Chân tướng sự thật sinh vật huyền bí ám ảnh triệu dân Nam Mỹ

Giải mã

Chupacabra là một trong những sinh vật huyền bí nổi tiếng nhất thế giới, khiến nhiều cộng đồng hoang mang vì những câu chuyện ly kỳ đầy rùng rợn.

Cái tên đầy ám ảnh. Từ “Chupacabra” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “kẻ hút máu dê”, phản ánh đúng đặc điểm gắn liền với nó. Ảnh: Pinterest.
Lần đầu xuất hiện vào thập niên 1990. Các báo cáo chính thức về Chupacabra bắt đầu xuất hiện ở Puerto Rico vào năm 1995, sau hàng loạt vụ gia súc chết bí ẩn. Ảnh: Pinterest.
Chuyên hút máu gia súc. Nhiều nông dân báo cáo gia súc, đặc biệt là dê, chết với vết thương nhỏ nhưng mất máu hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
Đặc điểm hình dạng kỳ quái. Mô tả phổ biến cho rằng nó có đôi mắt đỏ rực, lưng có gai nhọn và dáng đi khập khiễng như quái vật lai. Ảnh: Pinterest.
Truyền thuyết lan rộng khắp châu Mỹ. Từ Puerto Rico, câu chuyện về Chupacabra nhanh chóng lan sang Mexico, Mỹ Latinh và cả miền Nam Hoa Kỳ. Ảnh: Pinterest.
Một số nghi ngờ về chó hoang mắc bệnh. Nhiều nhà khoa học cho rằng những vụ việc thực chất là chó sói hoặc chó hoang bị bệnh ghẻ nặng, khiến hình dạng trông quái dị. Ảnh: Pinterest.
Xuất hiện trong văn hóa đại chúng. Chupacabra trở thành nguồn cảm hứng trong phim ảnh, truyện tranh, chương trình truyền hình và cả trò chơi điện tử. Ảnh: Pinterest.
Vẫn còn là bí ẩn chưa được giải đáp. Dù nhiều giả thuyết tồn tại, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng khoa học xác thực nào về chân tướng thật sự của Chupacabra. Ảnh: Pinterest.
