Quân đội Nga

