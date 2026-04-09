Quân sự - Thế giới

Chiến sự Trung Đông ngày 9/4, nguy cơ thỏa thuận đổ vỡ

Chủ tịch Quốc hội Iran chỉ trích thỏa thuận là phi lý đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm 3 điều. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục tấn công Lebanon.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm thứ Tư cho biết lệnh ngừng bắn và đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh là "phi lý", đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm ba trong số 10 điều kiện của Tehran để chấm dứt giao tranh.

Điều này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mới chỉ có hiệu lực chưa đầy một ngày đang có nguy cơ đổ vỡ do những bất đồng đáng kể giữa các bên.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ghalibaf là một nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian để chấm dứt xung đột, đã phản đối trên mạng xã hội việc Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah ở Lebanon, cáo buộc máy bay không người lái xâm phạm không phận Iran sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực và tuyên bố của chính quyền Trump rằng họ sẽ không chấp nhận bất kỳ khả năng làm giàu uranium nào của Iran như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Israel vẫn tấn công Lebanon

Israel đã đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân Hezbollah ở Lebanon, tấn công các khu thương mại và dân cư đông đúc của Beirut mà không báo trước.

Lebanon cho biết ít nhất 182 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, biến đây trở thành ngày đẫm máu nhất trong cuộc chiến Israel-Hezbollah.

Israel vẫn tiếp tục tấn công đẫm máu ở Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sáng sớm thứ Tư rằng thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm việc chống lại Hezbollah, trái ngược với tuyên bố của Pakistan, nước trung gian hòa giải, và các quốc gia khác. Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, và Mỹ yêu cầu Iran ngay lập tức mở lại eo biển này.

Tất cả các bên đều đưa ra những phiên bản rất khác nhau về các điều khoản. Trong một trường hợp, Iran cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép nước này chính thức hóa việc thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz, điều mà Nhà Trắng cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối.

Các cuộc tấn công của Israel hôm thứ Tư đã giết chết một phóng viên của Al Jazeera tại Gaza, theo thông tin từ đài truyền hình này và các quan chức y tế tại đó, cũng như hai nhà báo người Lebanon tại quốc gia này, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo và một trong các mạng lưới của họ.

Mohammed Wishah là mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở phía tây thành phố Gaza. Người phát ngôn tiếng Ả Rập của quân đội Israel, Avichay Adraee, cho biết trên X rằng Wishah là một thành viên của Hamas, đăng lại một tweet năm 2024 mô tả ông là một “chỉ huy nổi bật” trong cánh quân sự của tổ chức này, cùng với các chức vụ khác.

Tại Lebanon, nơi các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah đã khiến hơn 180 người thiệt mạng hôm thứ Tư , Ghada Dayekh, người dẫn chương trình của Sawt Al-Farah, và Suzan Khalil, phóng viên kiêm người dẫn chương trình của kênh truyền hình Al-Manar và đài phát thanh Al-Nour của Hezbollah, cũng đã thiệt mạng.

Nhân dân Israel và Iran ăn mừng

Tối thứ Tư, người dân Israel đã đón mừng ngày lễ Mimouna của người Do Thái ở Maroc, đánh dấu kết thúc lễ Vượt Qua, mà không phải lo lắng về việc tìm nơi trú ẩn khỏi tên lửa Iran, lần đầu tiên sau một tháng rưỡi.

Tại thành phố nghỉ dưỡng Eilat ở phía nam, một quán bar địa phương phục vụ các món ăn chiên truyền thống, bao gồm cả bánh bột chiên mufleta, trong khi các nhân viên mặc trang phục lấy cảm hứng từ Maroc.

Còn tại Iran, từ rạng sáng 8/4, theo giờ địa phương, không khí ăn mừng tràn ngập khắp đường phố của thủ đô Tehran, dòng người đổ ra đường, vẫy cờ và hô vang khẩu hiệu khi lệnh ngừng bắn hai tuần với Mỹ chính thức được công bố.

Người dân Iran mang theo ảnh cố lãnh đạo tối cao xuống đường ăn mừng.

Những người ủng hộ chính phủ giương quốc kỳ và ảnh chân dung Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei tại Quảng trường Cách mạng Hồi giáo ở Tehran.

Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, lệnh ngừng bắn không đồng nghĩa với việc chiến sự đã chấm dứt. "Chúng tôi vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần đối phương mắc sai lầm dù là nhỏ nhất, họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh đáp trả của chúng tôi", hội đồng cho biết.

Lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế

Điều này trái ngược với tuyên bố từ Nhà Trắng hôm thứ Tư rằng số lượng tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy chiến lược này đã tăng lên kể từ khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn với Iran.

Windward, một công ty tình báo hàng hải chuyên theo dõi vận tải biển quốc tế, cho biết chỉ có 11 tàu đi qua eo biển vào thứ Tư - con số này gần như tương đương với những ngày trước đó.

Windward cho biết tất cả các tàu đi qua eo biển vẫn phải phối hợp với chính quyền Iran để đảm bảo an toàn, vì họ yêu cầu các chủ hàng phải trả phí rất cao, lên tới 1 đô la Mỹ/thùng đối với dầu xuất khẩu, được thanh toán bằng tiền điện tử. Để dễ hình dung, các siêu tàu chở dầu lớn nhất có thể chở tới 3 triệu thùng dầu thô.

Ông Windward cho biết các bản tin phát thanh từ Iran gửi đến các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư hôm thứ Tư cảnh báo rằng những tàu nào đi qua mà không được phép sẽ bị tấn công.

Người dân Iran xuống đường ăn mừng lệnh ngừng bắn.
Điều ít biết về 'huyết mạch' năng lượng của Iran

Khu phức hợp khí đốt tự nhiên và hóa dầu South Pars được coi là nguồn năng lượng sống còn đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Theo AP, Israel đã hai lần tấn công vào mỏ khí đốt tự nhiên South Pars cùng tổ hợp hóa dầu liên quan - nguồn sống năng lượng quan trọng giúp Iran duy trì điện cho người dân và là nguồn thu xuất khẩu chủ chốt của nước này.

Cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran bị tấn công

Bắn đến cạn Tomahawk tại Iran, Mỹ tăng lượng đặt hàng lên khủng khiếp

Theo đề xuất ngân sách năm 2027, Hải quân Mỹ đang yêu cầu số lượng tên lửa Tomahawk lên đến 1200% để bù vào số đã cạn kiệt do cuộc chiến tranh với Iran.

Trong khuôn khổ yêu cầu ngân sách 1,5 nghìn tỷ USD được công bố hôm 3/4, Hải quân Mỹ đã đề nghị tăng số lượng tên lửa tấn công mặt đất tầm xa lên 1.200%. Trong năm tài chính 2026, Quốc hội chỉ cấp cho lực lượng này 257 triệu đô la để mua 58 tên lửa Tomahawk.
Triều Tiên lại phóng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Theo Quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông của nước này.

AP dẫn thông tin từ Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào ngày 8/4, đánh dấu vụ phóng thứ hai chỉ trong hai ngày.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS ), các tên lửa được phóng từ khu vực ven biển Wonsan của Triều Tiên, bay khoảng 240 km về phía vùng biển phía đông của nước này.

