Cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa thú vị trên nóc nhà phủ đầy tuyết

Một con nai đã trốn thoát khỏi một ngôi làng và nhảy lên nóc nhà. Con nai sau đó đã bị khống chế bằng một mũi tên gây mê.

Một sự việc hi hữu và hài hước đã xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, vào ngày 19/11, khi một con hươu được nuôi dưỡng đã có một cuộc "đào tẩu" ngoạn mục lên tận mái nhà phủ đầy tuyết, theo Người đưa tin.

Trong video được người dân quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội mới đây, con hươu tỏ ra bối rối khi đứng chênh vênh trên mái nhà trơn trượt. Do lớp tuyết dày, nó liên tục mất thăng bằng và trượt dài xuống phần mái nghiêng, tạo nên tình huống vừa nguy hiểm vừa khó tin. Chủ nhân của con hươu được thấy đang cố gắng tiếp cận, tìm cách đưa con vật trở xuống an toàn mà không khiến nó hoảng sợ thêm.

Theo truyền thông địa phương, may mắn là con hươu không bị thương sau sự cố. Chủ nhà sau đó đã đưa nó trở về chuồng và kiểm tra lại toàn bộ khu vực để ngăn tình huống tương tự tái diễn.

Đoạn video ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, với nhiều người vừa lo lắng cho an toàn của con vật, vừa bật cười trước khoảnh khắc hiếm thấy khi một con hươu "trượt tuyết" trên nóc nhà.