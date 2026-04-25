Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cảnh báo ùn tắc giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng

Lực lượng chức năng phát đi cảnh báo khẩn khi dự báo lượng người và phương tiện đổ dồn về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ tăng đột biến.

Theo Văn Ngân/VOV.VN

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Phú Thọ, trong hai ngày mùng 9 và 10/3 âm lịch được xác định là cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực trung tâm lễ hội và các tuyến đường dẫn vào khu di tích.

Lực lượng chức năng dự báo lượng người và phương tiện tăng cao đột biến tại Đền Hùng trong hai ngày mùng 9 và mùng 10/3 âm lịch.
Lực lượng chức năng dự báo lượng người và phương tiện tăng cao đột biến tại Đền Hùng trong hai ngày mùng 9 và mùng 10/3 âm lịch.

Cụ thể, theo quy luật hằng năm, từ 9h đến 12h và buổi tối 9/3 âm lịch là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhất là thời điểm tối chiêm ngưỡng bắn pháo hoa. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là khung giờ từ 6h đến 9h sáng ngày chính hội (10/3 âm lịch) khi diễn ra nghi lễ dâng hương trang trọng.

Trong khoảng thời gian này, khu vực đền gần như quá tải, du khách sẽ tạm thời không thể di chuyển lên khu vực làm lễ, dẫn đến tình trạng dồn ứ kéo dài cả ở chân núi và các tuyến đường xung quanh.

Không chỉ đối mặt với ùn tắc giao thông, mật độ người quá đông còn kéo theo nhiều rủi ro như: Chen lấn, xô đẩy tại các điểm lên xuống; Khó khăn trong việc thoát hiểm nếu xảy ra sự cố; Gia tăng nguy cơ va chạm giao thông tại các nút giao trọng điểm; Lực lượng chức năng nhận định, nếu không có kế hoạch di chuyển hợp lý, người dân có thể mất nhiều giờ chỉ để tiếp cận khu vực hành lễ.

Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng chi tiết, khoa học, nhằm phòng ngừa ùn tắc và tai nạn trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích cũng như trên toàn địa bàn tỉnh. (Ảnh: CACC)
Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng chi tiết, khoa học, nhằm phòng ngừa ùn tắc và tai nạn trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích cũng như trên toàn địa bàn tỉnh. (Ảnh: CACC)

Để hạn chế tối đa rủi ro và tránh rơi vào cảnh “chôn chân” giữa biển người, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần chủ động chọn thời gian hợp lý, tránh các khung giờ cao điểm, ưu tiên đi sớm hoặc muộn hơn thời gian dâng hương chính lễ.

Cùng với đó theo dõi tình hình giao thông theo thời gian thực qua ứng dụng Google Maps để chọn lộ trình phù hợp. Tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào các tuyến đường cấm hoặc khu vực hạn chế. Hạn chế phương tiện cá nhân, ưu tiên xe công cộng hoặc đi theo đoàn để giảm áp lực giao thông".

Chủ động phân luồng, giảm áp lực giao thông

Theo kế hoạch, phương án tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẽ được triển khai từ ngày 17/4 đến hết ngày 26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến hết mùng 10/3 âm lịch), nhằm phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026

Dự báo buổi tối 9/3 âm lịch là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng đột biến, không chỉ đối mặt với ùn tắc giao thông, mật độ người quá đông còn kéo theo nhiều rủi ro. (Ảnh: CACC)
Dự báo buổi tối 9/3 âm lịch là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng đột biến, không chỉ đối mặt với ùn tắc giao thông, mật độ người quá đông còn kéo theo nhiều rủi ro. (Ảnh: CACC)

Hiện tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng và điều kiện thiết yếu để đón lượng lớn du khách thập phương về dâng hương. Trong bối cảnh lượng người dự báo tăng cao, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án phân luồng chi tiết, khoa học, nhằm phòng ngừa ùn tắc và tai nạn trên các tuyến đường dẫn vào khu di tích cũng như trên toàn địa bàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ nhận định, năm nay lưu lượng khách về dự lễ hội không chỉ đông mà còn phức tạp hơn các năm trước, do kết hợp nhiều hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn.

Đáng chú ý, xe bốn bánh có gắn động cơ (xe điện) của khu di tích được phép vận chuyển hành khách trên đoạn Quốc lộ 32C từ Km2+200 đến Km2+400. Lộ trình xuất phát từ các tuyến nội bộ, qua khu vực bãi xe số 2 (đối diện đồi Mui Rùa), sau đó nhập vào Quốc lộ 32C để di chuyển tới Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và đón, trả khách. Ở chiều ngược lại, phương tiện di chuyển tương tự, tạo thuận lợi kết nối giữa các điểm thờ tự quan trọng trong quần thể di tích.

Để bảo đảm an toàn, tất cả phương tiện lưu thông trên đoạn từ Km2+150 đến Km2+450 của Quốc lộ 32C bắt buộc tuân thủ tốc độ tối đa 30km/h. Lực lượng chức năng sẽ lắp đặt bổ sung biển báo tạm thời, bao gồm biển hạn chế tốc độ và biển cảnh báo “Đoạn đường có xe điện hoạt động” tại các nút giao trọng điểm.

Tổ chức phân luồng từ xa trên các tuyến cao tốc, quốc lộ

Đối với phương tiện di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng CSGT bố trí phân luồng tại hai nút giao IC7 và IC8:

IC7: Phương tiện đi vào đường Phù Đổng – Trường Chinh – Nguyễn Tất Thành để vào bãi gửi xe trung tâm

IC8: Phương tiện rẽ vào Quốc lộ 2, đến ngã ba cây xăng Quân khu 2 rẽ phải vào Quốc lộ 32C, gửi xe tại khu vực Đài Tưởng niệm hoặc bãi xe trung tâm.

Lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông từ sớm (Ảnh: CACC)
Lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông từ sớm (Ảnh: CACC)

Với phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang, có hai hướng chính: Đi thẳng đến nút giao Hùng Vương, rẽ trái vào đường Hùng Vương, sau đó theo đường Nguyễn Tất Thành vào bãi xe trung tâm. Rẽ trái vào Quốc lộ 32C (đường Lạc Long Quân), qua Chợ Nú, rẽ vào đường Trường Chinh rồi tiếp tục vào các bãi xe

Các phương tiện từ nhiều địa phương như Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái… đi theo Quốc lộ 32, 32C sẽ được điều tiết về khu vực cầu Phong Châu trước khi vào các tuyến kết nối.

Đối với xe mô tô, xe máy, lực lượng chức năng bố trí các tuyến riêng vào bãi xe số 1, 3, 5 nhằm hạn chế xung đột với ô tô. Taxi chỉ được phép dừng trả khách tại các điểm quy định, sau đó phải rời khỏi khu vực, nghiêm cấm việc đi sâu vào trung tâm lễ hội hoặc dừng đỗ dọc đường.

Xe chở hàng hóa đến các khu công nghiệp như Đồng Lạng, Phù Ninh, Thụy Vân và TP Việt Trì sẽ được hướng dẫn không đi vào các trục chính như đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành trong thời gian diễn ra lễ hội.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các phương tiện ngoại tỉnh không có nhu cầu đi lễ hội sẽ được phân luồng từ xa, tránh đi qua khu vực trung tâm. Tương tự, phương tiện nội tỉnh cũng được khuyến cáo lựa chọn lộ trình thay thế nhằm giảm áp lực giao thông quanh khu di tích.

Việc chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông từ sớm được kỳ vọng sẽ góp phần giữ vững trật tự, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách về dâng hương Quốc Tổ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và quyết tâm cao, Công an tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mùa lễ hội năm nay, góp phần xây dựng hình ảnh một lễ hội văn minh, trang nghiêm và thân thiện trong lòng du khách thập phương.

Theo Văn Ngân/VOV.VN
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/xa-hoi/canh-bao-un-tac-giao-thong-khi-bien-nguoi-va-xe-ve-den-hung-dip-gio-to-post1286738.vov
#Đền Hùng #Giỗ Tổ Hùng Vương #Đền Hùng #Phú Thọ #phân luồng giao thông #Quốc lộ 32C

Bài liên quan

Xã hội

Phú Thọ phân luồng xe dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông từ xa.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông từ xa.

Phương án được triển khai nhằm giảm áp lực cho các trục chính, đặc biệt tại khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm tỉnh Phú Thọ.

Xem chi tiết

Xã hội

Vạn người nối nhau đổ về Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ

Hàng vạn du khách đã tìm đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) trong ngày đầu nghỉ lễ khiến không khí tại đây nhộn nhịp, tấp nập.

Ghi nhận của PV VietNamNet hôm nay (9/4), rất đông du khách thập phương tìm đến Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ 10/3 Âm lịch. Thời tiết trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nắng đẹp là một trong những lý do khiến lượng người tìm về khu di tích Đền Hùng ngày một đông.

Trả lời VietNamNet, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang cho biết, theo ước tính, đến khoảng 15h chiều nay, có khoảng gần 30.000 người tìm về đền Hùng. Con số này theo ông Giang nhận định là “tăng đột biến” so với thời điểm trước kì nghỉ lễ.

Hàng nghìn người đổ về Đền Hùng trước ngày chính Giỗ 10/3 Âm lịch

“Hiện nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, người dân đang thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19 nên tâm lý đã bớt căng thẳng. Ngoài ra, thời tiết năm nay ủng hộ nên nhiều gia đình tìm đến đền Hùng trong các ngày nghỉ lễ”, ông Lê Trường Giang thông tin.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, ban tổ chức đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho các kịch bản đón du khách về với đền Hùng bái Tổ. Các biện pháp phòng chống dịch được ứng dụng đồng bộ, người dân khi về với đền Hùng được khuyến cáo đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn và các biện pháp phòng chống dịch.

Để đảm bảo cho buổi lễ vào ngày chính Giỗ 10/3 Âm lịch (tức ngày 10/4 dương lịch), ông Giang cho biết từ 22h đêm nay đến 9h sáng mai sẽ thông báo đến người dân không lên khu vực núi Nghĩa Lĩnh.

Ước tính có khoảng 3 vạn du khách tìm đến Đền Hùng trong hôm nay (9/4)

“Thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh, Đền Hùng đón cả triệu du khách, do đó, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc phân luồng, đảm bảo không xảy ra xô đẩy, chen lấn khi người dân về đây vào dịp Giỗ Tổ. Tuy nhiên, việc ùn tắc theo từng thời điểm là điều khó tránh khỏi, điều này đã được lường trước và có lực lượng an ninh đảm bảo phân luồng”, ông Lê Trường Giang thông tin.

Dòng người đi đến Đền Hùng trong trật tự, không xảy ra chen lấn, xô đẩy

Nhiều gia đình cho con nhỏ đi lễ Đền Hùng trong dịp cuối tuần

Đa phần người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang khi đến Đền Hùng

Ban tổ chức đã chuẩn bị kịch bản cho trường hợp Đền Hùng đón cả triệu du khách tìm đến

Cả vạn người nối nhau lên Đền Thượng

Năm nay, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa đặc biệt bởi tròn 10 năm Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Để chuẩn bị đón người dân cả nước đến Đền Hùng dâng hương, khu di tích lịch sử Đền Hùng đã hoàn tất công tác sửa chữa, cải tạo, bổ sung các phương án an toàn, phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy từ nhiều ngày trước.

Nhằm chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông khu vực Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã có thông báo chi tiết về việc tổ chức phân luồng giao thông đối với các phương tiện đi lễ hội, không đi lễ hội và đối với phương tiện chở hàng hóa ra vào Khu Công nghiệp Thụy Vân (thành phố Việt Trì). Phương án phân luồng giao thông được thực hiện từ ngày 8 - 10/4/2022.

Trong đó, phân luồng đối với các phương tiện tham gia Lễ hội được áp dụng phương án cụ thể đối với phương tiện đi từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai; các phương tiện từ Tuyên Quang, Vĩnh Phúc (theo tuyến Quốc lộ 2); các phương tiện từ Hà Nội qua cầu Văn Lang; các phương tiện từ Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái và t cừ các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Yên Lập, Tân Sơn (Phú Thọ); các phương tiện từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ theo Quốc lộ 2D (tỉnh lộ 320 cũ) về Đền Hùng và các phương tiện taxi đưa, đón trả khách trong khu vực Đền Hùng.
Xem chi tiết

Xã hội

Hàng trăm người dự lễ rước kiệu về Đền Hùng

Sáng 23/4 (tức 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, lễ rước kiệu của các xã, phường khu vực Đền Hùng thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Chương trình năm nay có sự góp mặt của đội múa lân sư rồng xã Hát Môn (Hà Nội) cùng các đoàn rước đến từ các xã, phường: Hy Cương, Lâm Thao, Vân Phú, Xuân Lũng.

Đây là hoạt động văn hóa cộng đồng thường niên trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.​

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

Nhằm che giấu doanh thu thực tế, giảm số thuế phải nộp để hưởng lợi nhuận bất chính, Vũ Đăng Thái cùng đồng phạm sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.