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Xã hội

Chiêm ngưỡng tác phẩm của các họa sĩ Kinh Bắc giữa lòng Hà Nội

Triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4 mang đến một không gian đối thoại đa chiều, nơi các họa sĩ gửi gắm góc nhìn của mình về miền đất Bắc Ninh.

Mạnh Hưng

Chiều 7/10, tại Hà Nội, triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4 chính thức khai mạc, quy tụ tác phẩm của 6 họa sĩ quê hương Bắc Ninh, gồm: Trần Quang Trung, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Đăng Sức, Trần Quang Kiên, Như Quỳnh.

“Kinh Bắc Art” mùa 4 mang đến một không gian đối thoại đa chiều, nơi các họa sĩ gửi gắm góc nhìn của mình về miền đất Bắc Ninh vừa hoài cổ, giản dị nhưng đậm đà bản sắc, vừa bừng sáng tinh thần đương đại trong kỷ nguyên mới. Mỗi tác phẩm đều được sáng tạo từ tâm huyết và tình yêu với nghệ thuật của các họa sĩ.

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Không gian triển lãm "Kinh Bắc Art" mùa 4.

Trung thành với chất liệu sơn ta truyền thống, họa sĩ Trần Quang Trung (Trưởng nhóm họa sĩ Kinh Bắc) tái hiện một Kinh Bắc đa tầng, từ nét thâm trầm của di tích cổ xưa đến nhịp sống của đô thị hiện đại.

Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Trần Quang Trung - cho biết: "Tôi vẫn sáng tác dựa trên âm hưởng dân gian. Tôi yêu thích sự e ấp, nhẹ nhàng của người quan họ và khai thác tinh thần hiếu học - truyền thống 'một giỏ ông đồ, một bồ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến sĩ'. Tôi lồng ghép những chi tiết nhỏ trong một tổng thể lớn, dùng ngôn ngữ nghệ thuật riêng cùng sự ước lệ, giản lược để tạo nên sự chuyển động mềm mại trong tranh sơn mài".

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Tác phẩm trưng bày tại triển lãm "Kinh Bắc Art" mùa 4.

"Kinh Bắc Art", năm nay, các họa sĩ tiếp tục mạch sáng tác bền bỉ, ghi lại những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc. Mỗi họa sĩ với một phong cách, song điểm chung của họ là tình yêu tha thiết với miền đất quan họ.

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Triển lãm thu hút đông đảo công chúng yêu hội họa và cuộc sống thường nhật đến những nét nổi bật của văn hóa, truyền thống Bắc Ninh.

Họa sĩ Nguyễn Hồng Quang - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật TP Bắc Ninh đánh giá, chất lượng chung của các tác phẩm trong triển lãm lần này rất cao. Giá trị văn hóa cốt lõi ở đây chính là những con người Bắc Ninh - những nghệ sĩ giàu tâm hồn, tình cảm và sự am hiểu sâu sắc. Tác phẩm họ tạo ra xuất phát từ chính nhận thức và cảm xúc cá nhân. Họ có thể sáng tác về vùng quê quan họ hoặc về những vùng miền khác, nhưng tâm hồn và bản sắc con người Kinh Bắc trong họ vẫn luôn toát lên rõ nét.

Triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4 cũng thu hút đông công chúng yêu hội họa và cuộc sống thường nhật đến những nét nổi bật của văn hóa, truyền thống Bắc Ninh.

Dưới đây là một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Kinh Bắc Art” mùa 4:

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>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.
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