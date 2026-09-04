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Số hóa - Xe

OpenAI đặt 7 chiếc "Siêu đồng hồ" chào đón ChatGPT-6 Astra

Sam Altman, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của OpenAI, được cho là vừa đặt làm riêng 7 chiếc đồng hồ xa xỉ từ thương hiệu Thụy Sĩ Vanguart.

Tuệ Minh
OpenAI đặt 7 chiếc "Siêu đồng hồ" chào đón ChatGPT-6 Astra

Dòng sản phẩm được lựa chọn để chế tác dựa trên mẫu thiết kế Orb xa xỉ của Vanguart, một phiên bản thương mại thường có giá khởi điểm khoảng 4,7 tỷ đồng. Cả 7 chiếc đồng hồ này đều mang đậm dấu ấn thiết kế gắn liền với OpenAI và thế giới trí tuệ nhân tạo.

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CEO của OpenAI cực kỳ am hiểu và đam mê đồng hồ cao cấp.

Bản thân Sam Altman là một người rất am hiểu và đam mê đồng hồ cao cấp. Ông từng xuất hiện trước công chúng khi đeo một siêu phẩm khác từ thương hiệu Greubel Forsey với mức giá lên tới 17 tỷ đồng.

Mặt trước của những chiếc đồng hồ đặt riêng này có in logo đặc trưng của OpenAI kèm theo các triết lý nổi tiếng trong giới công nghệ như "COMPUTE IS DESTINY" (Điện toán là định mệnh) hay "SCALING" (Mở rộng quy mô).

Mặt sau của đồng hồ còn gây chú ý mạnh mẽ hơn khi khắc dòng lệnh mang tính biểu tượng của lập trình: "if AGI.aligned: deploy()", hàm ý nhắc về thời điểm mô hình trí tuệ nhân tạo tổng hợp đạt độ an toàn và sẵn sàng để triển khai.

Điều này được cho là có liên quan đến phiên bản ChatGPT-6 Astra mà công ty vừa ra mắt vài giờ trước. Theo OpenAI ChatGPT-6 Astra là chatbot thông minh và có khả năng điều khiển tối ưu nhất thế giới.

Mô hình này đang được triển khai hôm nay cho một số tổ chức nhất định và trong những ngày tới sẽ có sẵn cho tất cả người dùng ChatGPT Plus, Pro, Business và Enterprise, cũng như thông qua API của OpenAI và AWS.

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Mặt trước chiếc đồng hồ có giá 4,7 tỷ đồng mang thương hiệu OpenAI.

Đây không phải lần đầu tiên OpenAI thực hiện một dự án chế tác đồng hồ riêng biệt. Trước đây, công ty cũng từng đặt làm một lô đồng hồ Tudor tùy chỉnh với dòng chữ "Good Research Takes Time" (Nghiên cứu tốt cần có thời gian) để tôn vinh sự kiên trì trong phát triển công nghệ.

Hiện tại, thương hiệu Vanguart chưa công bố phiên bản OpenAI này trên trang web chính thức của hãng và với số lượng giới hạn chỉ vỏn vẹn 7 chiếc, nhiều khả năng sản phẩm này sẽ không được thương mại hóa rộng rãi.

Tính đến nay, nhà sản xuất này mới chỉ bán ra tổng cộng chưa đến 200 chiếc đồng hồ trên toàn thế giới với định hướng tập trung vào các lô hàng cực kỳ nhỏ gọn và chế tác thủ công chuyên sâu thay vì sản xuất hàng loạt.

Sự phức tạp trong khâu chế tác cũng được thể hiện rõ qua việc có tới khoảng 1/3 trong tổng số 33 nhân sự của Vanguart đã trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện 7 chiếc đồng hồ đặc biệt này.

OpenAI giới thiệu về phiên bản ChatGPT-6 Astra.
OpenAI/Vanguart
#Đồng hồ #Sam Altman #Vanguart #Vanguart OpenAI

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