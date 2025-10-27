Khám phá lăng mộ hoàng gia Senusret III làm rúng động giới khảo cổ

Việc tìm thấy lăng mộ nguyên vẹn mở ra góc nhìn mới về nghi lễ tang lễ, chế độ cai trị và biểu tượng quyền lực trong một triều đại Ai Cập ít được biết đến.