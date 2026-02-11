[INFOGRAPHIC] Điều ít biết về Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có bằng Tiến sĩ của trường Đại học Kent (Anh).
Toyota vừa ra mắt mẫu xe Pixis Van BEV mới. Xe có giá 3.146.000 yên (tương đương 524 triệu đồng), với mục tiêu doanh số khiêm tốn khoảng 50 xe mỗi tháng.
Một bé trai 12 tuổi người Australia đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công tại khu vực cảng Sydney.
Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết một vụ chìm thuyền ngoài khơi bờ biển Libya đã khiến ít nhất 53 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích.
Nhóm vũ trang được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hậu thuẫn đã sát hại ít nhất 20 người trong cuộc tấn công vào một ngôi làng ở miền đông Congo.
Cảnh sát đã đột kích vào cơ quan tình báo Hàn Quốc để điều tra khả năng chính phủ có liên hệ với vụ máy bay không người lái xâm nhập qua biên giới Triều Tiên.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm nay.
Một chiếc máy bay đâm vào loạt phương tiện trên con đường đông đúc ở Gainesville, Mỹ, sau khi hạ cánh khẩn cấp.
Chiếc xe chở khách gặp tai nạn ở miền bắc Nigeria do lái xe bất cẩn, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Tuyết phủ trắng xóa nhiều khu vực ở Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo, trong mùa đông lạnh giá.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, hai nghi phạm đã thừa nhận âm mưu ám sát Tướng Nga Vladimir Alekseyev tại thủ đô Moscow hôm 6/2.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án cuộc biểu tình gần đây phản đối Thế vận hội mùa đông ở Milan.
Ít nhất 9 người thiệt mạng khi một tòa chung cư nhiều tầng bị sập tại thành phố Tripoli, miền bắc Lebanon, cuối tuần qua.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đánh dấu "một bước tiến".
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran có quyền hợp pháp để theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã bắt giữ kẻ nổ súng vào Tướng Vladimir Alekseyev ở thủ đô Moscow.
Hơn 3 tháng sau khi bị sát hại, thi thể người phụ nữ này được tìm thấy trong một chiếc vali trên cánh đồng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu Washington tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Một cảnh sát thiệt mạng và 19 người khác bị thương sau khi chiếc xích đu khổng lồ bất ngờ bị gãy sập tại hội chợ ở Ấn Độ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Mỹ đã đặt ra hạn chót vào tháng 6/2026 để Ukraine và Nga đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một chiếc xe chở các gia đình tị nạn ở Sudan đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.
Theo nguồn tin, Tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật.