Cận cảnh biệt thự "đẹp nhất nhì Hà Tĩnh" Mailisa xây tặng mẹ ở quê

Bất động sản

Cận cảnh biệt thự "đẹp nhất nhì Hà Tĩnh" Mailisa xây tặng mẹ ở quê

Ngôi biệt thự Mailisa xây tặng mẹ ở quê mang phong cách tân cổ điển, khiến nhiều người choáng ngợp bởi quy mô và kiến trúc bề thế.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin vợ chồng bà chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bị cơ quan chức năng khởi tố, mở rộng điều tra liên quan đến tội danh buôn lậu. Ảnh: Bộ Công an
Phan Thị Mai (Mailisa) xuất thân trong gia đình nghèo. Sau nhiều năm, khi thương hiệu Mailisa nổi tiếng, bà chủ Mailisa xây tặng mẹ căn biệt thự đồ sộ tại quê nhà, thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Nguoiquansat
Biệt thự Mailisa báo hiếu mẹ đồ sộ như tòa lâu đài màu trắng, với khuôn viên sân vườn rộng rãi và tường rào kiên cố. Ảnh chụp màn hình
Căn biệt thự xây trên khu đất rộng 2.000m2, mang đậm phong cách kiến trúc tân cổ điển. Ảnh: Nguoiquansat
Các mái vòm thiết kế theo kiểu Baroque, với những đường gân chia múi rõ nét, trang trí bằng phù điêu và hoa văn cầu kỳ. Ảnh chụp màn hình
Mailisa từng chia sẻ: "Giờ đây Mai đã thực hiện được, Mai đã xây cho mẹ một ngôi nhà, phải đẹp nhất nhì tỉnh Hà Tĩnh, không có đẹp thứ ba nha". Ảnh chụp màn hình
Không chỉ bên ngoài bề thế, nội thất trong biệt thự cũng vô cùng sang trọng. Ảnh chụp màn hình
Không gian phòng khách rộng rãi, xa hoa. Ảnh chụp màn hình
Mái vòm lớn thể hiện được sự bề thế của dinh thự. Ảnh chụp màn hình
Cầu thang xoắn là điểm nhấn trong tòa nhà. Ảnh chụp màn hình
Phòng ngủ với tầm view tuyệt đẹp. Ảnh chụp màn hình
Giây phút bắn pháo hoa đón năm mới ngay trong sân vườn của biệt thự khiến người dân khắp xã kéo tới chiêm ngưỡng. Ảnh chụp màn hình
