Cắt toàn bộ tuyến ức kèm u cho người phụ nữ 65 tuổi

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa nội soi lồng ngực hiện đại thành công tránh cho bệnh nhân đau tức ngực do khối u tuyến ức phải mổ mở với vết sẹo dài, đau đớn...

Bệnh nhân là bà Vũ Thị L. (65 tuổi) trú tại xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh, nhập viện trong tình trạng thường xuyên mệt mỏi, đau tức nhẹ sau xương ức. Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực phát hiện khối u tuyến ức kích thước khoảng 16x17 mm. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị u tuyến ức và chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt u tuyến ức.

Hình ảnh khối u tuyến ức của bệnh nhân L. trên phim chụp cắt lớp vi tính - Ảnh BVCC

Kíp mổ khoa Ngoại phối hợp với khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Bệnh nhân được bác sĩ gây mê bằng ống Carlens thông khí 1 phổi nhằm tạo phẫu trường đủ rộng cho phẫu thuật viên bóc tách cắt u. Phẫu thuật viên đã tiến hành mổ nội soi hoàn toàn qua đường ngực trái.

Qua các đường rạch nhỏ, phẫu thuật viên đưa dụng cụ nội soi vào vào khoang màng phổi trái, tỉ mỉ phẫu tích, bóc tách và cắt toàn bộ tuyến ức kèm u. Toàn bộ tổ chức tuyến ức và khối u tuyến ức kích thước khá lớn đã được cắt bỏ hoàn toàn và lấy ra ngoài mà không gây mất máu.

Sau mổ 1 ngày, tình trạng của bệnh nhân ổn định, chụp kiểm tra cho kết quả tốt, được rút dẫn lưu, vận động nhẹ nhàng. Bệnh nhân đi lại, sinh hoạt bình thường chỉ sau mổ 2 ngày. Kết quả giải phẫu u tuyến ức lành tính.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BSCKI Bùi Văn Dũng, Phó khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt u tuyến ức mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh, giúp loại bỏ triệt để khối u với vết mổ rất nhỏ, ít đau đớn, hạn chế mất máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thời gian nằm viện ngắn, có thể ra viện sau mổ 1-2 ngày, tính thẩm mỹ cao.

Đây là một phẫu thuật khó, đặc biệt khi khối u nằm sát các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, khí quản, màng tim, đòi hỏi thao tác của phẫu thuật viên phải hết sức chuẩn xác và khéo léo. Khoa Ngoại của bệnh viện đã triển khai thường quy kỹ thuật này trong những năm qua, giúp nhiều người khỏi bệnh hoàn toàn”.

Bệnh nhân tập thở sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Tuyến ức là cơ quan nằm ở trung thất trước, đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch. U tuyến ức thường tiến triển âm thầm, dễ bỏ sót nếu không được tầm soát.

Một số trường hợp có thể kèm biểu hiện nhược cơ như khó thở, sụp mí mắt, yếu tay chân, khó vận động.

U này cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bởi u tuyến ức có thể tiến triển ác tính, xâm lấn xung quanh, nguy cơ suy hô hấp và tử vong.