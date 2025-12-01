Hà Nội

Chán phố thị ồn ào, cặp đôi mua ngôi làng bỏ hoang để cải tạo

Bất động sản

Ngôi làng bị bỏ hoang suốt 50 năm đã được một cặp vợ chồng người Anh mua lại với giá hơn 4 tỷ đồng và cải tạo thành khu phức hợp nghỉ dưỡng sang trọng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Năm 2015, vợ chồng Sean Baldock và Lolly Curran quyết định rời khỏi Vương quốc Anh. Không chọn biệt thự hướng biển ở Tây Ban Nha hay một ngôi nhà nông thôn xinh đẹp ở Ý, cặp đôi bất ngờ chọn ngôi làng bị bỏ hoang ở Pháp. Ảnh: La Galiserie
Ngôi làng La Galiserie bị bỏ hoang suốt 50 năm được cặp đôi mua với giá 118.000 bảng Anh (tương đương hơn 4,1 tỷ đồng). Ảnh: La Galiserie
Đây là ngôi làng nhỏ bao gồm một dinh thự lớn và các tòa nhà xung quanh. Nơi này không có điện, không có nước máy. Ảnh: La Galiserie
Do bị bỏ quên hàng chục năm, ngôi làng đã xuống cấp hoàn toàn. Ảnh: La Galiserie
Bên cạnh cụm tòa nhà, cặp đôi còn có khoảng hai mẫu đất được sử dụng để canh tác nhưng chỉ là cỏ dại. Ảnh: La Galiserie
Dù vậy, Lolly và Sean đã dành vài năm để cải tạo các tòa nhà, quyết tâm thổi luồng sinh khí mới vào La Galiserie và biến nơi này thành một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: La Galiserie
Hiện tại, vợ chồng Lolly và Sean đã hoàn thành một số phòng nghỉ và chuẩn bị chào đón du khách. Ảnh: La Galiserie
Sau cải tạo, cặp đôi có thể tận hưởng cuộc sống chậm rãi hơn tại ngôi làng này. Ảnh: La Galiserie
Khung cảnh tuyệt đẹp ở chính ngôi làng từng bị bỏ hoang khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: La Galiserie
#Ngôi làng bỏ hoang phục dựng #Cặp đôi mua đất Pháp #Phát triển khu nghỉ dưỡng #Cải tạo nhà cổ #Cuộc sống chậm rãi #khu nghỉ dưỡng

