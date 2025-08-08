Chân dung nữ thủ khoa kép hiếm có của trường Y danh giá

Từng là thủ khoa toàn quốc khối B, Ngô Thu Hà lại vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Y khoa, ĐH Y Hà Nội. Hành trình 6 năm của cô là chuỗi nỗ lực không ngừng để "bắt đầu lại từ số 0".

Sáu năm trước, Ngô Thu Hà "gây bão" khi trở thành thủ khoa toàn quốc khối B00 với 29,8 điểm gần như tuyệt đối. Sáu năm sau, cô gái đến từ vùng đất hiếu học Phú Thọ lại một lần nữa đứng ở vị trí cao nhất, trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội với điểm tổng kết 8,42/10. Cuối tháng 8 này, Hà sẽ chính thức nhận tấm bằng bác sĩ loại giỏi, một thành quả xứng đáng cho một hành trình đầy nỗ lực.

Thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Y Hà Nội, Ngô Thu Hà.

Thành tích "thủ khoa kép" này được đại diện Trường Đại học Y Hà Nội đánh giá là trường hợp hiếm có, đòi hỏi sinh viên không chỉ có tố chất mà còn phải bền bỉ và nỗ lực phi thường.

Hành trình "gác lại quá khứ, về số 0"

Nhìn vào bảng thành tích của Hà, nhiều người sẽ không khỏi choáng ngợp. Cô là cựu học sinh chuyên Toán, từng đỗ thủ khoa đầu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Suốt những năm cấp ba, Hà liên tục giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, Huy chương Bạc tại kỳ thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Thế nhưng, ngay cả ở đỉnh vinh quang, Hà đã có một quan niệm rất chín chắn: “Danh hiệu thủ khoa không phải đích đến mà chỉ là một khoảnh khắc để em nhìn lại quá trình cố gắng của bản thân”.

Chính vì tâm thế đó, khi bước chân vào giảng đường y khoa, Hà đã chọn cách "gác lại quá khứ" để bắt đầu một chặng đường mới đầy thử thách. "Em luôn ngưỡng mộ các y bác sĩ, dù gia đình không ai theo ngành này. Vào đại học, em xác định sẽ phải nỗ lực rất nhiều và bắt đầu lại từ con số 0”, Hà chia sẻ.

Và thực tế đã không hề dễ dàng. Dù là thủ khoa khối B, Hà thừa nhận kiến thức phổ thông chỉ là nền tảng. Năm nhất, cô đối diện với một loạt môn học đại cương "khó nhằn" như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Lý sinh. Những môn này đòi hỏi kiến thức chuyên sâu mà cô phải tự mình củng cố rất nhiều. Thậm chí khi học Lý Sinh, mình phải xem lại sách Vật lý ở cấp ba để lấy lại gốc. Phải mất một khoảng thời gian, cô mới dần thích nghi được với phương pháp học tập và lối tư duy hoàn toàn mới ở đại học.

Bí quyết chinh phục đỉnh cao: Khiêm tốn, chủ động và khoa học

Đối mặt với khối kiến thức khổng lồ của ngành y, Ngô Thu Hà hiểu rằng không thể đi một mình. Cô chủ động tham gia câu lạc bộ "Sinh viên học tập tích cực", nơi Hà có thể học nhóm, trao đổi và cùng nhau giải đáp những vấn đề khó. Hà nhận thấy việc học nhóm giúp tiến bộ nhanh hơn, vì mỗi người có một thế mạnh riêng để bổ trợ cho nhau.

Khi đã quen với guồng quay, Hà tự mày mò và áp dụng những phương pháp học tập hiệu quả. Một trong những "bí quyết" của cô là phương pháp "Nhớ lại chủ động" (Active Recall). Sau khi học xong một vấn đề, cô sẽ gấp sách lại, tự mình trình bày lại kiến thức đó cho đến khi trôi chảy.

Để có thể học mọi lúc, mọi nơi và ôn bài thường xuyên, Hà còn tự tạo các flashcard (thẻ ghi nhớ) trên điện thoại. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, Hà lại mở ra để củng cố kiến thức. Với đặc thù của ngành y, việc thi cử diễn ra theo hình thức "cuốn chiếu" và kiến thức luôn móc nối với nhau, đòi hỏi sinh viên phải học tất cả chứ không thể "học tủ". Hà hiểu rằng, để đáp ứng được những câu hỏi thi ngoài sách vở, cô phải tự tìm tòi, học từ bệnh nhân và các tài liệu nước ngoài.

Những cuốn sách y khoa kinh điển như "Sinh lý Guyton" hay "Bệnh học nội khoa Harrison" đã trở thành người bạn đồng hành của Hà. Ngoài ra, Hà còn đầu tư học tiếng Pháp và sở hữu chứng chỉ DEFL B2, vì nhận thấy đây là một lợi thế để tiếp cận nhiều tài liệu y khoa giá trị.

Bác sĩ không chỉ cần chuyên môn, mà cần cả sự đồng cảm

Từ năm thứ ba, khi bắt đầu đi lâm sàng tại bệnh viện, Hà mới thực sự cảm nhận sâu sắc về con đường mình đã chọn. Động lực thôi thúc cô trở thành bác sĩ bắt nguồn từ một kỷ niệm thời thơ ấu, khi cô bị sốt cao và được một bác sĩ tận tình cứu chữa dù đang trong giờ nghỉ trưa. Giờ đây, Hà lại được truyền cảm hứng từ sự tận tâm, khiêm tốn của các thầy cô tại bệnh viện.

Ngô Thu Hà, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ từng là thủ khoa khối B00 6 năm trước.

Cuộc sống của sinh viên y khoa là một guồng quay không ngừng nghỉ: sáng học lâm sàng, chiều học lý thuyết, tối có thể lại trực đêm ở bệnh viện. Dù vất vả, nhưng những khoảnh khắc ở viện đã giúp Hà trưởng thành hơn. Những buổi trực ở Bệnh viện Xanh Pôn, chứng kiến các y bác sĩ phải hỗ trợ những bệnh nhân lớn tuổi, không có người nhà đi cùng từ việc làm giấy tờ đến đưa đi chụp chiếu… là những kỷ niệm khiến Hà nhớ mãi.

"Những hình ảnh đó khiến em tự nhủ phải trau dồi chuyên môn, đồng thời bồi đắp cho mình sự bao dung, đồng cảm", Hà chia sẻ. Hà hiểu rằng, để trở thành một bác sĩ giỏi, ngoài chuyên môn vững vàng, còn cần một trái tim biết sẻ chia.

Hiện tại, tân thủ khoa đang tập trung toàn lực cho kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú, một kỳ thi được xem là khắc nghiệt bậc nhất. Mục tiêu của Hà là lọt vào top 50 để có thể lựa chọn chuyên ngành mình yêu thích.

"Em mong muốn thi đỗ nội trú để tiếp tục được trau dồi kiến thức vững vàng. Hành trình trở thành bác sĩ giỏi vẫn còn dài và em sẽ phải nỗ lực rất nhiều", Ngô Thu Hà khiêm tốn chia sẻ.

Danh hiệu thủ khoa kép có thể là một niềm tự hào lớn, nhưng với cô gái bản lĩnh này, đó chỉ là một cột mốc trên con đường không ngừng học hỏi để thực hiện ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.