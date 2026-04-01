Chiến sự Trung Đông ngày 1/4, Mỹ tức giận trước thái độ của đồng minh

Ông Trump gay gắt chỉ trích các đồng minh, eo Hormuz không phải trách nhiệm của Mỹ đồng thời bỏ ngỏ khả năng ngưng tấn công Iran trong để đàm phán.

Tổng thống Donald Trump ngày 31/3 bày tỏ sự thất vọng với các đồng minh không sẵn lòng làm nhiều hơn để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Mỹ, nói với họ rằng hãy "tự đi mà lấy dầu" khi cuộc xung đột với Iran và việc nước này đóng cửa eo biển Hormuz đẩy giá xăng trung bình ở Mỹ vượt quá 4 USD/gallon.

Vài giờ sau, Trump nói rằng việc bảo đảm an ninh eo biển “không phải là việc của chúng ta” và ước tính rằng Mỹ sẽ ngừng tấn công Iran trong vòng hai đến ba tuần. Trump nói rằng Mỹ “sẽ không liên quan gì đến” những gì xảy ra ở eo biển, thay vào đó nói với các phóng viên rằng trách nhiệm giữ cho tuyến đường thủy quan trọng này luôn thông suốt sẽ thuộc về các quốc gia phụ thuộc vào nó.

Ông Trump cho rằng các đồng minh hãy tự đi mà lấy dầu ở Hormuz.

Tổng thống Mỹ nói rằng "không có lý do gì để chúng ta làm điều này. Việc đó không dành cho chúng ta. Việc đó sẽ dành cho Pháp. Việc đó sẽ dành cho bất cứ ai đang sử dụng eo biển đó,” ông Trump nói sau khi ký sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế hình thức bỏ phiếu qua thư.

Ông nói rằng Mỹ có thể đạt được thỏa thuận với Iran trước khi vài tuần tới kết thúc, nhưng nếu không, “Chúng ta sẽ tìm cách dung hòa, tôi đã nhắm đến một vài giải pháp tốt. Nhưng nếu họ ngồi vào bàn đàm phán, điều đó sẽ rất tốt.”

3 lính gìn giữ hòa bình thiệt mạng, Israel phủi bỏ trách nhiệm

Đại sứ Liên Hợp Quốc Danny Danon cho biết Israel hiện đổ lỗi cho Hezbollah về cả ba vụ thiệt mạng của lực lượng gìn hòa bình gần đây ở miền nam Lebanon, viện dẫn các thiết bị nổ hôm thứ Hai gần Bani Ayan và vụ pháo kích vào vị trí của lực lượng gìn hòa bình Liên Hợp Quốc hôm thứ Bảy.

Ông ta không đưa ra bằng chứng nào, và người phát ngôn của Liên Hợp Quốc cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Ba binh sĩ gìn hòa bình người Indonesia đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah.Cuối ngày thứ Ba, quân đội Israel cho biết binh lính của họ không có mặt tại khu vực phía nam Lebanon, nơi xảy ra vụ nổ khiến hai binh sĩ gìn hòa bình UNIFIL thiệt mạng hôm thứ Hai. Họ cũng khẳng định không có thiết bị nổ nào được binh lính Israel đặt tại khu vực này.

Tàu sân bay thứ 3 sẽ tham chiến

Hai quan chức Mỹ cho biết, tàu sân bay USS George HW Bush đã được điều động vào thứ Ba và dự kiến ​​sẽ hướng đến Trung Đông.

Động thái này sẽ biến tàu sân bay Bush trở thành tàu sân bay thứ ba hỗ trợ cuộc chiến tranh Iran, cùng với tàu USS Gerald R. Ford, hiện đang được sửa chữa, và tàu USS Abraham Lincoln, đã đến khu vực này vào tháng Giêng.

Tàu sân bay USS George HW Bush đã được điều động đến Trung Đông.

Hiện tàu Ford đang neo đậu tại Croatia sau khi được sửa chữa tại một căn cứ hải quân gần đó ở Crete, sau vụ hỏa hoạn tại phòng giặt là vào ngày 12 tháng 3.

Các quan chức này, những người yêu cầu giấu tên để thảo luận về các kế hoạch quân sự nhạy cảm, lưu ý rằng các kế hoạch triển khai tàu chiến luôn có thể thay đổi.

Tàu sân bay Bush đang triển khai từ Norfolk, Virginia, cùng với ba tàu khu trục: USS Ross, USS Donald Cook và USS Mason.

Cơ sở hạt nhân Iran hứng đòn tập kích dữ dội

Rạng sáng ngày 31/03, một loạt vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại Isfahan — nơi đặt các cơ sở làm giàu hạt nhân và kho tên lửa quan trọng.

Mỹ và Israel được cho là đã sử dụng các loại bom xuyên hầm (bunker-buster) nặng gần 1 tấn để đánh phá các cấu trúc kiên cố.

Cơ sở hạt nhân Isfahan bị không kích với những vụ nổ kinh hoàng.

​Không quân Mỹ đã điều động 3 chiếc B-52 Stratofortress tiến vào không phận Iran. Với khả năng mang theo bom thông minh có sức công phá lớn, các máy bay này nhắm trực tiếp vào các lối ra vào và hệ thống thông gió của các cơ sở hạt nhân ngầm để làm tê liệt hoạt động bên trong.

​Tại cơ sở Taleghan 2 (Parchin), hình ảnh vệ tinh từ Vantor cho thấy ít nhất 3 điểm va chạm trực diện trên mái của cơ sở này. Các chuyên gia phân tích rằng đây có thể là kết quả của bom GBU-57/B (MOP) — loại vũ khí chuyên dụng để phá hủy các hầm ngầm bê tông cốt thép dày hàng chục mét.

