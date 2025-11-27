Bên trong biệt thự đá hơn 100 tuổi được định giá gần 800 tỷ đồng

Căn biệt thự hơn 100 năm mang đậm nét xa hoa giữa lòng thành phố New York hiện đại.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Dịp sinh nhật Hồ Ngọc Hà, mẹ cô – bà Ngọc Hương chia sẻ ảnh thơ ấu của nữ ca sĩ. Khoảnh khắc gây chú ý vì nhan sắc xinh xắn của Hà Hồ từ khi còn bé.
Đến An Giang, đừng bỏ lỡ gà đốt lá chúc với lớp da vàng giòn, thịt mềm mọng, thơm hương lá chúc và thưởng thức bằng tay mới đúng chuẩn đặc sản.
Với bộ ảnh cosplay Janna lần này, Kiittwy một lần nữa khẳng định vị thế là một trong những hot girl eSports hàng đầu, luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/11, Nhân Mã phải tin vào chính mình, phán đoán lý trí thì sẽ gặp may mắn. Cự Giải đề phòng bị lừa, nâng cao cảnh giác.
Sau thời gian tạm ngưng phân phối do không đáp ứng quy định an toàn mới, Suzuki chính thức đưa Jimny 3 cửa trở lại thị trường Úc với phiên bản 2026 nâng cấp.
Vài tháng trước, diễn viên Lê Giang phát hiện bị thoát vị đĩa đệm vùng lưng. Tình trạng bệnh của cô hiện tại cải thiện đến 80-90%.
Giữa vùng Tri Tôn, món bò xào kiến vàng lá chha ca dao gây tò mò vì tên gọi lạ, mang hương vị chua thanh và mùi lá rừng độc đáo khiến du khách muốn thử ngay.
Từng được biết đến với danh xưng 'hot girl trà sữa' cùng phong cách trong sáng, ngọt ngào, Jun Vũ mới đây xuất hiện với hình ảnh đầy gợi cảm, quyến rũ.
Quân Nga chiếm được Zvanovka, phía nam Seversk, đã cắt đứt nguồn cung cấp cho lực lượng đồn trú của quân Ukraine và bắt đầu tiến vào thành phố.
Từ giờ đến cuối năm, ba con giáp này đón vận đỏ rực rỡ, tài chính bùng nổ, cơ hội kiếm tiền liên tiếp và có khả năng đạt bước ngoặt sự nghiệp.
Một ngôi đền, một chiếc thuyền và nhiều phát hiện khảo cổ khác đã được tìm thấy trong thành phố chìm Heracleion ở Ai Cập.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hàng chục hiện vật khoảng 6.000 tuổi bên dưới cung điện Westminster ở London, Anh. Trong đó có một số công cụ bằng đá thời tiền sử.
Các nhà khoa học ghi nhận loạt động vật quý hiếm trong rừng Pù Luông. Trong số này có những loài lần đầu tiên xuất hiện ở Thanh Hóa.
Du khách Việt cần lưu ý tuyệt đối không mang thịt lợn, thuốc lá điện tử và trái cây tươi khi sang Thái Lan để tránh vi phạm pháp luật và bị phạt nặng.
Apple chính thức vượt Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới nhờ iPhone 17.
Kia EV5 Weekender Concept mới ra mắt tại triển lãm Ôtô Quảng Châu 2025 là chiếc SUV điện mang phong cách off-road, khoảng sáng gầm lớn cùng lốp địa hình.
Mẫu điện thoại giá rẻ đến từ một thương hiệu hết sức quen thuộc vừa trở lại với người Việt - Motorola.
Toyota Aygo X Hybrid 2026 sẽ chính thức mở vào ngày 1/12/2025 tới đây tại Vương quốc Anh và việc giao xe cho khách hàng dự kiến bắt đầu từ tháng 1 năm sau.
Hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn gần Nhà Trắng. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Kiều Duy nỗ lực gây ấn tượng ở Miss International 2025. Tuy nhiên, trong các bảng dự đoán của Missosology về cuộc thi, cô thường xuyên vắng mặt.