Khám phá lăng mộ hoàng gia Senusret III làm rúng động giới khảo cổ

Kho tri thức

Khám phá lăng mộ hoàng gia Senusret III làm rúng động giới khảo cổ

Việc tìm thấy lăng mộ nguyên vẹn mở ra góc nhìn mới về nghi lễ tang lễ, chế độ cai trị và biểu tượng quyền lực trong một triều đại Ai Cập ít được biết đến.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Abydos trong lịch sử là một trong những địa điểm tôn giáo và tang lễ quan trọng nhất của Ai Cập. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Abydos trong lịch sử là một trong những địa điểm tôn giáo và tang lễ quan trọng nhất của Ai Cập. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Và khi tiến hành khai quật tại địa điểm này, các chuyên gia đến từ Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập bất ngờ tìm thấy một quần thể di tích cổ xưa bí ẩn. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Và khi tiến hành khai quật tại địa điểm này, các chuyên gia đến từ Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập bất ngờ tìm thấy một quần thể di tích cổ xưa bí ẩn. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Đó là lăng mộ của Vua Senusret III (thời gian trị vị từ năm 1.874–1.855 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Đó là lăng mộ của Vua Senusret III (thời gian trị vị từ năm 1.874–1.855 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Nằm sâu bảy mét dưới lòng đất, lăng mộ bao gồm một phòng chôn cất bằng đá vôi với các hầm bằng gạch bùn ban đầu cao tới năm mét. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Nằm sâu bảy mét dưới lòng đất, lăng mộ bao gồm một phòng chôn cất bằng đá vôi với các hầm bằng gạch bùn ban đầu cao tới năm mét. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Các bức tường được trang trí bằng hình ảnh nữ thần Isis và Nephthys ở lối vào phòng chôn cất, cùng với những tàn tích của các văn bản tượng hình ghi tên Vua Senusret III. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Các bức tường được trang trí bằng hình ảnh nữ thần Isis và Nephthys ở lối vào phòng chôn cất, cùng với những tàn tích của các văn bản tượng hình ghi tên Vua Senusret III. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Ông Mohamed Ismail Khaled, Tổng Thư ký Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập nhấn mạnh rằng, lăng mộ này cung cấp những hiểu biết mới về nghi lễ chôn cất hoàng gia ở Abydos. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Ông Mohamed Ismail Khaled, Tổng Thư ký Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập nhấn mạnh rằng, lăng mộ này cung cấp những hiểu biết mới về nghi lễ chôn cất hoàng gia ở Abydos. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
