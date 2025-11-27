Bên trong biệt thự đá hơn 100 tuổi được định giá gần 800 tỷ đồng

Hà Nội

Bất động sản

Căn biệt thự hơn 100 năm mang đậm nét xa hoa giữa lòng thành phố New York hiện đại.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Đầu năm 2025, một căn biệt thự bằng đá tọa lạc giữa 2 tòa nhà cao tầng trên Upper West Side, Manhattan, New York (Mỹ) thu hút sự chú ý của giới bất động sản thế giới khi được rao bán trên thị trường với giá 29,75 triệu USD (hơn 784 tỷ đồng). Ảnh: Celeste Godoy
Ngôi nhà rộng 1.069 m2, được thiết kế bởi Janes and Leo Architects vào đầu những năm 1900 trước khi được công nhận là di tích lịch sử vào năm 2020. Ảnh: Celeste Godoy
Căn biệt thự thu hút với lối kiến trúc Beaux-Arts, mỗi chi tiết từ mặt ngoài cho đến nội thất đều được chăm chút tỉ mỉ. Ảnh: Celeste Godoy
Ngay khi bước vào là cầu thang xoắn dẫn tới tầng năm, đi kèm thang máy hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ duyên dáng cổ điển. Ảnh: Celeste Godoy
Tầng ba là nhà bếp với tầm nhìn hướng ra sân thượng rộng rãi. Ảnh: Celeste Godoy
Ngôi nhà gồm 7 phòng ngủ, 7 lò sưởi, 14 phòng tắm đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt cho cả gia đình và khách. Ảnh: Celeste Godoy
Vòm cong xuất hiện liên tục trong các phòng, tạo nên một phong cách kiến trúc hài hòa và tinh tế. Ảnh: Celeste Godoy
Mỗi không gian đều được thiết kế vừa tiện nghi vừa gợi cảm giác sang trọng. Một số phòng còn tích hợp máy chiếu, là nơi lý tưởng cho những buổi chiếu phim riêng tư. Ảnh: Celeste Godoy
Tầng trệt có hầm rượu vang, phòng tập gym, phòng chơi game, bếp thứ hai và 3 phòng ngủ phụ. Ảnh: Celeste Godoy
Một phòng ngủ trong biệt thự. Ảnh: Celeste Godoy
Bên trong một phòng tắm lớn giống như spa. Ảnh: Celeste Godoy
Tất cả tạo nên một tổ hợp hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và nghệ thuật. Ảnh: Celeste Godoy
