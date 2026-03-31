Chân dung thiếu niên 14 tuổi tranh cử chức Thống đốc ở Mỹ

Dean Roy, một học sinh lớp 9 của trường Trung học Stowe ở bang Vermont, cho biết khát vọng chính trị của mình bắt đầu từ lớp 8, có nghĩa là mới chỉ cách đây 1 năm, theo AP.

Ứng viên Thống đốc Vermont đầu tiên dưới 18 tuổi trên phiếu bầu

Sau khi làm trợ lý lập pháp tại Tòa nhà Quốc hội Vermont, cậu học sinh lớp 9 của Trường Trung học Stowe hiện đang hướng tới chiếc ghế lãnh đạo bang. Vào tháng 11 tới, Roy sẽ trở thành ứng viên đầu tiên dưới 18 tuổi tranh cử chức Thống đốc xuất hiện trên lá phiếu bầu cử toàn bang.

“Tôi không nhất thiết kỳ vọng sẽ thắng. Điều tôi mong muốn là khởi xướng một phong trào, để nhiều bạn trẻ đứng lên sau tôi và nói, ‘Đúng, chúng tôi cũng muốn tạo ra sự thay đổi”, Roy chia sẻ.

“Tôi biết nghe có vẻ điên rồ, một đứa trẻ 14 tuổi tranh cử Thống đốc, nhưng thật sự, hãy nhìn những người đang nắm quyền hiện nay. Họ đã làm việc này từ rất lâu rồi mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu", Roy chia sẻ trên trang Instagram chiến dịch của mình.

Dean Roy hiện là học sinh lớp 9 của trường Trung học Stowe ở Vermont. Ảnh: Instagram/Dean Roy For Governor.

Gần như tất cả các bang khác đều quy định độ tuổi tối thiểu cho chức Thống đốc, thường là 30 tuổi. Tại Kansas, các nhà lập pháp đã bổ sung quy định ứng viên thống đốc phải ít nhất 25 tuổi vào năm 2018 sau khi có 6 thiếu niên tranh cử.

Trước đây, một học sinh 14 tuổi khác, Ethan Sonneborn, từng tranh cử đề cử của Đảng Dân chủ cho chức Thống đốc Vermont năm 2018 nhưng thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ. Roy đã đảm bảo vị trí của mình trong cuộc tổng tuyển cử bằng cách thành lập đảng thứ ba riêng, mang tên Đảng Tự do và Đoàn kết. Cả hai đều có thể tranh cử vì Hiến pháp bang này không quy định độ tuổi tối thiểu cho ứng viên thống đốc, chỉ yêu cầu ứng viên phải cư trú tại bang ít nhất 4 năm.

Peter Teachout, giáo sư tại Trường Luật và Sau đại học Vermont, có quan điểm khác với Roy về Hiến pháp Vermont. Ông chỉ ra một điều khoản trong văn bản này quy định ai đủ điều kiện “hưởng quyền lợi của cử tri” thì phải đủ 18 tuổi. Ngay cả theo cách hiểu của Roy, Teachout cũng dự đoán thiếu niên này sẽ không giành chiến thắng.

“Về lý thuyết, một đứa trẻ 4 tuổi cũng có thể tranh cử thống đốc. Chúng ta có nên lo lắng không? Không. Người Vermont đôi khi thích gây tranh cãi và khiêu khích chỉ để vui, nhưng trong bối cảnh này, họ khó có khả năng ủng hộ”, ông nói.

Tuy nhiên, thầy giáo dạy lịch sử cũ của Roy, ông James Carpenter, cho rằng thật tuyệt khi Roy dám dấn thân hết mình. Dù hầu hết các bạn 14 tuổi không quan tâm đến thuế tài sản hay chăm sóc sức khỏe, thầy Carpenter mô tả Roy là một “người có tâm hồn chín chắn” với sự tò mò vô tận.

“Điều này thực sự cho thấy Dean là kiểu học sinh như thế nào. Em ấy rất chân thành với những gì mình làm. Không có chiêu trò nào phía sau cả. Tôi nghĩ em ấy kết hợp được sự lạc quan của tuổi trẻ với tính thực tế mà ít bạn trẻ nào có”, thầy giáo Carpenter nhận xét về học trò cũ.

Roy, người cho biết bản thân không thuộc về bất kỳ đảng lớn nào, nói rằng vấn đề nhà ở là quan trọng nhất đối với bang. Cậu cũng đã nghĩ đến việc cân bằng giữa việc học và công việc toàn thời gian nếu trở thành Thống đốc Vermont, cho biết sẽ cân nhắc học trực tuyến và làm bài tập về nhà vào buổi tối sau giờ làm việc.

Giới trẻ sẽ tạo ra sự thay đổi?

Thống đốc đương nhiệm, ông Phil Scott thuộc Đảng Cộng hòa, hoan nghênh sự quan tâm của Roy đối với chính trị và phục vụ cộng đồng, nhưng đặt câu hỏi liệu một người trẻ như vậy đã sẵn sàng cho những trách nhiệm đi kèm với việc điều hành một bang hay chưa.

“Thống đốc tin rằng việc giới trẻ tham gia là rất quan trọng nhưng cũng cho rằng một thiếu niên có thể chưa phù hợp nhất để đảm nhận vai trò này do thiếu kinh nghiệm và góc nhìn sống mà tuổi trẻ chưa có được ở giai đoạn này”, Thư ký báo chí Amanda Wheeler cho biết.

Thống đốc Vermont đương nhiệm, ông Phil Scott. Ảnh: VTDigger.

Tuy nhiên, Roy không đồng tình với quan điểm rằng tuổi tác quyết định việc một ứng viên có đủ điều kiện tranh cử hay không.

“Điều tôi hướng tới là khiến các chính trị gia chuyên nghiệp nhìn tôi và nói: ‘Cậu ấy thực sự có khả năng làm xáo trộn mọi thứ'. Nếu tôi có thể khiến họ nghĩ rằng tôi là mối đe dọa, thì tôi biết mình đã thành công. Bởi điều tôi muốn là chứng minh rằng giới trẻ có tiếng nói. Chúng tôi sẽ tạo ra thay đổi. Tương lai là ngay bây giờ”, Roy nhấn mạnh.