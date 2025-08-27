Hà Nội

Xôn xao sinh vật bí ẩn dài gần 10m xuất hiện trên sông Hàn

Một video ghi lại hình ảnh sinh vật bí ẩn dài khoảng 6 - 10m xuất hiện ở sông Hàn, Seoul, Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tâm Anh (theo Koreaherald)

Video có tiêu đề “Quái vật thật sự xuất hiện ở sông Hàn tại Seoul” được đăng tải ngày 11/7 trên kênh YouTube Jungdam Story. Trong video, YouTuber đang câu cá đêm gần bãi đỗ xe cạnh Tòa nhà Quốc hội ở khu Yeouido bỗng phát hiện một vật thể lớn di chuyển trong nước.

Ban đầu, nam YouTuber nghĩ đó là một con cá lớn. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, anh hoảng hốt nhận thấy sinh vật này “đen, to và dài”, đang tiến về phía mình.

quaivatsonghan.gif
Sinh vật bí ẩn dài gần 10m xuất hiện trên sông Hàn gây xôn xao dư luận. Nguồn: Jungdam Story YouTube channel.

“Cái gì vậy? Tôi sợ quá. Nó đang tiến lại gần tôi”, nam YouTuber nói trong video, trước khi nhanh chóng rời khỏi vị trí câu cá.

Nam YouTuber cho biết sinh vật bí ẩn ở lại khu vực đó khoảng 20 phút và di chuyển liên tục. Anh ước tính nó dài từ 6 - 10m và dày hơn cả thân người.

“Dường như có 2 con. Tôi đi câu hàng chục năm rồi nhưng chưa từng thấy thứ gì như thế này”, nam YouTuber cho hay.

Sau khi đăng tải, video trên đã thu hút hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Một số người suy đoán đó có thể là một đàn rái cá, cá sấu hoặc thậm chí là con trăn.

Trước đó, năm 2022, một video tương tự từng gây chú ý khi ghi lại vật thể chưa xác định có kích cỡ tương đương trên sông Hàn. Về sau, vật thể được xác định là một chiếc phao nổi.

Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#sinh vật bí ẩn sông Hàn #sinh vật bí ẩn #sông Hàn

