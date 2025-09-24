Hà Nội

Chi 33 tỷ mua căn hộ cao cấp, chủ nhân sững người vì chưa ở đã "ngập"

Bất động sản

Căn hộ cao cấp rộng 330m2 khiến nữ chủ nhân thất vọng vì chưa vào ở đã xuất hiện nước chảy ra từ góc tường, lan tới sàn nhà. 

Hoàng Minh (theo 1818 Golden Eyes)
Cô Zhong ở Trung Quốc đã chi hơn 9 triệu NDT (tương đương hơn 33 tỷ đồng) để mua một căn hộ cao cấp tại Hàng Châu. Ảnh: 1818 Golden Eyes
Căn hộ có diện tích lên đến hơn 330m2, được bàn giao vào tháng 4/2025. Ảnh: 1818 Golden Eyes
Không gian bên trong nhà được bài trí sang trọng và đẹp mắt. Ảnh: 1818 Golden Eyes
Theo Zhong, ngày 13/8, khi sửa toàn bộ căn nhà, bật điều hòa phòng ngủ, cô phát hiện nước chảy ra từ góc tường và tràn ra từ đáy tủ gần đó. Ảnh: 1818 Golden Eyes
Đây chính là đường ống thoát nước của điều hòa. Ảnh: 1818 Golden Eyes
Bên trong có nhiều đường ống chồng chéo. Người thợ chỉ tạm thời sửa lại đơn giản, bịt các lỗ rò trên đường ống. Ảnh: 1818 Golden Eyes
Không chỉ phần trần nhà, cô Zhong cho biết, nhiều khu vực khác như tủ đồ, sàn gỗ cũng bị “liên lụy”. Ảnh: 1818 Golden Eyes
Trước đó, Zhong đã tìm đến ban quản lý để yêu cầu hỗ trợ xử lý. Ảnh: 1818 Golden Eyes
Tuy nhiên ban quản lý đổ trách nhiệm cho bên nhà đầu tư và phía nhà đầu tư nói rằng cô Zhong nên tìm đến công ty lắp điều hòa. Ảnh: 1818 Golden Eyes
Hơn 3 tuần kể từ khi cô Zhong báo cáo vụ việc, các bên liên quan vẫn ở đang "thương lượng”. Ảnh: 1818 Golden Eyes
#căn hộ cao cấp Hàng Châu #mua nhà 33 tỷ đồng #đường ống điều hòa bị rò rỉ #nước tràn trong nhà #vấn đề sửa chữa căn hộ cao cấp #bàn giao căn hộ tháng 4/2025

