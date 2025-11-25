Hà Nội

Chàng trai gây chú ý vì bức ảnh giao diện 'tham quan' khi du lịch Trung Quốc

Cộng đồng trẻ

Khoảnh khắc được chụp trong chuyến du lịch Trung Quốc của một chàng trai Việt bỗng nhiên viral trên mạng xã hội bởi giao diện 'tham quan' đầy thú vị.

Trầm Phương
Trong một chuyến du lịch đến Bắc Kinh (Trung Quốc) gần đây, anh Vũ Đức Hiếu (33 tuổi, Hà Nội) đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với bức ảnh chụp tại Tử Cấm Thành khi diện trang phục cổ trang.
Theo đó, Anh Đức Hiếu cùng vợ đã quyết định thuê và mặc thử trang phục thời nhà Thanh khi tham quan quần thể cung điện cổ kính này. Vợ anh chọn bộ trang phục cách cách phiên bản mùa đông, còn anh Hiếu đã chọn một bộ áo Thân vương với họa tiết rồng tinh xảo.
hoảnh khắc anh sải bước trong bộ cổ phục giữa không gian của Cố Cung đã thu hút sự tò mò và thích thú của nhiều du khách Trung Quốc, thậm chí còn nhận được lời khen ngợi về khí chất và sự phù hợp với trang phục.
Bức ảnh chụp anh Đức Hiếu trong trang phục Thân vương tại Tử Cấm Thành sau khi được chia sẻ đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội Việt Nam, thu hút gần 80.000 lượt tương tác và hàng ngàn bình luận.
Điều đặc biệt khiến bức ảnh trở nên viral chính là dáng vẻ và biểu cảm của anh Hiếu được nhiều cư dân mạng hài hước ví von giống như địa chủ, phú ông, hoặc thậm chí là "quan tham", đặc biệt là nhân vật nổi tiếng Hòa Thân – “đệ nhất quan tham” trong lịch sử Trung Hoa.
Trên trang cá nhân, anh Hiếu bày tỏ sự thoải mái, thậm chí buồn cười khi mọi người nhận xét như vậy.
Anh thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt với các loại cổ phục, dù là Việt phục hay Hán phục, và vui vẻ chấp nhận những bình luận ví von đó.
Trong một bài đăng, anh Hiếu còn dí dỏm thừa nhận: "Chả hiểu kiểu gì cơ mà cứ mặc đồ cổ phong là y như rằng toát lên vibe tham quan là dư lào. Quyết đi hết mấy nước á đông mặc đồ cổ phong đề kiểm nghiệm xem".
Chàng trai Việt vốn thích cổ phục từ lâu dù chưa có nhiều dịp để mặc do thể trạng cơ thể.
Anh từng mặc Việt phục chụp ảnh cưới tại chùa Lâm Tỳ Ni (Đà Lạt) mùa hè năm ngoái. Dù đôi khi tự trào về ngoại hình, niềm yêu thích cổ phục của anh chưa bao giờ thay đổi. (Ảnh trong bài: FBNV)
#du lịch Trung Quốc #Tử Cấm Thành #cổ trang #Vũ Đức Hiếu #bộ trang phục

