Hùng tráng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình

Xã hội

Hùng tráng buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình

Mỗi khoảnh khắc của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành đều khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, khiến hàng vạn trái tim người Việt Nam hân hoan.

Tuấn Anh
Tối 27/8/2025, Quảng trường Ba Đình Hà Nội trở thành tâm điểm của sự chú ý khi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra trong không khí trang nghiêm và hào hùng.
Các khối diễu hành tiến bước trong đội hình chỉnh tề, từng bước chân đều tăm tắp, vang vọng như nhịp đập mạnh mẽ của cả dân tộc.
Giữa không gian thiêng liêng ấy, lá quốc kỳ đỏ thắm tung bay kiêu hãnh, gợi nhắc về lịch sử đấu tranh bất khuất và khát vọng vươn lên của đất nước.
Điểm nhấn đặc biệt là con số 80, biểu tượng của chặng đường 80 năm kiên cường và vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rực sáng, soi chiếu tinh thần bất diệt của cuộc cách mạng vĩ đại do Người dẫn dắt.
Mỗi khoảnh khắc của buổi sơ duyệt đều khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, khiến hàng vạn trái tim hân hoan khi được là người Việt Nam.
Không chỉ là sự chuẩn bị chu đáo về mặt tổ chức và lễ nghi, buổi sơ duyệt còn khơi dậy niềm mong chờ lớn lao trong lòng người dân cả nước.
Tất cả đang hướng về ngày 2/9, thời khắc đoàn diễu binh, diễu hành chính thức sẽ cất bước trong âm hưởng thiêng liêng của Quốc khánh, khẳng định sức mạnh, sự đoàn kết và niềm kiêu hãnh dân tộc.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận.
Tuấn Anh
