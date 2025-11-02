Hà Nội

Kinh ngạc bức tranh tường trong lăng mộ nhà Đường Trung Quốc

Kho tri thức

Lăng mộ nhà Đường thế kỷ thứ 8 hé lộ bức tranh tường sống động về cuộc sống thường nhật ở Trung Quốc cổ đại.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Tại gần Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Khảo Cổ Học Tỉnh Sơn Tây bất ngờ tìm thấy một lăng mộ cổ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tỉnh Sơn Tây.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, lăng mộ này có niên đại dưới thời nhà Đường (khoảng năm 618 – năm 907 Sau Công Nguyên).
Lăng mộ này thuộc về một người đàn ông 63 tuổi. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tỉnh Sơn Tây.
Từng tấc tường trong lăng mộ, ngoại trừ phần sàn, đều được phủ kín bằng những bức bích họa sống động, khắc họa cảnh sinh hoạt thời nhà Đường. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tỉnh Sơn Tây.
Nào là cảnh nông dân đập lúa, phụ nữ gánh nước giếng, đầu bếp nấu mì, và người hầu dắt ngựa, lạc đà…Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tỉnh Sơn Tây.
Những cảnh tượng trên tường lăng mộ được bảo tồn tuyệt đẹp này ghi lại nhịp sống thường nhật của người dân Trung Hoa trong thời kỳ hoàng kim của văn hóa, thương mại và nghệ thuật. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tỉnh Sơn Tây.
Trong số những hình vẽ này, có một nhân vật nổi bật: một người đàn ông tóc vàng và râu quai nón, được vẽ với chủ nghĩa hiện thực đáng kinh ngạc. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tỉnh Sơn Tây.
Các nhà khảo cổ học tin rằng, người đàn ông này có thể là một thương gia Sogdian đến từ Trung Á, một khu vực trải dài qua Uzbekistan và Tajikistan ngày nay. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Tỉnh Sơn Tây.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Lăng mộ #nhà Đường #Trung Quốc #khai quật #hài cốt

