Apple thử nghiệm chatbot giống ChatGPT để phát triển Siri

Không có kế hoạch phát hành công khai chatbot Veritas nội bộ của Apple và có thể sẽ dựa vào Gemini của Google để thực hiện tìm kiếm bằng AI cho Siri.

Theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang thử nghiệm bản nâng cấp sắp tới của Siri bằng một chatbot nội bộ có tên Veritas. Những khó khăn của công ty trong nỗ lực theo kịp cuộc đua AI không phải là bí mật.

Siri thế hệ tiếp theo đã bị trì hoãn nhiều lần và sự ra mắt của Apple Intelligence đã nhận được phản hồi khá thờ ơ. Veritas cho phép Apple nhanh chóng phát triển, thử nghiệm và thu thập phản hồi về các tính năng mới của Siri, chẳng hạn như "tìm kiếm thông tin cá nhân... và thực hiện các hành động trong ứng dụng như chỉnh sửa ảnh".

Một chatbot có phong cách giống ChatGPT được Apple thử nghiệm trong nội bộ.

Theo Gurman, Veritas tương tự các ứng dụng chatbot khác như ChatGPT và Gemini. Nhân viên có thể nhập yêu cầu, trao đổi qua lại, và thậm chí có thể xem lại các trao đổi cũ để tìm hiểu sâu hơn về một chủ đề cụ thể.

Tuy nhiên, ít nhất là hiện tại, có vẻ như Apple chưa có kế hoạch phát hành nó cho người dùng. (Điều mà Gurman tin là một sai lầm.) Thay vào đó, Apple dự định giữ chatbot nội bộ của mình chỉ ở mức nội bộ. Thay vào đó, khả năng Apple sẽ dựa vào Gemini của Google cho công cụ tìm kiếm AI của mình ngày càng cao.

Veritas, tiếng Latin có nghĩa là "sự thật", ứng dụng này cho phép nhân viên Apple nhanh chóng đánh giá các tính năng mới của Siri, bao gồm tìm kiếm dữ liệu cá nhân như email và bài hát, thực hiện các thao tác trong ứng dụng như chỉnh sửa ảnh và quản lý các cuộc trò chuyện kéo dài.

Ứng dụng này lưu lại các cuộc trò chuyện trước đó, theo dõi các truy vấn trước đó và hoạt động như một chatbot có thể kiểm tra cho công nghệ Siri sắp ra mắt.

Apple đang bị tụt hậu về các tính năng trí tuệ nhân tạo so với các hãng khác.

Hệ thống đằng sau ứng dụng, có tên mã là Linwood, sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn, kết hợp các Mô hình Nền tảng nội bộ của Apple với một mô hình AI của bên thứ ba. Veritas cung cấp một nền tảng để thu thập phản hồi về tính hữu ích của định dạng chatbot và chức năng của Siri mới.

CEO Apple Tim Cook đã nhấn mạnh AI là trọng tâm chính, gọi đây là "cuộc chuyển đổi lớn nhất trong nhiều thập kỷ" và tuyên bố: "Đây là điều chúng ta có thể nắm bắt. Chúng ta sẽ đầu tư để thực hiện điều đó."

Ngoài Siri, Apple còn đang phát triển các cải tiến AI cho HomePod, Apple TV và tìm kiếm web dựa trên AI. Các cuộc thảo luận trước đây bao gồm khả năng hợp tác với OpenAI, Claude của Anthropic, và gần đây hơn là nền tảng Gemini của Google.

Việc đại tu Siri đã phải đối mặt với nhiều lần trì hoãn, ban đầu được lên kế hoạch vào mùa xuân năm ngoái. Các vấn đề kỹ thuật đã khiến một số tính năng gặp sự cố đến một phần ba thời gian.

Những sự chậm trễ này đã dẫn đến những thay đổi trong ban quản lý, bao gồm cả việc giám đốc AI John Giannandrea và giám sát viên Siri Robby Walker rời Apple vào tháng 10. Walker trước đây đã thành lập nhóm Trả lời, Kiến thức và Thông tin (AKI), hiện là trọng tâm của tìm kiếm dựa trên AI trong Siri cập nhật.

Veritas vẫn là một công cụ nội bộ, nhưng báo hiệu một bước tiến lớn trong kế hoạch AI của Apple. Công ty đặt mục tiêu tích hợp các tính năng theo phong cách ChatGPT vào Siri, đồng thời vẫn duy trì quyền kiểm soát trải nghiệm người dùng, tinh chỉnh các tác vụ do AI điều khiển và mở rộng chức năng của trợ lý ảo trên các thiết bị Apple.