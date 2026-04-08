Bắn đến cạn Tomahawk tại Iran, Mỹ tăng lượng đặt hàng lên khủng khiếp

Quân sự - Thế giới

Theo đề xuất ngân sách năm 2027, Hải quân Mỹ đang yêu cầu số lượng tên lửa Tomahawk lên đến 1200% để bù vào số đã cạn kiệt do cuộc chiến tranh với Iran.

Tuệ Minh
Trong khuôn khổ yêu cầu ngân sách 1,5 nghìn tỷ USD được công bố hôm 3/4, Hải quân Mỹ đã đề nghị tăng số lượng tên lửa tấn công mặt đất tầm xa lên 1.200%. Trong năm tài chính 2026, Quốc hội chỉ cấp cho lực lượng này 257 triệu đô la để mua 58 tên lửa Tomahawk.
Hải quân hiện đang yêu cầu các nhà lập pháp trợ cấp cho việc sản xuất 785 tên lửa Tomahawk với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đô la, trong đó có khoảng 1,5 tỷ đô la dành cho việc nâng cấp tên lửa Tomahawk.
Ngày 27/3, tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đang sử dụng tên lửa Tomahawk với tốc độ đáng báo động, phóng ít nhất 850 tên lửa Tomahawk kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) đã công bố một báo cáo cho biết Mỹ có thể vẫn còn gần 3.000 tên lửa Tomahawk trong kho vũ khí của mình, nhưng báo cáo cũng nêu rõ 850 tên lửa được bắn ra là con số cao nhất từ ​​trước đến nay trong một chiến dịch quân sự duy nhất.
Nếu được thông qua, đề xuất ngân sách năm 2027 sẽ chủ yếu bổ sung phần lớn số tên lửa đã được sử dụng trong Chiến dịch Epic Fury, bất kể thời gian giao hàng sẽ kéo dài bao lâu.
Mark Cancian, một trong những tác giả của báo cáo CSIS, đã nói với Military Times trong một cuộc phỏng vấn rằng sẽ mất từ ​​hai đến ba năm để thay thế 850 tên lửa Tomahawk đã được sử dụng.
Theo báo cáo của CSIS, Hải quân dự kiến ​​sẽ nhận được 110 tên lửa Tomahawk trong năm tài chính 2026. Tên lửa Tomahawk là loại tên lửa tấn công mặt đất phóng từ tàu chiến, có tầm bắn xa và độ chính xác cao, mang đầu đạn nặng 1.000 pound (khoảng 450 kg).
Tốc độ phóng tên lửa Tomahawk hiện nay được cho là đang ảnh hưởng đến các thỏa thuận kinh doanh của Lầu Năm Góc.
Theo nguồn tin đầu tiên của Bloomberg, đơn đặt hàng khoảng 400 tên lửa Tomahawk từ Hoa Kỳ của Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ bị trì hoãn do loại tên lửa này đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến tranh với Iran .
Đơn đặt hàng đó ban đầu dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2028. Theo Bloomberg, RTX đã sản xuất 100 tên lửa mới trong năm 2025.
Nhà thầu quốc phòng này cũng đã ký một thỏa thuận với Bộ Quốc phòng vào ngày 4 tháng 2 năm 2026 để tăng sản lượng tên lửa Tomahawk hàng năm lên tới 1.000 quả trong khoảng thời gian bảy năm.
Tên lửa Tomahawk bay rợp bầu trời trong ngày đầu Mỹ khơi mào cuộc chiến đánh Iran.
US DoD, TWZ
#Chiến dịch tên lửa Tomahawk Mỹ #Ngân sách quốc phòng 2027 #Sử dụng tên lửa trong chiến tranh Iran #Tăng cường kho vũ khí tên lửa #Chương trình sản xuất tên lửa Tomahawk #Ảnh hưởng đến hợp đồng quốc tế

