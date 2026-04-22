Cặp đôi Canada định ở 3 đêm, cuối cùng 'kẹt' 12 ngày tại Hội An

Chỉ định ghé Hội An 3 đêm, nhưng cặp đôi du khách Canada đã ở lại tới 12 ngày. Điều giữ chân họ chính là nhịp sống chậm ít người nhắc tới.

“Chúng tôi chỉ định ở 3 đêm… nhưng 12 ngày sau vẫn chưa rời đi” – câu nói mở đầu trong video của Nancy và Mark đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Việt Nam những ngày gần đây.

Nancy và Mark là cặp đôi du khách Canada, đồng thời là những “du mục số” làm việc từ xa, từng đi qua hơn 50 quốc gia. Họ cho biết đến Hội An như một chuyến “đổi gió cuối tuần” khi đang lưu trú tại Đà Nẵng.

Phải lòng với Hội An, cặp đôi du khách đến từ Canada quyết định ở lại đây lâu hơn dự định ban đầu. Ảnh: Cắt từ video.

Không phải phố cổ, điều níu chân họ nằm ở nơi khác

Kế hoạch ban đầu của cặp đôi khá đơn giản: dạo phố cổ, ngắm đèn lồng, thưởng thức ẩm thực rồi quay lại Đà Nẵng. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, cả hai quyết định hoãn lịch rời đi.

Điều khiến Nancy và Mark bất ngờ không nằm ở khu phố cổ – nơi vốn đã nổi tiếng và được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới – mà là những khu vực ngoài trung tâm.

Chỉ cách phố cổ vài phút di chuyển, khung cảnh chuyển sang những cánh đồng lúa, làng quê yên tĩnh và nhịp sống chậm rãi, tách biệt với không gian du lịch đông đúc.

“Nhịp sống ở đây chậm lại rõ rệt, và đó là điều chúng tôi thực sự tìm kiếm”, cặp đôi chia sẻ.

Sau 3 đêm đầu tiên, họ tiếp tục gia hạn lưu trú, đồng thời chuyển tới khu vực yên tĩnh hơn để thuận tiện kết hợp giữa nghỉ dưỡng và làm việc từ xa.

Cặp đôi du khách hòa mình vào nhịp sống chậm tại địa phương. Ảnh: Cắt từ video

Một Hội An khác khiến du khách muốn ở lâu hơn

Trong video, Nancy và Mark mô tả những ngày sống tại Hội An với lịch trình giản dị: bắt đầu buổi sáng bằng tập thể dục, ăn sáng cùng cà phê Việt Nam, ban ngày làm việc bên hồ bơi, chiều đạp xe qua cánh đồng, tối dạo phố rồi tham gia họp trực tuyến do lệch múi giờ.

Cặp đôi cho biết những trải nghiệm đáng nhớ nhất không đến từ các điểm check-in nổi tiếng, mà từ những khoảnh khắc đời thường.

Trong một lần đi bộ, cả hai đã giúp một cụ bà địa phương mang đồ về nhà dù không có ngôn ngữ chung.

“Du lịch không chỉ là nơi bạn đến, mà còn là những con người bạn gặp”, họ nói.

Dưới các bài đăng chia sẻ lại video, nhiều người Việt tỏ ra thích thú với góc nhìn này. Không ít bình luận cho rằng người nước ngoài đang tận hưởng đúng những giá trị mà nhiều người Việt đôi khi bỏ qua.

Một số ý kiến khác nhận xét Hội An đẹp không chỉ ở phố cổ, mà còn ở vùng ngoại vi – nơi vẫn giữ được nhịp sống nguyên bản.

Trong video của mình, cặp đôi du khách chia sẻ về những trải nghiệm ấn tượng khi đến với Hội An. Ảnh: Cắt từ video.

Xu hướng du lịch chậm ngày càng rõ nét

Thực tế, câu chuyện của Nancy và Mark không phải trường hợp cá biệt. Trong vài năm gần đây, xu hướng “du lịch chậm” ngày càng phổ biến, đặc biệt với nhóm du khách làm việc từ xa hoặc lưu trú dài ngày.

Thay vì liên tục di chuyển, nhiều người chọn ở lại lâu hơn tại một điểm đến để cân bằng giữa trải nghiệm và nghỉ ngơi.

Với diện tích không quá lớn, khoảng cách di chuyển ngắn, chi phí hợp lý và môi trường thân thiện, Hội An được đánh giá phù hợp với xu hướng này.

Từ một nơi thường được xem là điểm ghé thăm ngắn ngày, Hội An đang dần trở thành lựa chọn lưu trú dài hạn của nhiều du khách quốc tế.

Giữa những hành trình ngày càng gấp gáp, Hội An dường như vẫn giữ được sức hút riêng: khiến người ta chậm lại – và ở lại lâu hơn dự định.