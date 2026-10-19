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Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu nghỉ dưỡng ven biển ở Bangladesh

Một vụ hỏa hoạn thiêu rụi khu nghỉ dưỡng ven biển phía Đông Nam Bangladesh, khiến 10 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời ông Syed Mohammad Morshed Hossain, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa và Phòng vệ Dân sự của huyện cho biết, đám cháy bùng phát tại nhà hàng và khu nghỉ dưỡng Tuptup ở Inani thuộc huyện Cox's Bazar, Bangladesh.

Khu nghỉ dưỡng này nằm gần Vịnh Bengal và là điểm đến nổi tiếng dành cho khách du lịch nội địa.

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Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy tại nhà hàng và khu nghỉ dưỡng Tuptup ở Inani, Bangladesh, ngày 17/10/2026. Ảnh: AP/Shamimul Islam Faisal.

"Đám cháy bùng phát vào buổi sáng và nhanh chóng lan rộng khắp khu nghỉ dưỡng hôm 17/10", ông Hossain thông tin.

"Một số người tìm chỗ trú ẩn trong nhà vệ sinh và thiệt mạng ở đó. Vụ hỏa hoạn xảy ra rất sớm khi khách vẫn đang ngủ", Saiful Islam, một tình nguyện viên, cho biết. Saiful Islam nói thêm rằng trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em.

Theo tờ báo địa phương Prothom Alo, danh tính của 6 nạn nhân đã được xác định, bao gồm Israt Jahan Maliha (30 tuổi) và Milita Mehezabin Alvi (23 tuổi) ở Banasree, Dhaka; Laila Jahan Nabila (27 tuổi) và Nafista Mim (27 tuổi) đến từ Khilgaon; Fariha Kabir (33 tuổi) ở Chuadanga; và Faizan Ahmed, 5 tuổi.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Vụ việc gây chết người này đã làm dấy lên lo ngại về việc tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực.

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