Oanh tạc cơ B52 Stratofortress được Mỹ sử dụng trong đợt không kích vào cơ sở hạt nhân Iran.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ đang theo dõi sát sao tình hình. Tính đến hiện tại, các trạm quan trắc tại các quốc gia láng giềng chưa ghi nhận sự gia tăng đột biến của nồng độ phóng xạ trong không khí.

​Cảnh báo: Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh rằng việc tấn công gần các cơ sở hạt nhân là hành động "chơi xổ số với tính mạng con người", đồng thời yêu cầu các bên kiềm chế để tránh một thảm họa môi trường.

Kết quả này chính là căn cứ để Tổng thống Donald Trump đưa ra quan điểm rằng mục tiêu của Mỹ đã đạt được.

Các công ty công nghệ bị đưa vào tầm ngắm

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đe dọa tấn công các công ty Mỹ, bao gồm cả một số gã khổng lồ công nghệ lớn nhất, sau khi cáo buộc họ tham gia vào các hoạt động "gián điệp khủng bố" ở Iran.

Một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải đã liệt kê 18 công ty có văn phòng tại khu vực Trung Đông mà họ cho rằng sẽ là mục tiêu hợp pháp của Iran bắt đầu từ thứ Tư. Những công ty này bao gồm Apple, Microsoft, Google và một số công ty khác.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và các nước Ả Rập vùng Vịnh kể từ khi Hoa Kỳ và Israel bắt đầu ném bom Iran vào ngày 28 tháng 2.

Đầu tháng này, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã gây thiệt hại cho ba cơ sở của Amazon Web Services tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain.

Cường độ tập kích của Iran thấp kỷ lục

Trong 24 giờ qua (tính đến sáng ngày 01/04/2026), các đòn không kích và tập kích bằng tên lửa/UAV của Iran đã có sự thay đổi về cường độ nhưng vẫn duy trì tính răn đe cao đối với Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trong 24 giờ qua, số lượng tên lửa và UAV do Iran phóng đi đạt mức thấp nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/02. Điều này được giới phân tích cho là do kho vũ khí của Iran đang bị tiêu hao hoặc họ đang điều chỉnh chiến thuật để đối phó với tối hậu thư của ông Trump.

​Khu vực bị ảnh hưởng: Các báo cáo ghi nhận mảnh vỡ tên lửa đạn đạo rơi xuống các khu vực đông dân cư như Petah Tikva và Bnei Brak (gần Tel Aviv). Một tòa nhà dân cư tại Tel Aviv đã bị hư hại nặng do trúng mảnh vỡ từ hệ thống phòng không đánh chặn.

Chiến lược "Vùng đệm" của Israel gây thảm họa nhân đạo

Israel dự định duy trì quyền kiểm soát quân sự tại một dải đất ở miền Nam Lebanon ngay cả sau khi xung đột hiện tại kết thúc. Vùng này kéo dài đến tận sông Litani (cách biên giới khoảng 30km).

Ông Katz khẳng định các ngôi làng Lebanon sát biên giới sẽ bị phá hủy theo mô hình "Rafah và Beit Hanoun" ở Gaza để loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa từ tên lửa chống tăng và các cuộc xâm nhập vào miền Bắc Israel.

Israel pháo kích nổ tung một căn nhà gần đường dẫn đến sân bay ở Beirut, Lebanon hôm 31/3.

Khoảng 600.000 người dân Lebanon đã di tản sẽ bị "ngăn chặn hoàn toàn" việc quay trở về nhà cho đến khi an ninh của cư dân miền Bắc Israel được đảm bảo tuyệt đối.

Tại Beirut, Không quân Israel (IAF) đã thực hiện các cuộc không kích chính xác vào vùng ngoại ô phía Nam Beirut (Dahiyeh). Mục tiêu được xác định là một Chỉ huy cấp cao của Hezbollah và một "phần tử khủng bố cấp cao" khác. Khói đen bao trùm khu vực sau các vụ nổ lớn.

Tại miền Nam, IDF thông báo đã đánh trúng hơn 160 mục tiêu của Hezbollah trong 24 giờ qua, tập trung vào các kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng của lực lượng tinh nhuệ Radwan.

Quân đội Lebanon xác nhận có binh sĩ thiệt mạng trong các đợt tập kích của Israel, dù chính phủ Lebanon tuyên bố các hoạt động quân sự của Hezbollah là ngoài tầm kiểm soát của nhà nước.

Đáp lại, Hezbollah liên tục phóng các đợt rocket và máy bay không người lái (UAV) vào các căn cứ quân sự và khu dân cư ở miền Bắc Israel để trả đũa các đợt không kích vào Beirut.

Các báo cáo ghi nhận mảnh vỡ tên lửa đạn đạo (được cho là từ phía Iran hỗ trợ hoặc phối hợp) đã rơi xuống các khu vực như Petah Tikva và Bnei Brak gần Tel Aviv, gây hoảng loạn cho người dân.

Một người đàn ông tị nạn đang được chăm sóc y tế tại một phòng khám di động tạm thời được dựng lên gần các lều trú ẩn cho những người chạy trốn khỏi các cuộc không kích của Israel.

Hiện có gần 1 triệu người (tương đương 20% dân số Lebanon) đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột leo thang mạnh vào đầu tháng 3/2026.

Kế hoạch chiếm giữ đất đai và lập vùng đệm của Israel đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Chính phủ Lebanon và các cơ quan Liên Hợp Quốc, coi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia.

Sự kết hợp giữa chiến dịch bộ binh tiến sâu và các đợt không kích vào đầu não chỉ huy cho thấy Israel đang nỗ lực bẻ gãy khả năng kháng cự của Hezbollah trước khi thời hạn "10 ngày" mà ông Trump đưa ra kết thúc.