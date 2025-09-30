Hà Nội

Chán Samsung, hãy thử ngay 5 thương hiệu thay thế cực chất

Số hóa

Chán Samsung, hãy thử ngay 5 thương hiệu thay thế cực chất

Nếu bạn muốn rời bỏ Samsung, đây là 5 thương hiệu smartphone ít được biết đến nhưng sở hữu thiết kế độc đáo, hiệu năng ổn định và mức giá dễ chịu.

1. Google Pixel nổi bật với cập nhật phần mềm siêu nhanh, hỗ trợ dài hạn và khả năng chụp ảnh xuất sắc, thậm chí vượt mặt nhiều flagship của Samsung.
Nhược điểm là ít mẫu mã, phân phối hạn chế và giá bán thường cao hơn so với các thương hiệu phổ thông.
2. OnePlus ghi điểm nhờ sạc siêu nhanh, hiệu năng mượt mà và phần mềm OxygenOS gọn nhẹ, dễ dùng cho mọi người.
Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ cập nhật còn ngắn và camera chưa thực sự ngang tầm với các đối thủ.
3. Motorola đem đến lựa chọn giá rẻ với G-series, kèm dòng điện thoại gập Razr hấp dẫn hơn nhiều so với Galaxy Z Flip.
Điểm yếu của Motorola là cập nhật phần mềm chưa dài hạn và camera chỉ dừng ở mức khá.
4. Sony giữ được nét khác biệt với giắc cắm tai nghe, khe thẻ nhớ và chất lượng video cực đỉnh, phù hợp cho người dùng chuyên nghiệp. (Ảnh: Android Authority)
5. Nothing mang đến thiết kế “Glyph” độc lạ cùng trải nghiệm phần mềm sạch sẽ, nhưng thương hiệu còn mới và ít người biết đến. (Ảnh: Android Authority)
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
#thương hiệu smartphone #thay thế Samsung #điện thoại độc đáo #hiệu năng ổn định #giá rẻ

