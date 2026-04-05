Mỹ tuyên bố 'giải cứu' thành công phi công thứ 2 trong vụ F-15E bị bắn hạ

Tổng thống Mỹ Trump cho biết, phi công thứ 2 điều khiển vũ khí trên chiếc tiêm kích F-15E bị bắn hạ hôm 5/4 đã được giải cứu thành công.

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội sáng sớm Chủ nhật (đầu giờ chiều ngày 5/4 giờ Việt Nam) rằng binh sĩ Mỹ mất tích kể từ khi Iran bắn rơi máy bay chiến đấu đã được giải cứu.

giai-cuu.jpg

Một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp của Mỹ đã diễn ra sau vụ rơi máy bay F-15E Strike Eagle hôm thứ Sáu, trong khi Iran cũng hứa sẽ treo thưởng cho bất kỳ ai giao nộp "phi công địch". Một thành viên phi hành đoàn khác đã được cứu sống trước đó.

Ông Trump viết rằng phi công này bị thương nhưng "sẽ ổn thôi", và cho biết thêm rằng anh ta đã tìm nơi ẩn náu "trong những ngọn núi hiểm trở của Iran".

Ông Trump nói thêm rằng chiến dịch giải cứu có sự tham gia của "hàng chục máy bay" và Mỹ đã theo dõi vị trí của ông "24 giờ một ngày, đồng thời lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc giải cứu ông."

Chiếc máy bay chiến đấu này là máy bay Mỹ đầu tiên bị rơi trên lãnh thổ Iran kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng Hai.

f15e-wreckage-iran-1.jpg
Chiếc F-15E trước đó bị bắn hạ, khiến 2 phi công phải nhảy dù.

Cơ quan truyền thông của đồng thời cũng đưa tin về tuyên bố của IRGC về việc bắn hạ một máy bay Mỹ được triển khai trong nhiệm vụ tìm kiếm phi công Mỹ mất tích.

Hãng thông tấn Fars hiện đang đưa tin rằng chiếc máy bay đã bị phá hủy bởi một đơn vị biệt kích cảnh sát có tên là Faraj Rangers và đó là một máy bay thuộc lớp C-130. Thông báo cho biết thêm rằng máy bay này đang "tiếp tế cho những kẻ xâm lược độc ác vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc".

Một số nguồn tin khác cho rằng trong cuộc giải cứu, quân đội Mỹ đã không thể kịp thời đưa các máy bay ra khỏi khu vực nguy hiểm nên buộc phải phá hủy.

Hình ảnh radar ghi lại khoảnh khắc chiếc A-10 Warthogs bị bắn hạ trong lúc tìm kiếm phi công F-15.
AP, TTXVN
Tiêm kích F-15 lần đầu tiên bị hạ sau 50 năm chiến đấu?

Dù còn tranh cãi rằng chiếc F-15 bị hạ tại Kuwait là do bị Iran tấn công hay "bắn nhầm" thì đây cũng được ghi nhận là lần đầu tiên nó bị hạ khi chiến đấu.

iran-breaking-dramatic-images-show-us-f-15-fighter-jet-plummet-to-the-ground-after-friendly-fire-2.gif

Trưa 2-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố trên Telegram cá nhân lực lượng phòng không Iran đã bắn rơi một tiêm kích F-15 của quân đội Mỹ. Ông Pezeshkian khẳng định chiếc tiêm kích này đang trên đường tấn công Iran.

Vụ chiến đấu cơ Mỹ bị Iran bắn hạ...chuyên gia nhận định 'thủ phạm'

Chuyên gia cho rằng tên lửa vác vai có thể đã được sử dụng để bắn hạ tiêm kích Mỹ.

AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Iran đã bắn hạ tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ vào ngày 3/4, một quân nhân đã được giải cứu và công tác tìm kiếm người thứ hai vẫn tiếp diễn. Truyền thông nhà nước Iran cho biết thêm một máy bay tấn công A-10 của Mỹ đã rơi sau khi bị lực lượng phòng không Iran bắn trúng.

Điều chưa từng xảy ra trong hơn 20 năm

Iran khôi phục nhanh chóng các bệ phóng tên lửa ngầm

Các báo cáo tình báo nghi ngờ về khả năng sớm tiêu diệt năng lực tên lửa của Tehran. CIA nhận định rằng Iran vẫn còn lại 50% năng lực tên lửa.

Các báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ rằng các đội kỹ thuật của Iran đang tái thiết các hầm trú ẩn và bệ phóng tên lửa dưới lòng đất từng bị oanh tạc, đưa chúng trở lại phục vụ chỉ trong vài giờ. Theo tờ New York Times, điều này đang làm hạn chế hiệu quả của các đòn tấn công quân sự sâu rộng.

1000030883.jpg
Tên lửa đạn đạo Iran trên bầu trời Jerusalem, ngày 2 tháng 4 năm 2026.
