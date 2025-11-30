Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong biệt thự 200 tỷ của vợ chồng Hoa hậu Phương Lê

Bất động sản

Bên trong biệt thự 200 tỷ của vợ chồng Hoa hậu Phương Lê

Biệt thự của vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê mang phong cách tân cổ điển với gam màu trắng chủ đạo, ước tính trị giá lên đến 200 tỷ đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái tại biệt thự gia đình ở TP HCM. Ảnh: FBNV
Mới đây, vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái tại biệt thự gia đình ở TP HCM. Ảnh: FBNV
Biệt thự của hoa hậu quý bà tọa lạc tại một vị trí đắc địa, có diện tích lên đến 600m2. Ảnh: FBNV
Biệt thự của hoa hậu quý bà tọa lạc tại một vị trí đắc địa, có diện tích lên đến 600m2. Ảnh: FBNV
Cơ ngơi gồm 5 tầng, có tông màu trắng chủ đạo với nội thất sang trọng. Ước tính, căn biệt thự có giá trị hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Cơ ngơi gồm 5 tầng, có tông màu trắng chủ đạo với nội thất sang trọng. Ước tính, căn biệt thự có giá trị hơn 200 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự được đặt tên là Bình Phương Villa - ghép từ tên thật của cặp đôi, và về ở từ đầu năm 2025. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự được đặt tên là Bình Phương Villa - ghép từ tên thật của cặp đôi, và về ở từ đầu năm 2025. Ảnh: FBNV
Phong cách tân cổ điển với các đường phào chỉ lớn, trụ cột vuông vức, ban công sắt nghệ thuật khiến căn nhà tựa như một "bạch dinh". Ảnh: FBNV
Phong cách tân cổ điển với các đường phào chỉ lớn, trụ cột vuông vức, ban công sắt nghệ thuật khiến căn nhà tựa như một "bạch dinh". Ảnh: FBNV
Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng theo phong cách quý tộc. Ảnh: FBNV
Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng theo phong cách quý tộc. Ảnh: FBNV
Khu bếp sang trọng và hiện đại. Ảnh: FBNV
Khu bếp sang trọng và hiện đại. Ảnh: FBNV
Mỗi dịp lễ Tết, căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: FBNV
Mỗi dịp lễ Tết, căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: FBNV
Vườn cây cảnh và bãi cỏ xanh mướt. Ảnh: FBNV
Vườn cây cảnh và bãi cỏ xanh mướt. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự cũng là background check-in quen thuộc của Phương Lê. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự cũng là background check-in quen thuộc của Phương Lê. Ảnh: FBNV
Một góc khác bên trong căn biệt thự của vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê. Ảnh: FBNV
Một góc khác bên trong căn biệt thự của vợ chồng Vũ Luân - Phương Lê. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự sang trọng của Hoa hậu Phương Lê #Phong cách tân cổ điển trong kiến trúc nhà ở #Biệt thự trị giá 200 tỷ đồng #Cuộc sống xa hoa của nhà đài #Trang trí nội thất quý tộc và đẳng cấp #Lễ kỷ niệm và trang trí biệt thự

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT