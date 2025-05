Chiến thắng Ba Gia, tiếng vang của nghệ thuật quân sự Việt

8h51: Khối Thiếu nhi và Thanh niên Tiến vào Lễ đài là khối Thiếu nhi và Thanh niên Việt Nam, những mầm non tương lai của đất nước, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trải qua các giai đoạn lịch sử, thế hệ trẻ Việt Nam luôn phát huy truyền thống dân tộc, xứng đáng là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước. Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng khát vọng, nêu cao tinh thần tiên phong, đoàn kết và khẳng định bản lĩnh vững vàng, không ngừng đổi mới, sáng tạo để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. 8h50: Khối Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài Hiện nay, có hàng triệu người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong những năm qua, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển đất nước, là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và ngày càng lớn mạnh, có vai trò, uy tín cao trong xã hội các nước sở tại, luôn gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, là nhịp cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và bạn bè trên toàn thế giới. 8h49: Khối Phụ nữ Phụ nữ Việt Nam luôn phát huy phẩm chất cao quý “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Trong các cuộc kháng chiến, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã dũng cảm tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng hậu phương vững mạnh. Trong thời bình, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, xây dựng người Phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới; khẳng định vai trò, vị thế trong các lĩnh vực xã hội; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 8h 49: Khối Doanh nhân Đây là lực lượng tiên phong trên mọi mặt trận kinh tế, góp phần đưa đất nước chuyển mình mạnh mẽ. Qua gần 40 năm đổi mới, đội ngũ Doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành trụ cột của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với bản lĩnh tiên phong, ý chí dám nghĩ, dám làm, họ là minh chứng cho sức mạnh của khát vọng Việt Nam, tạo dựng nền tảng kinh tế vững chắc. Bước vào thời kỳ mới, đội ngũ Doanh nhân hôm nay không ngừng học hỏi và sáng tạo, khát khao đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. 8h48: Khối Trí thức Đội ngũ Trí thức Việt Nam đã vượt gian khó, tiên phong trong việc xây dựng nền tảng tri thức và khoa học cho đất nước, đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến. Đến nay, đội ngũ trí thức đã phát triển mạnh mẽ, là nhân tố quan trọng trong nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc; là nguồn lực đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển văn hóa Việt Nam. 8h47: Khối Nông dân Là một trong những lực lượng sản xuất cơ bản, giai cấp Nông dân Việt Nam luôn “vững tay cày, hay tay súng”, thực hiện “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, kiên cường “một tấc không đi, một ly không rời” phá “ấp chiến lược” của kẻ thù; đóng góp to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày nay, giai cấp Nông dân Việt Nam phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. 8h46: Khối Công nhân Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, giai cấp Công nhân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển đất nước. Từ những nhà máy, xí nghiệp đến công trình xây dựng, từ nông trường đến khu công nghệ cao, lực lượng công nhân không ngừng lớn mạnh, đổi mới, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ. Dưới ngọn cờ của Đảng, giai cấp Công nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. 8h45: Khối Cựu thanh niên xung phong giải phóng



Với tinh thần “Sông nước là chiến trường, cầu phà là vũ khí, thanh niên xung phong là chiến sĩ”, Thanh niên xung phong là lực lượng phục vụ tải đạn, vận chuyển lương thực, thông đường, chăm sóc thương binh trong kháng chiến.



Sau ngày giải phóng, Cựu Thanh niên xung phong giải phóng tiếp tục tham gia tái thiết Thành phố, khắc phục hậu quả chiến tranh; phục vụ chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây nam của Tổ quốc; tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thành phố. Thanh niên xung phong vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai lần danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 8h44: Khối Cựu chiến binh Cựu chiến binh Việt Nam là những nhân chứng lịch sử, những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, chiến đấu anh dũng, kiên cường. Với tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cựu chiến binh Việt Nam đã góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.



Trong thời kỳ mới, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, Cựu chiến binh luôn gương mẫu trong đời sống, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền; là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. 8h43: Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trong các cuộc kháng chiến, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đã nêu cao vai trò đoàn kết các tầng lớp Nhân dân vì mục tiêu giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nối truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, lấy mục tiêu xây dựng và phát triển của đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp Nhân dân, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 8h42: Khối Tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử. 8h40: Khối Hồng kỳ Những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ vinh quang, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết chặt chẽ, anh dũng chiến đấu và giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975, thu non song về một mối. Ngày nay, phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và phát triển theo Di nguyện của Bác Hồ kính yêu: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. 8h39: Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh Tuy mới thành lập 05 năm, nhưng lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh luôn chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, mau chóng trưởng thành. Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế. Sự xuất hiện của Cảnh sát cơ động kỵ binh Việt Nam đã tạo cảm giác thân thiện, thanh bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế. 8h38: Khối nam Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng và công dân tiêu biểu; qua hơn một năm hoạt động, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã từng bước khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an nhân dân; góp phần đem lại những chuyển biến tích cực về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; khẳng định sự đúng đắn của chủ trương xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.