Mỹ tuyên bố 'giải cứu' thành công phi công thứ 2 trong vụ F-15E bị bắn hạ

Tổng thống Mỹ Trump cho biết, phi công thứ 2 điều khiển vũ khí trên chiếc tiêm kích F-15E bị bắn hạ hôm 5/4 đã được giải cứu thành công.

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội sáng sớm Chủ nhật (đầu giờ chiều ngày 5/4 giờ Việt Nam) rằng binh sĩ Mỹ mất tích kể từ khi Iran bắn rơi máy bay chiến đấu đã được giải cứu.

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp của Mỹ đã diễn ra sau vụ rơi máy bay F-15E Strike Eagle hôm thứ Sáu, trong khi Iran cũng hứa sẽ treo thưởng cho bất kỳ ai giao nộp "phi công địch". Một thành viên phi hành đoàn khác đã được cứu sống trước đó.

Ông Trump viết rằng phi công này bị thương nhưng "sẽ ổn thôi", và cho biết thêm rằng anh ta đã tìm nơi ẩn náu "trong những ngọn núi hiểm trở của Iran".

Ông Trump nói thêm rằng chiến dịch giải cứu có sự tham gia của "hàng chục máy bay" và Mỹ đã theo dõi vị trí của ông "24 giờ một ngày, đồng thời lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc giải cứu ông."

Chiếc máy bay chiến đấu này là máy bay Mỹ đầu tiên bị rơi trên lãnh thổ Iran kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Chiếc F-15E trước đó bị bắn hạ, khiến 2 phi công phải nhảy dù.

Cơ quan truyền thông của đồng thời cũng đưa tin về tuyên bố của IRGC về việc bắn hạ một máy bay Mỹ được triển khai trong nhiệm vụ tìm kiếm phi công Mỹ mất tích.

Hãng thông tấn Fars hiện đang đưa tin rằng chiếc máy bay đã bị phá hủy bởi một đơn vị biệt kích cảnh sát có tên là Faraj Rangers và đó là một máy bay thuộc lớp C-130. Thông báo cho biết thêm rằng máy bay này đang "tiếp tế cho những kẻ xâm lược độc ác vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc".

Một số nguồn tin khác cho rằng trong cuộc giải cứu, quân đội Mỹ đã không thể kịp thời đưa các máy bay ra khỏi khu vực nguy hiểm nên buộc phải phá hủy.