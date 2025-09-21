Hà Nội

Có gì trong căn hộ đắt nhất hành tinh đang rao bán hơn 6.000 tỷ đồng?

Bất động sản

Có gì trong căn hộ đắt nhất hành tinh đang rao bán hơn 6.000 tỷ đồng?

Căn hộ này tọa lạc tại vị trí đắc địa ở London (Anh) với tầm nhìn toàn cảnh ra Công viên Hyde.

Hoàng Minh (theo Loveproperty)
Theo Loveproperty, căn penthouse song lập tại One Hyde Park ở London (Anh) được coi là một trong những căn hộ đắt đỏ nhất toàn cầu đang được rao bán khi có giá 175 triệu bảng Anh (hơn 6.200 tỷ đồng). Ảnh: Sotheby's International Realty
Căn hộ rộng 1.672 m2, sân thượng rộng 280 m2 và tầm nhìn hướng ra Công viên Hyde. Ảnh: Sotheby's International Realty
Căn hộ gồm 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm. Ảnh: Sotheby's International Realty
Sân hiên bao quanh với tầm nhìn toàn cảnh thủ đô. Ảnh: The-european
Phòng ngủ chính rộng hơn 700 m2, có 2 phòng tắm riêng, mỗi phòng đều có hồ bơi và phòng thay đồ. Ảnh: Sotheby's International Realty
Bếp có mặt bàn và sàn bằng đá granite rừng đen cùng thiết bị cao cấp. Ảnh: Sotheby's International Realty
Căn hộ còn có phòng chiếu phim, hai phòng làm việc riêng, phòng bi-a, phòng tập thể dục, phòng xông hơi ướt, phòng xông hơi khô và phòng trị liệu. Ảnh: The-european
Một góc trong phòng khách của căn hộ. Ảnh: The-european
Ngoài ra, bất động sản xa hoa này còn có phòng sâm panh và các tiện nghi spa giống như khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Mansionglobal
Phòng ngủ sang trọng. Ảnh: Mansionglobal
