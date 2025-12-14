Hà Nội

Biệt thự bê tông mát rượi quanh năm không cần điều hòa

Với việc tối giản hình khối, giảm chiều cao công trình, ứng dụng kết cấu dày, căn biệt thự không cần đến thiết bị làm mát.

Tọa lạc tại thành phố Toyota (Nhật Bản), biệt thự có diện tích xây dựng 435 m2, chiều dài xấp xỉ 100 m, nằm cạnh một dòng suối và tiếp giáp một căn nhà gỗ truyền thống. Ảnh: T Architects Co.
Căn biệt thự được thiết kế có tính đến cảnh quan, giữ chiều cao thấp và trải dài địa hình dốc, hạn chế tác động đến tự nhiên. Ảnh: T Architects Co.
Công trình lựa chọn kết cấu bê tông, áp dụng triệt để đặc tính cách nhiệt và lưu giữ nhiệt của vật liệu nhằm duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm mà không cần sử dụng điều hòa. Ảnh: T Architects Co.
Tường nhà dày 380 mm tích hợp cột và dầm, bao quanh toàn bộ không gian sống, giúp giữ mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Ảnh: T Architects Co.
Khi thi công phần móng, đơn vị thiết kế phải di dời nhiều tảng đá lớn từ lòng suối. Các tảng đá được giữ lại và sử dụng làm điểm nhấn cảnh quan. Ảnh: T Architects Co.
Sân lát đá, lối đi uốn cong ôm sát triền đồi, kết hợp các mảng bê tông mài và tường đá. Ảnh: T Architects Co.
Bể bơi ngoài trời bố trí dọc theo biệt thự. Ảnh: T Architects Co.
Tường ốp đá phiến đen làm tăng độ tương phản với mặt nước. Ảnh: T Architects Co.
Lối vào nhà thiết kế như một hành lang trưng bày với hệ đèn LED âm cầu thang tạo điểm nhấn chiều sâu. Ảnh: T Architects Co.
Không gian bên trong biệt thự gồm phòng bi-a, xưởng sáng tạo, phòng trưng bày tranh và gốm, garage và rạp chiếu phim. Ảnh: T Architects Co.
