Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

250 dự án, công trình tổng 1,26 triệu tỷ đủ điều kiện khởi công, khánh thành

Trên 250 dự án, công trình lớn trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1.260.000 tỷ đồng.

Hải Ninh

Chiều 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

6544.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: VGP

Báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 11/8, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1.260.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19/8, điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị ngày càng có kinh nghiệm của các cơ quan liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi mở, cho ý kiến về một số nội dung cụ thể.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện nhằm tiếp tục góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến, tạo đà, tạo lực, tạo thế xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật, lựa chọn các công trình, dự án thực sự tiêu biểu; tổ chức khởi công, khánh thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ấn tượng, trang trọng, ý nghĩa, lan tỏa, tiết kiệm, đúng quy định; làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh trong dịp này; lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông về các dự án trước, trong và sau sự kiện; bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện.

Đánh giá về nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong những ngày qua để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam cùng nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Bày tỏ xúc động trước những khán đài rực đỏ màu cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người cùng cất tiếng hát vang bài Tiến quân ca, Thủ tướng cho rằng các chương trình đã gây được tiếng vang lớn, thu hút hàng trăm nghìn khán giả, góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân. Thủ tướng cũng đánh giá cao tài năng, sự sáng tạo, tinh thần phục vụ nhân dân và lòng yêu nước của các nghệ sĩ, ban tổ chức, những người thực hiện chương trình.

#dự án lớn #khởi công #khánh thành #quốc khánh 80 năm #đầu tư công #phát triển đất nước

Bài liên quan

Xã hội

Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh 2/9

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhằm thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 2/8/2025, triển khai chuỗi hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn trên địa bàn.

Đây là dịp quan trọng để tôn vinh tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện mùa Thu 1945, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc và ý chí tự lực, tự cường trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Xem chi tiết

Chính trị

Công an Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Quốc khánh 2/9

Công an TP Hà Nội mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2025; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn từ ngày 15/7 - 31/10.

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm, Công an TP Hà Nội tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm như: Tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; giết người, cố ý gây thương tích; cướp, cướp giật, lừa đảo, xâm hại trẻ em; gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tội phạm liên quan người nước ngoài, người chưa thành niên; tệ nạn xã hội.

Xem chi tiết

Chính trị

Bộ Công an đặt mức cao nhất về bảo vệ an ninh lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác chuẩn bị an ninh trật tự cho sự kiện là rất cao.

Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025.

Tại họp báo, báo chí đặt câu hỏi đề nghị Bộ Công an cho biết những chuẩn bị gì để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới