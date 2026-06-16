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Kinh doanh - Địa ốc

Cây cảnh nội thất cỡ lớn lên ngôi, xu hướng mới kiến tạo không gian xanh

Sở hữu mức giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, các dòng cây cảnh đại cỡ đang được nhiều người lựa chọn để kiến tạo không gian sống xanh.

Bảo Châu

Trong xu hướng kiến trúc hiện đại, cây cảnh nội thất kích cỡ lớn không còn đơn thuần là vật trang trí nhỏ gọn mà đã trở thành điểm nhấn chủ đạo, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và niềm đam mê không gian xanh của những người yêu cây cảnh.

Khảo sát tại thị trường tiêu dùng cho thấy, các dòng cây cảnh thuộc nhóm quen thuộc được nuôi dưỡng lên phiên bản đại cỡ đang có sức hút mạnh mẽ đối với những ai muốn đưa thiên nhiên vào nhà, ghi nhận mức giá dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho mỗi tác phẩm.

Ghi nhận tại các nhà vườn và showroom cây cảnh lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, dòng sản phẩm kích cỡ lớn với chiều cao từ 1,5m đến hơn 3m luôn nằm trong danh mục khan hiếm hoặc phải đặt trước vì phân khúc này hướng trực tiếp đến đối tượng khách hàng có không gian sống rộng rãi, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao và sự đầu tư nghiêm túc cho cảnh quan.

Dù thị trường cây cảnh rất đa dạng, người yêu cây vẫn đặc biệt ưu ái những cái tên quen thuộc ở phiên bản đại cỡ nhờ phom dáng vững chãi, tính nghệ thuật cao và khả năng thích nghi tốt trong môi trường nhà ở là bàng Singapore và thiên điểu.

Sở hữu những chiếc lá bản to, xanh bóng mượt mọc thẳng, bàng Singapore mang lại cảm giác hiện đại, phóng khoáng cho ngôi nhà. Loài cây này ưa sáng mạnh, phát triển tốt ở các khu vực có cửa sổ lớn hoặc ban công đón sáng, ngoài tác dụng thanh lọc không khí hiệu quả còn mang ý nghĩa về sự ngay thẳng, vững chãi cho gia chủ.

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Cây bàng Singapore mang lại cảm giác hiện đại, phóng khoáng. (Ảnh minh hoạ)

Hiện nay, đối với bàng Singapore size trung bình cao từ 1,2m đến 1,5m, mức giá thị trường dao động từ 800.000-1.500.000 đồng/chậu. Tuy nhiên, đối với các cây thuộc dòng size lớn từ 1,8m đến trên 2,5m có thân gỗ già, dáng thoát thân đẹp và tán đều, mức giá đã bao gồm chậu gốm hoặc đá mài chất lượng cùng đất dinh dưỡng chuyên dụng sẽ rơi vào khoảng từ 3.500.000-8.000.000 đồng/chậu.

Song hành cùng bàng Singapore là cây thiên điểu size lớn, dòng cây luôn gây ấn tượng mạnh bởi chiều cao nổi bật và hệ lá dạng quạt xòe rộng, mang trọn vẻ đẹp sinh động của vùng nhiệt đới vào không gian sống. Đây là loài cây phát triển chậm, đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc nhất định nhưng bù lại có độ bền của lá rất cao, và trong điều kiện ánh sáng tự nhiên đầy đủ, cây có thể nở ra những bông hoa rực rỡ sắc cam và xanh tựa như cánh chim độc đáo.

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Cây thiên điểu gây ấn tượng mạnh bởi chiều cao nổi bật và hệ lá dạng quạt xòe rộng. (Ảnh minh hoạ)

Trên thị trường, dòng cây bụi thiên điểu cao từ 1,5m đến 1,7m có giá dao động từ 1.200.000-2.500.000 đồng. Trong khi đó, dòng đại cỡ hẳn từ 2m đến gần 3m, sở hữu nhiều thân phát triển khỏe mạnh và bộ lá nguyên vẹn không rách, có mức giá lên tới từ 5.000.000-12.000.000 đồng/chậu, tùy thuộc vào số lượng gốc nuôi trong một chậu và độ hoàn thiện tổng thể của dáng cây.

Bên cạnh bàng Singapore và thiên điểu, cộng đồng yêu cây cảnh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho hai dòng cây thân gỗ "kinh điển" khác khi nâng cấp lên phiên bản đại cỡ là thiết mộc lan và kim tiền.

Thiết mộc lan, hay còn gọi là cây phát tài, từ lâu đã là lựa chọn hàng đầu cho không gian phòng khách và văn phòng nhờ thân gỗ chắc khỏe, kết hợp với chùm lá xanh mướt có sọc vàng đặc trưng. Đây là loài cây có sức sống cực kỳ bền bỉ, chịu hạn tốt và có khả năng thanh lọc các chất độc hại trong không khí vô cùng hiệu quả.

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Thiết mộc lan hay còn được gọi là cây phát tài. (Ảnh minh hoạ)

Hiện nay, thiết mộc lan dòng bụi ghép nhỏ có giá khá bình dân, chỉ từ 300.000-600.000 đồng. Tuy nhiên, với các gốc thiết mộc lan cỡ đại cao từ 1,8m đến hơn 2,5m, sở hữu gốc gỗ cổ thụ nguyên khối chắc chắn và các nhánh thế mọc đều, mức giá thị trường sẽ dao động từ 2.500.000-6.000.000 đồng/chậu tùy thuộc vào độ lâu năm của gốc.

Cùng phân khúc này, cây kim tiền phiên bản đại cỡ với chiều cao từ 1,5m đến 1,8m cũng là một cái tên được săn đón nhờ hệ thân bụi mập mạp và những tán lá xanh thẫm, bóng bẩy như những chuỗi tiền xu xòe đều. Khác với dòng kim tiền mini để bàn có giá chỉ từ vài chục đến hơn một trăm nghìn đồng, các chậu kim tiền đại cỡ, mật độ thân dày, gốc khỏe và có dáng xòe tròn đều cân đối thường có giá từ 1.800.000-4.500.000 đồng/chậu.

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Cây kim tiền (Ảnh minh hoạ)

Cả hai dòng cây này đều được người chơi cây đánh giá cao không chỉ vì vẻ bề thế, vững chãi giúp làm bừng sáng các góc khuất trong nhà, mà còn vì chúng rất dễ chăm sóc, phù hợp với cả những người mới bắt đầu bước vào thế giới sinh vật cảnh quy mô lớn.

Theo các chuyên gia sinh vật cảnh, việc duy trì những chậu cây đại cỡ như bàng Singapore, thiên điểu, thiết mộc lan hay kim tiền luôn xanh tốt trong nhà đòi hỏi người chơi phải đầu tư không ít thời gian và chi phí. Để đối phó với môi trường phòng kín thiếu sáng, nhiều người sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn quang hợp chuyên dụng giúp cây không bị rụng lá.

Riêng với những người bận rộn, giải pháp tối ưu là thuê các dịch vụ cảnh quan đến chăm sóc, lau lá, cắt tỉa và bón phân định kỳ với chi phí dao động từ 500.000-2.000.000 đồng/tháng. Giới kinh doanh nhận định, làn sóng săn tìm cây nội thất size lớn của cộng đồng yêu thiên nhiên vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển khi người chơi ngày càng nâng cao tiêu chuẩn sống, biến những gốc cây bề thế thành một giải pháp nghệ thuật và không gian xanh an lành lâu dài cho tổ ấm.

Mời quý độc giả xem video: Cơ hội kiếm chục triệu đồng/tháng nhờ việc chăm cây ngày Tết/ Nguồn: VTV24

#cây cảnh #không gian xanh #bàng Singapore #thiết mộc lan #kim tiền #nội thất

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