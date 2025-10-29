Hà Nội

Thế giới

Cảnh sát truy quét nhóm tội phạm ở Brazil, 64 người thiệt mạng

Cuộc đột kích quy mô lớn của cảnh sát Brazil tại Rio de Janeiro đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, trong đó có 60 tên tội phạm và 4 cảnh sát.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video về chiến dịch truy quét tội phạm ở Rio de Janeiro, Brazil

Nguồn video: X

Theo RT, nguồn tin từ lực lượng an ninh nhà nước Brazil cho biết, cảnh sát Brazil đã tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn trong chiến dịch nhằm "chống lại sự bành trướng lãnh thổ" của một nhóm tội phạm ở Rio de Janeiro hôm 28/10.

Cuộc đột kích khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 60 người bị cáo buộc là tội phạm và 4 cảnh sát.

Thống đốc Rio de Janeiro Claudio Castro cho biết số người chết có thể tăng lên vì chiến dịch vẫn đang được tiến hành.

Các đoạn video được đăng tải trực tuyến cho thấy một số vụ cháy xảy ra tại khu vực cuộc đột kích diễn ra, kèm theo tiếng súng nổ.

brazil1.png
Cảnh sát thực hiện cuộc đột kích ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 28 /7/2020. Ảnh: NurPhoto.

"Chiến dịch được tiến hành nhằm chống lại sự 'bánh trướng lãnh thổ' của nhóm tội phạm Comando Vermelho. Chiến dịch này đã diễn ra trong hơn 1 năm với hơn 2.500 cảnh sát được huy động tham gia", các nhà chức trách cho biết thêm.

Đến nay, ít nhất 81 người đã bị bắt giữ. Hai nghi phạm bị bắn đang bị giam giữ tại Bệnh viện Penha.

Chính quyền Rio de Janeiro thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích vào các khu ổ chuột như một phần của cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Tuy nhiên, chiến dịch hiện tại là cuộc đột kích đẫm máu nhất trong lịch sử thành phố.

#Chiến dịch chống tội phạm Brazil #Cuộc đột kích ở Rio de Janeiro #Bạo lực và thương vong trong chiến dịch #Chống nhóm tội phạm có tổ chức #Tác động của cuộc truy quét tội phạm #brazil

