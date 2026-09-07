Cháy khách sạn ở TP HCM, đôi khách nam nữ tử vong

Khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì, TP HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc sáng sớm khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Vụ hoả hoạn khiến 2 người tử vong.

Đến 9h ngày 7/9, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM vẫn phong tỏa khu vực xảy ra cháy để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực cháy để điều tra

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, người dân sống gần khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) phát hiện khói đen bốc ra nghi ngút từ bên trong. Khi đến kiểm tra, họ nhận thấy cửa cuốn phía trước đang đóng kín, phía trong liên tục vang lên tiếng đập cửa và hô hoán cầu cứu.

Biết có người mắc kẹt, người dân lập tức tìm cách phá cửa để hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng. Người dân địa phương cho biết ban đầu nghe tiếng la hét lớn nên tưởng xảy ra xô xát. Khi chạy đến gần, người này phát hiện nhiều người đang bị kẹt bên trong khách sạn. Trên khu vực tầng thượng, một số người trong lúc hoảng loạn đã tìm cách dùng dây để di chuyển sang những căn nhà liền kề.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM nhanh chóng điều nhiều phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ công tác triển khai chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn những người còn mắc kẹt.

Sau khi được đưa ra ngoài, một số nạn nhân trong tình trạng người phủ đầy khói đen, được người dân hỗ trợ sơ cứu. Một số trường hợp được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Vụ hỏa hoạn khiến anh N.T.N.H. (24 tuổi, ngụ phường Phú Định), tử vong tại hành lang khách sạn và chị H.T.H. (20 tuổi) tử vong trong phòng. Hai nạn nhân là khách đến thuê phòng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.