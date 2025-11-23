Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh người nông dân ở Ấn Độ gặt lúa trên cánh đồng

Thế giới

Cảnh người nông dân ở Ấn Độ gặt lúa trên cánh đồng

Dưới trời nắng, những người nông dân tất bật thu hoạch lúa trên một cánh đồng ở huyện Nagaon, bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Theo Tân Hoa Xã, những người nông dân ở huyện Nagaon, Ấn Độ, đã bước vào vụ thu hoạch lúa. Ảnh: Xinhua News.
Theo Tân Hoa Xã, những người nông dân ở huyện Nagaon, Ấn Độ, đã bước vào vụ thu hoạch lúa. Ảnh: Xinhua News.
Dưới trời nắng, người nông dân không ngại vất vả gặt lúa trên cánh đồng. Ảnh: Xinhua News.
Dưới trời nắng, người nông dân không ngại vất vả gặt lúa trên cánh đồng. Ảnh: Xinhua News.
Người nông dân gánh lúa đã gặt trên cánh đồng ở huyện Nagaon, bang Assam, ngày 20/11/2025. Ảnh: Xinhua News.
Người nông dân gánh lúa đã gặt trên cánh đồng ở huyện Nagaon, bang Assam, ngày 20/11/2025. Ảnh: Xinhua News.
Những hạt lúa trĩu vàng là thành quả của người nông dân sau bao ngày vất vả với công việc đồng áng. Ảnh: Xinhua News.
Những hạt lúa trĩu vàng là thành quả của người nông dân sau bao ngày vất vả với công việc đồng áng. Ảnh: Xinhua News.
Người phụ nữ gặt lúa trên cánh đồng. Ở Ấn Độ, việc gặt lúa có sự kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại. Nông dân thường dùng liềm cắt lúa hoặc sử dụng máy gặt đập liên hợp. Ảnh: Xinhua News.
Người phụ nữ gặt lúa trên cánh đồng. Ở Ấn Độ, việc gặt lúa có sự kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và hiện đại. Nông dân thường dùng liềm cắt lúa hoặc sử dụng máy gặt đập liên hợp. Ảnh: Xinhua News.
Các bó lúa sẽ được sắp xếp gọn gàng. Ảnh: Xinhua News.
Các bó lúa sẽ được sắp xếp gọn gàng. Ảnh: Xinhua News.
Người đàn ông gánh lúa trên vai sau khi thu hoạch ở Nagaon ngày 20/11/2025. Ảnh: IANS.
Người đàn ông gánh lúa trên vai sau khi thu hoạch ở Nagaon ngày 20/11/2025. Ảnh: IANS.
Máy tuốt lúa được sử dụng ở làng Bamuni, Nagaon, ngày 20/11/2025. Ảnh: IANS.
Máy tuốt lúa được sử dụng ở làng Bamuni, Nagaon, ngày 20/11/2025. Ảnh: IANS.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ (Nguồn video: X/Al Jazeera)
An An (Theo Tân Hoa Xã)
#Nông dân thu hoạch lúa #Nông nghiệp Ấn Độ #Cánh đồng Assam #Vụ mùa lúa #nông dân gặt lúa ở ấn độ #Ấn Độ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT