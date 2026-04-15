Chiêm ngưỡng vùng đất hoang dã đẹp nhất Canada, ít người có thể tới

Giữa miền hoang dã rộng lớn của Canada, Khu bảo tồn Vườn quốc gia Nahanni mở ra như một thế giới nguyên sơ, nơi thiên nhiên vẫn giữ quyền tối thượng tuyệt đối.

T.B (tổng hợp)

Khu bảo tồn Vườn quốc gia Nahanni là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã và ấn tượng nhất Bắc Mỹ, nằm tại Lãnh thổ Tây Bắc của Canada. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1978, đây cũng là một trong những địa điểm đầu tiên trên thế giới nhận danh hiệu này, nhờ giá trị nổi bật về địa chất, sinh thái và cảnh quan.

Ảnh: thenarwhal.ca.

Trái tim của Nahanni là dòng sông South Nahanni, một trong những con sông hoang dã đẹp nhất hành tinh. Dòng sông này uốn lượn qua bốn hẻm núi sâu, với những bức tường đá dựng đứng cao tới hàng nghìn mét. Điểm nhấn ngoạn mục nhất là thác Virginia, có chiều cao gần gấp đôi thác Niagara, nơi dòng nước đổ xuống với sức mạnh dữ dội, tạo nên màn sương mù trắng xóa giữa không gian núi rừng tĩnh lặng.

Ảnh: nahanni.com.

Nahanni không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi sự đa dạng địa chất hiếm có. Khu vực này sở hữu những cấu trúc đá vôi cổ đại, hệ thống hang động rộng lớn và các gò tufa – những khối đá vôi hình thành từ suối nước nóng, trong đó nổi bật là Rabbitkettle. Đây là một trong những dạng địa hình hiếm gặp trên thế giới, khiến Nahanni trở thành “phòng thí nghiệm tự nhiên” cho các nhà khoa học nghiên cứu về địa chất và khí hậu.

Không kém phần hấp dẫn là hệ sinh thái phong phú của vườn quốc gia. Dù nằm ở vùng cận Bắc Cực, Nahanni vẫn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật như gấu xám, sói, tuần lộc và đại bàng đầu trắng. Sự kết hợp giữa rừng, sông, núi và suối nước nóng tạo nên một môi trường sống đa dạng, nơi các loài thích nghi với điều kiện khắc nghiệt nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ.

Ảnh: nahanni.com.

Nahanni còn gắn liền với nhiều câu chuyện bí ẩn và truyền thuyết của người bản địa Dene. Một trong những địa danh nổi tiếng là “Thung lũng không đầu” (Valley of the Headless Men), nơi từng ghi nhận những câu chuyện rùng rợn về các nhà thám hiểm mất tích. Dù chưa được xác minh rõ ràng, những truyền thuyết này càng làm tăng thêm sức hút huyền bí cho vùng đất vốn đã hoang sơ này.

Ngày nay, việc tiếp cận Nahanni không hề dễ dàng, chủ yếu bằng máy bay nhỏ hoặc các chuyến thám hiểm đường sông. Chính sự cách biệt này đã giúp nơi đây giữ được vẻ nguyên vẹn hiếm có. Nahanni không phải là điểm đến dành cho số đông, mà là phần thưởng cho những ai thực sự khao khát chạm vào thiên nhiên ở trạng thái thuần khiết nhất.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
Kho tri thức

Sinh vật khủng khiếp được mệnh danh ‘chó sói’ của kỷ nguyên khủng long

Sinh sống trên những đồng bằng cổ đại Bắc Mỹ, khủng long Albertosaurus hiện lên như một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, sắc sảo và đầy tính tổ chức đáng kinh ngạc.

Albertosaurus là một chi khủng long ăn thịt thuộc họ Tyrannosauridae, sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 70 triệu năm trước, trên vùng đất ngày nay là Canada. Dù có họ hàng gần với “chúa tể khủng long” Tyrannosaurus rex, Albertosaurus lại sở hữu thân hình nhẹ hơn, dài khoảng 8–10 mét và nặng chừng 2–3 tấn, giúp nó trở thành một kẻ săn mồi nhanh nhẹn hơn trong hệ sinh thái cổ đại.

Loài cá 'máu nóng' giữa đại dương, sinh vật phá vỡ quy luật tự nhiên

Giữa đại dương sâu thẳm lạnh giá, cá mặt trăng vây đỏ lấp lánh như một đốm lửa sống, thách thức mọi quy luật sinh tồn.

Cá mặt trăng vây đỏ (Lampris guttatus) là một trong những loài cá biển kỳ lạ và ấn tượng nhất từng được con người phát hiện. Với thân hình tròn dẹt như một chiếc đĩa lớn, phủ bởi lớp vảy ánh kim chuyển sắc xanh, bạc và tím, cùng các vây đỏ rực nổi bật, loài cá này trông như bước ra từ một thế giới viễn tưởng hơn là đại dương thực.

Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

